Voodoo v New Orleans: Turistický sprievodca, tajomstvá a miesta

Voodoo je nám na vzdialenom Slovensku známe predovšetkým vďaka filmom a voodoo bábikám, ktoré sa udomácnili aj v rôznej modernej domácej mágii. Bábika predstavujúca obeť je tak jeden z najzásadnejších symbolov tohto šamanstva, ktoré je zaujímavým kultúrnym javom a tiež turistickým ťahákom do mesta New Orleans. Mesto v štáte Louisiana je známe svojou bohatou kultúrou, históriou a duchovným životom. Voodoo – tajomnou duchovnou praxou s africkými a karibskými koreňmi, ktorá sa prepletá s miestnou katolíckou vierou New Orleans preslávilo. Ak ste turista a máte záujem objavovať voodoo kultúru v New Orleans, je čo objavovať.

Voodoo ako turistický ťahák v New Orleans

New Orleans Historic Voodoo Museum

New Orleans Historic Voodoo Museum je jedno z hlavných miest, kde sa môžete dozvedieť o voodoo priamo z historického a kultúrneho kontextu. Toto malé, ale fascinujúce múzeum sa nachádza v srdci French Quarter a ponúka expozície o histórii voodoo, jeho praktikách a významných osobnostiach. Nájdete tu oltáre, bábky, rituálne predmety a výklady o tom, ako voodoo ovplyvnilo miestnu komunitu.

Adresa : 724 Dumaine St, New Orleans, LA 70116

: 724 Dumaine St, New Orleans, LA 70116 Web: voodoomuseum.com

Hrobka Marie Laveau

Marie Laveau, známa ako Voodoo Queen of New Orleans, je najznámejšou osobnosťou voodoo v histórii mesta. Jej hrob sa nachádza na Cimetière Saint-Louis No. 1, jednom z najstarších cintorínov v New Orleans. Turisti a miestni často navštevujú jej hrob, aby vzdali úctu a žiadali o pomoc, pričom kreslia na hrob symbolické „X“ ako súčasť rituálu. Na návštevu cintorína je potrebné si rezervovať prehliadku so sprievodcom, keďže vstup je regulovaný kvôli ochrane hrobov.

Adresa : 425 Basin St, New Orleans, LA 70112

: 425 Basin St, New Orleans, LA 70112 Web: saveourcemeteries.org

Voodoo Spiritual Temple

Toto duchovné centrum založila priestess Miriam, súčasná voodoo kráľovná v New Orleans. Voodoo Spiritual Temple ponúka turistom možnosť zažiť autentické voodoo rituály a ponúka aj osobné duchovné konzultácie. Centrum je zamerané na duchovné liečenie, obety a modlitby a funguje ako miesto, kde sa moderné voodoo praktikuje v každodennom živote.

Adresa : 1428 N Rampart St, New Orleans, LA 70116

: 1428 N Rampart St, New Orleans, LA 70116 Web: voodoospiritualtemple.org

Voodoo Shop (Marie Laveau’s House of Voodoo)

Pre tých, ktorí chcú zažiť voodoo praktiky a symboliku v reálnom živote, je návšteva Marie Laveau’s House of Voodoo v French Quarter ideálna. Tento obchod ponúka okrem tradičných voodoo predmetov, ako sú bábky, sviečky a amulety, aj veštenie a duchovné konzultácie. Je to jeden z najznámejších obchodov s voodoo artefaktmi v meste.

Adresa : 739 Bourbon St, New Orleans, LA 70116

: 739 Bourbon St, New Orleans, LA 70116 Web: voodooneworleans.com

Voodoo Fest (Voodoo Music + Arts Experience)

Voodoo Music + Arts Experience, známy aj ako Voodoo Fest, je každoročný hudobný a umelecký festival, ktorý spája modernú hudbu, umenie a voodoo kultúru. Festival sa koná na konci októbra, v čase okolo Halloweenu, a hoci nie je priamo duchovným podujatím, jeho názov a tematika často vzdáva hold voodoo koreňom New Orleans. Okrem hudobných vystúpení ponúka festival umenie a inštalácie, ktoré čerpajú inšpiráciu z mystických a magických tém.

French Quarter Ghost and Voodoo Tours

Po celom French Quarter je množstvo organizovaných nočných túr zameraných na voodoo, duchov a paranormálne javy. Tieto prehliadky vás prevedú cez miesta spojené s voodoo kráľovnou Marie Laveau, staré voodoo chrámy a mystické miesta spojené s paranormálnymi aktivitami. Mnohé z týchto prehliadok zahŕňajú aj návštevu cintorínov a miestnych obradných miest.

St. John’s Eve Voodoo Ritual

Každý rok sa na večer svätého Jána (24. júna) koná voodoo rituál pri brehoch rieky Mississippi, ktorého cieľom je očistenie a obnovy energie. Tento rituál je vedený priamo miestnymi duchovnými osobnosťami a má hlboké korene v miestnych tradíciách. Návštevníci môžu byť svedkami autentického rituálu plného piesní, tanca a symbolických obradov.

Backstreet Cultural Museum

Backstreet Cultural Museum sa venuje zachovaniu kultúrnych tradícií africkej diaspóry v New Orleans, vrátane voodoo. Múzeum vystavuje masky, kostýmy a predmety spojené s afro-karibskými tradíciami, ako aj s voodoo. Je to miesto, kde môžete vidieť hlboký vplyv voodoo na miestne obyvateľstvo, najmä na Mardi Gras Indian kultúru.

Adresa : 1116 Henriette Delille St, New Orleans, LA 70116

: 1116 Henriette Delille St, New Orleans, LA 70116 Web: backstreetmuseum.org

Cimetière Saint-Louis No. 2

Okrem známeho Saint-Louis No. 1 je aj Cimetière Saint-Louis No. 2 miestom, kde môžete nájsť viacero voodoo hrobov a náboženských oltárov. Tento cintorín je menej známy ako jeho náprotivok, ale ponúka hlboké spojenie s voodoo tradíciami a históriou v New Orleans. Miesto, ktoré láka fotografov už po mnoho rokov. Povinná zastávka pre dokumentaristov a objavovateľov voodoo.