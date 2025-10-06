HBO Max zvyšuje ceny na Slovensku , cenu 7,99 dvíha na 9,99

Služba HBO Max oznámila emailom svojim slovenským predplatiteľom zmenu cien, ktorá nadobudne platnosť 6. novembra 2025. Cena mesačného predplatného stúpne z 7,99 eur na 9,99 eur, pričom ročný plán sa zvýši z 79,90 eur na 99,90 eur. Zvýšenie sa dotkne všetkých používateľov, ktorých fakturačný cyklus pripadne na alebo po tomto dátume. Službu máme síce mnohí radi, no ak si vyberáme len jednu, ktorá nám bude v novembri kraľovať v predplatených službách, výber máme týmto asi ešte jasnejší, než bol doteraz.
Podľa vyjadrenia spoločnosti ide o reakciu na rastúce náklady spojené so získavaním licencií, tvorbou vlastného obsahu a technologickým vývojom. Inými slovami je to časté obhájenie zdražovania, ak ide o tvrdenie „skvalitňovanie služieb“. Príprava nového seriálu Harry Potter takým skvalitňovaním ponuky naozaj môže byť. HBO Max tvrdí, že investície do originálnych filmov, seriálov a funkcií platformy sú nevyhnutné na zachovanie kvality služby a používateľskej skúsenosti. Zákazníkom zároveň pripomína, že ak nechcú pokračovať v predplatnom za novú cenu, môžu ho kedykoľvek pred termínom zmeny zrušiť vo svojom účte.
Aktualizované podmienky používania
Spolu so zmenou cien vstúpia do platnosti aj nové Podmienky používania HBO Max. Dokument presnejšie definuje práva používateľov aj prevádzkovateľa, prináša aktualizácie týkajúce sa prístupu k obsahu, funkcií prístupnosti a zoznamu podporovaných zariadení. Novinkou je aj spresnenie pravidiel zdieľania účtu, vrátane obmedzenia používania mimo jednej domácnosti. Zmeny nadobudnú účinnosť 6. novembra 2025, a ak používateľ do tohto dátumu svoje predplatné nezruší, považuje sa to za súhlas s novými podmienkami.
Trend zdražovania aj v iných krajinách
Zvýšenie cien na Slovensku nie je ojedinelé. V posledných mesiacoch došlo k podobným úpravám aj v ďalších európskych krajinách. HBO Max už skôr upravoval ceny v Španielsku, Portugalsku, Fínsku, Bulharsku či severských štátoch, pričom mesačné predplatné sa tam zvýšilo približne o jedno až dve eurá. Napríklad v Bulharsku sa cena posunula z 4,99 € na 6,99 € mesačne. Podobný trend zaznamenali aj konkurenčné služby. Netflix v roku 2025 zvýšil ceny na Slovensku o 1,50 až 2 €. Z času na čas poskočí aj cena ďalších služieb. Rast cien je preto možné vnímať ako súčasť širšieho trendu, v ktorom streamovacie služby reagujú na zvyšujúce sa výrobné a licenčné náklady.
Ako sa zmena dotkne používateľov
Pre bežných divákov znamená nové predplatné približne 25-percentné zvýšenie ceny oproti súčasnému stavu. Aj keď ide o relatívne malé navýšenie v porovnaní s inými službami, ide o citeľnú zmenu v čase, keď domácnosti sledujú svoje mesačné výdavky. Najmä situácia na Slovensku nie je priaznivá, ak sa konsoliduje, no konsolidácia reálne nepomáha. Používatelia, ktorí majú aktívne propagačné zľavy, budú novú cenu platiť až po ich skončení.
HBO Max zároveň upozorňuje, že zmeny sa automaticky uplatnia aj pre tých, ktorí si predplatné obnovia po 6. novembri 2025. Ak bolo predplatné zakúpené prostredníctvom aplikácií, úpravy možno spravovať priamo v účtoch obchodov, ako sú Google Play alebo App Store. Výnimkou môžu byť len tí, ktorí majú službu zaplatenú v rámci iných balíkov služieb o mobilných operátorov a pod.