Prečo je december mesiacom najväčšieho elektroodpadu?

December nie je mesiacom, v ktorom by sa elektronika kazila častejšie než inokedy. Napriek tomu práve v tomto období vzniká najviac elektroodpadu. Dôvodom nie je technická porucha, ale ľudské správanie. Koniec roka je tradične časom bilancovania, upratovania a uvoľňovania priestoru – fyzického aj mentálneho. Staré zariadenia sa stávajú prekážkou a symbolom „minulosti“, ktorú chceme nahradiť niečím novým.
Upratovanie ako spúšťač vyraďovania techniky
Pred Vianocami sa upratujú domácnosti, skrine, pivnice aj pracovné stoly. Práve pri tomto procese ľudia opäť nachádzajú:
- staré notebooky,
- nefunkčné alebo nepoužívané telefóny,
- tablety, ktoré „už nik nepoužíva“,
- nabíjačky, káble a príslušenstvo bez jasného účelu.
December je moment, keď sa rozhodujeme, že tieto zariadenia už nebudeme odkladať „na potom“. Namiesto opravy alebo druhého života často prichádza definitívne vyradenie. Často totiž tí istí, čo rozhodujú o vyradení, sú aj zároveň ti istí, čo rozhodujú o nákupe nových zariadení. Záver jesene prináša Black Friday a nákupné príležitosti. K Vianociam sa nakupujú zariadenia nové. Pre seba, rodine, manželke, deťom. Bilancovanie a nadobúdanie noviniek je tak práve v decembri najaktuálnejšie. Poznáme aj mnohé rodiny, ktoré si kúpia nový televízor práve kvôli Vianociam a rozprávkam, či atmosfére.
Psychológia miesta pre nové veci
Vianoce sú obdobím darčekov. Aby mohlo niečo nové prísť, niečo staré musí odísť. Tento mechanizmus funguje aj pri elektronike. Nový telefón, notebook alebo televízor si pýta miesto – nielen fyzické, ale aj mentálne. Staré zariadenie tak prestáva byť „rezervou“ a stáva sa zbytočnou záťažou.
Často nejde o to, že by zariadenie nefungovalo. Ide o pocit, že:
- je pomalé,
- už nespĺňa očakávania,
- nevyzerá moderne,
- nehodí sa do „nového roka“.
Darčeky ako urýchľovač elektroodpadu
December je najsilnejším mesiacom predaja elektroniky. Nové zariadenia často prichádzajú bez reálneho zlyhania tých starých. Výsledkom je, že funkčné prístroje sa odsúvajú bokom alebo končia v zbere.
Paradoxne, veľká časť elektronického odpadu vzniká práve z:
- plne funkčných zariadení,
- zariadení s drobnou chybou,
- techniky, ktorá by ešte roky slúžila menej náročnému používateľovi.
Koniec podpory ako tichý dôvod vyradenia
V posledných rokoch sa k decembrovému vyradzovaniu pridáva aj softvérový faktor. Ukončenie podpory operačných systémov alebo aplikácií vytvára dojem, že zariadenie je „zastarané“, aj keď hardvér stále funguje.
Používateľ často nevyradí notebook preto, že by bol nefunkčný, ale preto, že:
- už nedostáva aktualizácie,
- niektoré aplikácie prestali fungovať,
- má pocit, že ide o bezpečnostné riziko.
December je moment, keď sa tieto obavy zhmotnia do rozhodnutia.
Odpad aj ako emocionálny odpad
Elektronický odpad nie je len technickým alebo ekologickým problémom, ale má aj výrazný emocionálny rozmer. Staré elektronické zariadenia často nesú spomienky na konkrétne obdobia života, pracovné projekty, osobné úspechy aj starosti, ktoré sa s nimi spájali. Notebook, telefón či tablet tak nie sú len kusom techniky, ale tichým svedkom minulých rokov. Ich vyradenie preto pre mnohých ľudí nepredstavuje iba praktické rozhodnutie, ale symbolické uzavretie jednej životnej kapitoly a vedomé oddelenie sa od minulosti.
Práve z tohto dôvodu sa v decembri oveľa častejšie objavuje potreba definitívnych krokov. Ľudia sa rozhodujú staré telefóny vypnúť a odložiť, nepoužívané notebooky odniesť do zberu a urobiť si poriadok ešte pred koncom roka. Nejde len o fyzické uvoľnenie priestoru v domácnosti, ale aj o mentálne odľahčenie a pocit, že do nového roka vstupujú s čistejším štítom.
December v štatistikách
December pritom dominuje štatistikám vyradenej elektroniky z veľmi konkrétnych dôvodov. V správaní domácností sa v tomto období stretáva viacero silných impulzov naraz. Zvýšené nákupy novej elektroniky vytvárajú tlak na uvoľnenie miesta, predvianočné upratovanie vedie k opätovnému objavovaniu zabudnutých zariadení a koniec roka prirodzene vyvoláva potrebu bilancovania a hodnotenia toho, čo ešte má zmysel ponechať. K tomu sa pridáva intenzívny marketingový obraz „nového začiatku“, ktorý posilňuje presvedčenie, že staré veci do ďalšieho roka už nepatria.
Žiadny iný mesiac v roku nespája tieto faktory tak koncentrovane ako december. Výsledkom je, že práve v tomto období vzniká najväčší objem vyradenej elektroniky, a to často nie preto, že by zariadenia prestali fungovať, ale preto, že ich majitelia cítia potrebu uzavrieť minulosť a uvoľniť priestor pre niečo nové.
Čo sa s týmto odpadom deje
Časť elektroniky sa recykluje správne, časť zostáva v zásuvkách a pivniciach, časť končí v zberných dvoroch. Problémom však zostáva, že:
- mnoho zariadení by ešte mohlo slúžiť,
- oprava býva drahšia než výmena,
- ľudia nemajú čas ani chuť hľadať alternatívne využitie.
December tak každoročne vytvára vlnu elektroodpadu, ktorého vznik nie je nevyhnutný, ale spoločensky podmienený. Elektronika sa v decembri nekazí viac než inokedy. My sa len častejšie rozhodujeme, že ju už nechceme. Elektroodpad tak nie je len výsledkom technického pokroku, ale aj nášho vzťahu k novým začiatkom, poriadku a predstave ideálnych Vianoc.