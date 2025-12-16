Prečo sú Vianoce najrizikovejším obdobím pre kyberpodvody

December je obdobím zvýšenej dôvery, emócií a túžby urobiť radosť sebe aj iným. Práve táto kombinácia robí z Vianoc najrizikovejšie obdobie roka z pohľadu online podvodov. Ľudia viac nakupujú, viac klikajú, viac zdieľajú a menej preverujú. Podvodníci to veľmi dobre vedia a každý rok prispôsobujú svoje taktiky sviatočnej atmosfére. Niektoré podvodné skupiny sa celý rok pripravujú práve na december, kedy tasia pripravované nástroje, falošné články, reklamné kampane, aj vizuály falošných reklám, aké v iný mesiac nezaberajú.
Súťaže o práčky, autá a drahé darčeky
Jedným z najčastejších vianočných podvodov sú falošné súťaže. Opakujú sa rovnaké lákadlá: práčky, televízory, smartfóny, herné konzoly, dovolenky či dokonca autá. Scenár je takmer vždy podobný – stačí kliknúť, zdieľať príspevok alebo vyplniť formulár. Prípadne dať komentár. Nedávno to bola falošná COOP JEDNOTA, ktorá si veľmi rýchlo získala viac ako 10 000 Slovákov, ktorí neváhali lajkovať a zdieľať. Áno, na stránke, ktorá vznikla pred dvoma mesiacmi.
Tieto súťaže cielia na prirodzenú túžbu vyhrať darček pre rodinu alebo si „aspoň raz v živote dopriať niečo veľké“. Problém je, že výhra neexistuje. Skutočným cieľom je:
- získanie osobných údajov,
- šírenie falošných stránok,
- presmerovanie na podvodné reklamy,
- alebo neskôr vylákanie peňazí. Napríklad tým, že vám napíšu, že ste sa stali vyžrebovaným víťazom a je nutné uhradiť nejaké poplatky, alebo poskytnúť čísla z karty, aby vám poslali akúsi vymyslenú druhú cenu. Mnohé scenáre sú popísané aj v knihe Temná stránka slovenského internetu.
V posledných rokoch sa opäť rozmohli súťaže o autá, najmä na Facebooku. Vyžadujú zdieľanie príspevku, označovanie priateľov a komentovanie. Často sa tvária ako lokálne alebo „posledná šanca pred Vianocami“. Zdieľanie dodáva súťaži falošnú dôveryhodnosť. Ľudia majú pocit, že keď sa zapojili známi, musí to byť pravda. V skutočnosti ide o klasickú schému na masové šírenie podvodu, pri ktorej sa neskôr objavia falošné poplatky, formuláre alebo externé odkazy.
Prečo práve v decembri fungujú podvody lepšie
Vianočné obdobie je špecifické tým, že:
- ľudia sú pod časovým tlakom,
- majú viac výdavkov než zvyčajne,
- chcú „zachrániť“ Vianoce darčekom alebo výhrou,
- sú unavení a menej obozretní.
Podvodníci stavajú na emóciách, nie na logike. Sľub rýchlej výhry alebo jednoduchého riešenia má v decembri oveľa vyššiu úspešnosť než počas roka.
Pôžičky ako „vianočné riešenie“
Súčasťou sviatočného tlaku je aj masívny nárast reklám na pôžičky. Často pôsobia ako jednoduchý spôsob, ako si dopriať „Vianoce ako z katalógu alebo Instagramu“. Reklamy pracujú s pocitom, že ide len o malú pomoc, dočasné riešenie alebo odmenu pre rodinu.
Problémom je, že ľudia v strese a emóciách podceňujú riziká splátok, úrokov a dlhodobých záväzkov. A viete, kto po Vianociach bude tie splátky splácať? Viete to?
Falošné pôžičky a poplatky vopred
Každoročne sa na Slovensku pred Vianocami objavuje veľmi nebezpečný typ podvodu – falošné pôžičky bez preverovania príjmu. Ponuka znie lákavo: netreba doklady, netreba potvrdenie o príjme, stačí podpísať dokumenty a uhradiť malý poplatok vopred.
Práve tento poplatok je podstatou podvodu. Po jeho zaplatení k žiadnej pôžičke nedôjde,„firma“ prestane komunikovať, peniaze sú nenávratne preč. Tieto podvody sa pravidelne opakujú, menia názvy a webové stránky, no princíp zostáva rovnaký – zneužitie finančnej tiesne a dôvery ľudí pred sviatkami. polícia nepomôže, pretože sú to nástroje vytvorené presne na to, aby v malých sumách ľudí pripravili o peniaze a navzájom sa prípady nedali spojiť. Napríklad pre rôzne kanály, čísla páchateľa a falošné mená, či účty na Facebooku. Pri malých sumách polícia nemôže vyšetrovať a vynakladať oveľa drahšie úsilie.
Čo je varovným signálom
Aj bez odborných znalostí si možno všimnúť určité znaky:
- výhra alebo pôžička bez akýchkoľvek podmienok,
- tlak na rýchle rozhodnutie,
- požiadavka na poplatok vopred,
- chýbajúce reálne kontaktné údaje,
- sľuby „garantovanej“ výhry alebo schválenia.
Vo svete financií a výhier platí jednoduché pravidlo: ak to znie príliš dobre, pravdepodobne to nie je pravda.
Vianoce ako test digitálnej opatrnosti
Vianočné obdobie neodhaľuje len kreativitu podvodníkov, ale aj našu vlastnú zraniteľnosť. Túžba po radosti, pokoji a dokonalých sviatkoch nás robí menej ostražitými. Práve preto sú Vianoce pre kyberpodvody ideálnym časom. Nie je to o hlúposti ľudí. Je to o tom, že emócie majú v decembri navrch nad racionalitou