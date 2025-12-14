Zázvorový shot: benefity, trik ako šúpať zázvor + recept

Zázvorový shot sa stal obľúbeným rituálom pre všetkých, ktorí milujú rýchly a účinný spôsob ako podporiť imunitu, metabolizmus a energiu. Titbit zhrnul, aké benefity zázvor ponúka, s čím pomôže, ale aj to ako ho jednoducho ošúpete a pripravíte do imunitného boosteru.
Benefity zázvorového shotu
Zázvorový shot je malý, ale mimoriadne účinný pomocník pre celé telo. Obsahuje gingerol, látku s výraznými protizápalovými a antioxidačnými účinkami, vďaka čomu skvele podporuje imunitu a pomáha organizmu zvládnuť obdobia zvýšeného stresu či prechladnutia. Zároveň priaznivo pôsobí na trávenie – upokojuje podráždený žalúdok, zmierňuje nadúvanie a podporuje zdravú činnosť čriev. Je tiež známy tým, že jemne zvyšuje telesnú teplotu, čím prirodzene naštartuje metabolizmus a podporí spaľovanie. Ako bonus funguje ako prírodný zdroj energie, ktorý dokáže prebrať rýchlejšie než šálka kávy a dodať telu okamžitú sviežosť aj vitalitu.
Trik: Ako ošúpať zázvor za pár sekúnd
Odrádza aj vás pri príprave zázvorových shotov, či čaju zdĺhavé šúpanie? Poznáme trik. Najlepší nástroj na šúpanie zázvoru nie je nôž, ale čajová lyžička. Následne je to už jednoduché a rýchle. Zoberte čerstvý zázvor, otočte lyžičku ostrou hranou k sebe a škrabte šupku jemnými pohybmi. Šupka ide dole rýchlo, čisto a bez odpadu.
Recept na domáci zázvorový shot
Počas prechodných a chladných dní dostáva naša imunita poriadne zabrať, preto je ideálny čas zaradiť do rutiny rýchly a účinný zázvorový shot. Tento malý imunitný booster dokáže zahriať zvnútra, podporiť obranyschopnosť a dodať telu energiu presne vtedy, keď ju najviac potrebuje. A aby ste si ho vedeli pripraviť aj doma, prinášame jednoduchý recept, ktorý zvládne každý.
Ingrediencie (3–4 shoty):
- 100 g čerstvého zázvoru Titbit
- šťava z 2 citrónov
- 1–2 PL medu od včelára
- 150 ml vody
- štipka chilli (voliteľné)
Postup:
Najprv ošúpte zázvor pomocou lyžičky, nakrájajte ho na menšie kúsky a vložte do mixéra spolu s vodou – všetko rozmixujete úplne dohladka. Zmes následne preceďte cez jemné sitko, pridajte čerstvú citrónovú šťavu a med podľa chuti. Hotový shot prelejte do sklenenej fľaštičky a uskladnite v chladničke, kde vydrží 2 až 3 dni.
Recept si môžete jednoducho prispôsobiť podľa toho, čo vaše telo práve potrebuje – na silnejšiu podporu imunity pridajte trochu kurkumy a štipku čierneho korenia. Ak idete po extra energii, skvele funguje kvapka jablčného octu, a pre krajšiu, jasnejšiu pleť môžete shot obohatiť o pomarančovú šťavu plnú vitamínu C.
Zázvor od Titbit nájdete v predajniach Billa, Delia, Kaufland a Yeme.