Dánsky maloobchodný reťazec NORMAL otvára predajňu v Bratislave

Dánsky maloobchodný reťazec NORMAL vstupuje na slovenský trh a v stredu 20. mája 2026 otvorí svoju prvú predajňu v Bratislave v nákupnom centre Eurovea. Nová predajňa prinesie na Slovensko zábavný a jedinečný koncept nakupovania a zároveň predstavuje ďalší významný krok v expanzii značky v rámci Európy.
Predajňa otvorí svoje brány pre verejnosť 20. mája o 10:00 hod. NORMAL aktuálne pôsobí v 11 európskych krajinách a prevádzkuje viac ako 1000 predajní. Zákazníkom ponúka jedinečnú kombináciu známych značiek, produktov každodennej potreby a neustále sa meniaci sortiment s novými objavmi každý týždeň, a to vždy za stabilne nízke ceny.
Pri príležitosti vstupu na slovenský trh pripravuje značka NORMAL špeciálnu otváraciu párty. Svoj príchod do Bratislavy chce osláviť spoločne so zákazníkmi a verejnosťou.
Predajňa, v ktorej je každý krok malým objavom
Labyrintový koncept predajne prevedie zákazníkov širokou ponukou produktov z kategórií beauty, starostlivosti o telo, domácnosti, snackov a nápojov.
S približne 5 000 produktmi v stálej ponuke a viac ako 100 novinkami každý týždeň sa každá návšteva mení na zážitok plný objavovania, podobný hľadaniu pokladu.
Otváračka, ktorá ponúkne viac než len nakupovanie
Počas oficiálneho otvorenia predajne sa návštevníci môžu tešiť na viacero sprievodných aktivit:
- prvých 1 000 zákazníkov získa darčekovú tašku s výberom produktov
- prvých 10 zákazníkov v rade dostane darčekovú kartu NORMAL v hodnote 30 €, ktorú môžu okamžite využiť v predajni
- návštevníkov čakajú aj interaktívne súťaže vrátane súťaže „TADAAA Ticket“, inšpirovanej konceptom „Golden Ticket“ a s trochou šťastia môže jeden zo zákazníkov, ktorý si pri pokladni zakúpi nákupnú tašku, nájsť ukrytý ticket, ktorý môže vymeniť za darčekovú kartu v hodnote 334 €
- NORMAL v Bratislave prináša zážitkový koncept s ikonickou bratislavskou postavičkou „Čumil“. Táto interaktívna inštalácia premieňa bežnú návštevu na hravý moment prekvapenia, kde môžu zákazníci získať darček, ak sa ich nákupná taška pre svoju veľkosť nezmestí do pripraveného „kanála“.
- možnosť vyhrať celú paletu produktov NORMAL
- digitálny voucher bude dostupný aj prostredníctvom QR kódu alebo registráciou na tomto linku, vďaka čomu môžu zákazníci získať produkt zadarmo počas prvého týždňa od otvorenia
- o hudobnú atmosféru počas celého dňa sa postará DJ, ktorý vytvorí energickú a živú náladu
Značka prináša zábavný a zároveň cenovo dostupný koncept nakupovania
Pri príležitosti otvorenia predajne CEO spoločnosti NORMAL Jakob Frølich Maarbjerg uviedol:
„Veľmi sa tešíme, že môžeme po prvýkrát priniesť náš jedinečný koncept NORMAL na Slovensko. Vnímame, že slovenskí zákazníci sú čoraz otvorenejší novým nákupným zážitkom, a práve na tom chceme stavať.
Našou ambíciou je vytvoriť miesto, kam sa budú ľudia radi vracať, nielen kvôli skvelým cenám známych značiek, ale aj kvôli samotnému zážitku z objavovania. Každá návšteva môže byť trochu iná a priniesť niečo nové.
Eurovea v Bratislave bola pre nás prirodzenou voľbou. Ide o živú lokalitu s rozmanitým publikom.“
Keď interakcia prináša odmeny
S aplikáciou NORMAL sa honba za pokladom a zážitok z nakupovania začína ešte pred návštevou predajne. Používatelia môžu hrať hry, zapájať sa do výziev a zbierať body, tzv. Uniqoins.
Uniqoins je možné získavať prostredníctvom aktivít v aplikácii, plnením výziev alebo skenovaním osobného NORMAL ID. Pri nákupe v predajni je možné NORMAL ID naskenovať pri pokladni a získať ďalšie body.
Nazbierané Uniqoins si následne môžu používatelia vymeniť za produkty priamo v aplikácii, čím nakupovanie získava aj digitálny rozmer. Aplikácia je dostupná v App Store aj na Google Play.
Od známych značiek až po nové objavy za stabilne nízke ceny
Sortiment NORMAL zahŕňa známe značky ako L’Oréal, Maybelline, Nivea, Gillette, Colgate, Garnier, Nescafé, Oreo, Vanish či Finish.
Medzi najobľúbenejšie kategórie patria:
- starostlivosť o telo a pleť: od trendových K-beauty značiek až po klasiky ako Nivea či Vaseline, vrátane značiek dostupných exkluzívne v NORMAL
• make-up: cenovo dostupná trendová kozmetika, gélové laky na nechty a široký výber doplnkov
• starostlivosť o vlasy: medzinárodné značky vrátane trendových japonských haircare značiek a exkluzívnych stylingových produktov
• vône: parfémy na každý deň aj výraznejšie vône pre rôzne preferencie
• snacky a nápoje: široký výber medzinárodných produktov
Viac informácií o značke NORMAL nájdete na oficiálnej stránke www.normal.sk a na sociálnych sieťach – Facebook, Instagram a TikTok.
O ZNAČKE NORMAL
NORMAL vznikol v roku 2013 v Dánsku a je maloobchodným reťazcom ponúkajúcim produkty každodennej potreby, známe značky aj značky dostupné exkluzívne v NORMAL, a to všetko za stabilne nízke ceny.
Sortiment zahŕňa množství kategórií, ako starostlivosť o pleť, starostlivosť o vlasy, ústna hygiena, make-upy, čistiace prostriedky a mnoho ďalšieho. NORMAL má viac ako 1000 predajní na 11 európskych trhoch.