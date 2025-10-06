Podľa Orbána „Maďarsko nemá prijímať euro, EÚ sa rozpadá“

Maďarský premiér Viktor Orbán 6. októbra 2025 vyhlásil, že krajina by nemala prijať euro, pretože Európskej únii hrozí dezintegrácia, čo je iný výraz pre rozpadnutie. Uviedol, že prijatie spoločnej meny by „príliš zviazalo“ osud Maďarska s EÚ. Maďarsko pritom nie je v mechanizme ERM II a nemá určený termín vstupu do eurozóny. Debata o eure tak opäť otvorila otázku nákladov a prínosov pre ekonomiku, firmy aj domácnosti.
Kontext vyhlásenia a súčasný stav
Orbánove slová odzneli v rozhovore pre portál EconomX a citovali ich veľké agentúrne médiá. Euro by podľa neho znamenalo prehĺbenie integrácie v čase, keď je kritický k smerovaniu EÚ. Faktický rámec je, že Maďarsko euro zatiaľ neplánuje: nie je v ERM II a nemá oficiálny dátum prijatia. Posledné konvergenčné hodnotenia ECB zároveň uvádzajú, že viaceré kritériá – najmä inflácia a právna kompatibilita – nie sú splnené.
Ako by Maďarsku mohlo pomôcť prijatie eura
Prijatie eura by odstránilo kurzové riziko voči hlavným obchodným partnerom v eurozóne. To je dôležité najmä preto, že väčšina maďarského exportu smeruje na trhy EÚ – podiel intra-EÚ vývozu bol v roku 2024 približne 77 %. Firmám by sa zjednodušilo oceňovanie kontraktov, znížili by sa náklady na zabezpečenie kurzov a zlepšila by sa transparentnosť cien. Euro zároveň znižuje rizikové prirážky a krajiny majú prístup k zdieľaným stabilizačným mechanizmom eurozóny (napr. likviditná podpora centrálnej banky v eurovej oblasti). Empirické hodnotenia medzinárodných inštitúcií dlhodobo uvádzajú, že spoločná mena tlmí vnímané riziká cez odstránenie kurzového rizika a uľahčuje financovanie.
Čo by prijatie eura zobralo
Najčastejšia námietka je strata autonómnej menovej politiky a schopnosti reagovať kurzom forintu na asymetrické šoky. V praxi by sa nástroje presunuli viac na fiškálnu politiku a štrukturálne reformy. Vstup tiež predpokladá dlhšie obdobie disciplíny: stabilná inflácia, udržateľné verejné financie a pobyt v ERM II. Pre krajinu, ktorá menovou politikou aktívne pracuje a využíva kurz ako „tlmič“, je to reálne náklad – krátkodobo menej flexibility, viac dôrazu na rozpočtové pravidlá a konkurencieschopnosť.
Argumenty pre zotrvanie pri forinte
Z pohľadu vlády dáva národná mena priestor prispôsobiť úrokové sadzby a akceptovať kolísanie kurzu. V časoch napätia sa forint síce vie prudšie pohybovať, no centrálna banka môže rýchlo zvyšovať či znižovať sadzby a tým stabilizovať podmienky doma. Posledné roky ukázali výrazné výkyvy HUF voči euru – v roku 2025 sa kurz pohyboval v pásme približne 389–416 HUF/EUR. Pre exportérov to znamená potenciálnu výhodu pri oslabení meny, ale zároveň vyššiu neistotu pri dovozoch a dlhodobých investíciach v eurách.
Argumenty pre euro z pohľadu firiem a domácností
Pre priemysel a reťazce dodávateľov viazané na Nemecko, Rakúsko či Slovensko je kurzová stabilita často dôležitejšia než menová suverenita. Euro uľahčuje plánovanie investícií, úverov a cien, najmä ak vstupy aj predaj sú v eurách. Domácnosti by profitovali pri hypotékach a spotrebiteľských úveroch, ak by rizikové prirážky klesli; zmizli by tiež kurzové rozdiely pri zahraničných platbách a cestovaní. Na druhej strane, pre sektor, ktorý využíva konkurencieschopnosť cez nižší kurz a pre vládu, ktorá chce rýchlo upravovať menové podmienky, je forint flexibilnejší.
Rozhodnutie o eure nie je iba technické – vyžaduje politickú vôľu vstúpiť do ERM II a zosúladiť legislatívu s pravidlami eurozóny. Aktuálne politické vyhlásenia v Budapešti idú opačným smerom a preferujú väčší odstup od hlbšej integrácie. Súčasne však platí, že Maďarsko ekonomicky ťaží z obchodu a väzieb v rámci EÚ; preto bude debata o eure vždy balansovať medzi politickým dôrazom na suverenitu a ekonomickými prínosmi integrácie.
Euro by Maďarsku prinieslo odstránenie kurzového rizika a pravdepodobné zníženie finančných nákladov, čo by ocenili najmä exportne orientované firmy a domácnosti s výdavkami v euromene. Cena za to je strata menovej autonómie a nutnosť dlhodobej disciplíny v rozpočte aj inflácii. Zotrvanie pri forinte zachováva flexibilitu sadzieb a kurzu, no znamená vyššie kolísanie a náklady na zabezpečenie kurzového rizika. Konečné rozhodnutie tak nie je o tom, či je euro „dobré alebo zlé“, ale či je krajina pripravená splniť podmienky a vymeniť menovú flexibilitu za vyššiu stabilitu a nižšie transakčné náklady.
