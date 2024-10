Populárny seriál Druhá šanca má v USA svoju verziu. Zmenenú

DOC – Nelle tue mani, v preklade Návrat do života poznáme u nás v podobe seriálu Druhá šanca. Aj v ČR si nakrútili vlastnú Druhú šancu, kde hlavnú postavu stvárňuje Tomáš Maštalír. U nás je hlavným hercom Ján Koleník, kde stvárňuje Andreja Fabiána. Seriál je pritom inšpirovaný už v talianskom origináli skutočným príbehom lekára, ktorý stratil pamäť. Presnejšie, z hlavy sa mu vymazali spomienky len na posledné roky. Stále si však pamätal svoje lekárske poslanie, mohol pracovať ako lekár, no reálne sa jeho vymazané spomienky už nevrátili. Za ten čas sa zmenila jeho rodina aj svet. Veľmi inšpiratívny a zaujímavý príbeh skutočného lekára tak mohol byť zárukou úspechu pri seriálovom spracovaní. V prípade slovenského seriálu sa to podarilo. Američania však na FOX prichádzajú so svojou verziou. Priznávajú, že námet čerpajú z talianskej predlohy, ale menia niečo naozaj zásadné.

Americká verzia Druhej Šance – jednoducho ako Doc

Tá americká verzia uvádzaná na televízii FOX hovorí o lekárke Amy Larsen. Tá je špičkovým lekárskym odborníkom v nemocnici v Minneapolise na oddelení internej medicíny. Prichádza s jednoduchým názvom “Doc” ako slangové označenie lekára. S rovnakým názvom Doc sa pritom seriály nakrúcajú, uvádzajú, alebo evidujú aj v iných krajinách. Americká verzia síce čerpá z originálu, dokonca priznáva, že je vytváraný na základe motívu, ale hlavnú postavu lekára mení na ženu. Mení tak trochu aj prostredie a prispôsobuje ho americkému divákovi. Prebúdza sa po nehode a zisťuje, že všetci sú trochu iní. Manžel vyzerá staršie, dcéra vyrástla a keď čaká malého syna, dozvie sa, že pred časom zomrel.

Americká verzia tak zásadne stavia celý seriál na žene, herečke Molly Parker. Molly Parker si pamätáme z netflix seriálu Stratení vo vesmíre (2018-2021) z filmov Kissed (1996), seriálov Deadwood (2004-2008) a House of Cards (2013-2018).

Slovenská Druhá šanca

Z pohľadu kvality je slovenský seriál Druhá šanca azda najkvalitnejšie podaný seriál z nemocničného prostredia. Je presným opakom konkurenčného seriálu inej súkromnej televízie, v ktorej chýbajú okná, prostredie pôsobí ako jedna veľká kulisa a slabo uveriteľné sú mnohé herecké výkony. Druhá šanca má svoje tempo, energiu a vážnosť. Je postavená na uveriteľnosti postupov, ale nie je ukážkou nášho zdravotníctva. Ak berieme seriál Druhá šanca ako svet fantázie a túžby toho, ako by sme chceli, aby zdravotníctvo vyzeralo,je perfektným príkladom. Lekári tu prezentujú stav a liečbu, aká by mohla byť za ideálnych podmienok. Ako zbožné prianie. Tak ako to je v seriáli Druhá šanca, tak by sme si to naozaj priali.