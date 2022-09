Netflix spustí lacnejšie predplatné s reklamami v novembri

Streamovacia služba Netflix už dávnejšie uviedla, že plánuje spustiť lacnejšie predplatné, ktoré bude kompenzované reklamami. Znamenalo by to, že záujemcovia o sledovanie obsahu služby Netflix môžu platiť mesačne nižší poplatok ako je súčasných 7,99 najnižší pri sledovaní na jednom zariadení. Avšak nižšia cena sa bude spájať s reklamami. Ich podobu a spôsob distribúcie sme nepoznali a definitívnu podobu, ako to bude vyzerať, budeme môcť spoznať už v novembri.

Novinka mohla byť zle pochopená

Pôvodne sa lacnejší mesačný program predplatného spája s plánom v roku 2023. Podľa najnovších informácií Netflix spustí nové lacnejšie predplatné už v novembri 2022. Technologicky by mala túto súčasť zabezpečovať v spolupráci so spoločnosťou Microsoft. N8pad s lacnejším predplatným prišiel po zhodnotení straty hospodárenia a poklesu tržieb. Od prvých informácií však nie je vždy pochopená správne. Majitelia klasického predplatného začali vnímať svoj účet ako ohrozený a čoskoro ovplyvnený reklamou.

Reálne však k aktuálnej ponuke pribudne lacnejší program, ktorý by mal byť cenou dostatočne atraktívny, aby zaujal nerozhodnutých predplatiteľov a divákov, získal nových, alebo presvedčil tých, ktorých stratil. Rozhodujúcimi vlastnosťami je pre mnohých najmä ponuka, jej dopĺňanie a až následne cena. Netflix na tom nie je zle s ponukou a po novom nemusí byť ani s cenou. Ponúknutie lacnejšieho predplatného v samostatnom novom programe môže byť voľbou pre tých, ktorým nemusí reklama prekážať. Samozrejme, pokiaľ je servírovaná v rozumnej miere.

Lacnejšie predplatné a jeho výhody a nevýhody

Výhodou nového predplatného je sprístupnenie obsahu ďalšiemu publiku, ktoré zvažovalo,alebo dosiaľ Netflix nemalo. Môže byť tiež nástrojom pre tých, ktorí chcú platiť menej, ak siahli po viacerých službách súčasne a hľadajú úsporu. Určite možno za výhodu považovať naďalej znižovanie trendu pirátstva, ktoré sa tým spôsobom naďalej stáva menej atraktívnym spôsobom získavania obsahu. ďalšou výhodou najmä pre službu samotnú, je zatraktívnenie služby, istý pohyb v cenných papieroch a posilňovaní postavenia na trhu.

Nevýhodou môže byť riziko cenových zmien v klasických predplatných, čo môže byť otázkou času. Inou nevýhodou môže byť naštartovanie trendu reklám aj u konkurencie a snaha o vytváranie zisku tam, kde sme to doteraz nemali. Najmä obľúbenosť streamovacích služieb tkvie v tom, že si divák pozerá čokoľvek kedykoľvek, akokoľvek rozkúskované, bez obmedzenia počtu zhliadnutí a bez reklám. Pochopiteľné preto bude, ak sa tieto trendy odzrkadlia do popularity a rozhodovania zákazníkov.

Aká bude cena?

Napriek tomu je lacnejšie predplatné výbornou správou pre inzerentov, ktorí nájdu nový použiteľný kanál. Pre agentúry zabezpečujúce reklamu. Je výbornou správou pre marketingovú sféru, ale aj všetkých, ktorísa pasujú s rozhodovaním, ktoré služby si v bohatej ponuke streamovacích platforiem ponechať. Neisté je, koľko bude nový program predplatného stáť. Prvé odhady hovoria o minimálnom rozdiele pár dolárov, čo by však nemalo až taký význam oproti cenám Disney+ a HBO Max. Uvidíme.