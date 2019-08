Playmobil vo filme a herci: Daniel Radcliffe ako tajný agent a ďalší - ZN.SK

Playmobil, pojem známy najmä pre deti a rodičov, ktorí milovali stavebnice a neobmedzili sa len na tie s logom LEGO a CHEVA, sa stáva universom pre filmovú novinku. Tá bude nabitá „playmobilitou“ na prasknutie. Svedčí o tom mimoriadne pestrý svet, ktorý čaká na filmových divákov už o niekoľko dní. Filmová spoločnosť BONTONFILM film uvádza do slovenských kín so slovenským dabingom už 29. Augusta 2019.

Zaujímavosti o filmovom svete vám viac priblíži pohľad filmárov, ktorí film pripravili a informácie, ktoré zostavil Bontonfilm.

FILMÁRSKA TVORBA PLAYMOBILOVÉHO VESMÍRU

Jedným z dôležitých rozhodnutí bolo určiť, z akého materiálu bude playmobilový svet vytvorený. „Pokiaľ ide o tvary a proporcie, chceli sme byť čo najvernejší originálnym postavičkám, aby aj z diaľky bolo jasné, že ide o Playmobil,“ hovorí produkčný dizajnér Rémi Salmon. „Keď sa pozriete na niektorú z postáv, ihneď vidíte, že je to hračka zo série Playmobil. Keď sa ale na postavu zameriate viac zblízka, uvidíte aj niečo navyše. Použili sme rôzne textúry, aby sme nášmu playmobilovému svetu dodali viac hĺbky a života.“

Tento prístup sa zhodoval aj s víziou režiséra o animácii postáv. Postavy sa, samozrejme, nebudú pohybovať, akoby boli z mäsa a kostí, ale nebudú zároveň ani celkom neohybné. „Začínali sme s málo pohyblivými postavami a potom im Lino pridal dvadsať percent hybnosti, aby sa mohli ohýbať a rôzne naťahovať, čo im vdýchlo viac života,“ hovorí Salmon. „Ten istý princíp sme aplikovali aj pri vizuáloch. Mohli sme si ponechať nejaké umelohmotné prvky, ako napríklad vlasy alebo kožu, ale zároveň sme tiež mohli pridať viac materiálov, napríklad látok. Keď boli postavy v popredí, vdýchlo im to život, ale tieto detaily sa pri väčšej vzdialenosti krásne stratili. Tým boli postavy oveľa realistickejšie, vzbudzovali dojem, ako by sa na ne dalo siahnuť. Svetlo sme odsunuli dozadu vo filmovom štýle. Mal by som tiež dodať, že postavy nemajú nosy ani uši. Som rád, že sme rôzne limity hračiek vedeli využiť vo svoj prospech. Nevnímal som to ako obmedzenie, ale skôr ako rámec, s ktorým sme pracovali a mohli sa s ním rôzne hrať.“

Ďalším aspektom, ktorým podľa Salmona film vyniká, sú rôzne úpravy, ktoré bolo treba v každom playmobilovom svete urobiť. „Hlavné postavy počas svojej cesty navštívia rôzne svety, a tak nám napadlo, že budeme meniť ich vzhľad a atmosféru použitím kinematografických techník a konvencií, ktoré sú späté s jednotlivými žánrami,“ vysvetľuje. „Playmobilový svet sa otvára sekvenciou s Vikingami. Tá mala byť v priamom protiklade so ,skutočným svetom‛, ktorý sme práve opustili. Je farebný, plný života, taký neprehľadný, ako napríklad vo filmoch Statočné srdce alebo Gladiátor.“

Trailer už v slovenskom znení:



Keď sa Marla dostane do sveta divokého západu, diváci sú prenesení na vyprahnuté, prázdne planiny. „Používame tam veľmi silné svetlo, ktoré znásobuje Marlino úsilie dostať sa konečne do mesta. Obrazy sú takmer preexponované, pretože slnko naozaj páli,“ spomína Salmon. „Zmení sa aj rýchlosť príbehu, používame klasické westernové postupy, pomalší pohyb kamery, približovanie kamier k zízajúcim gaunerom a pod. Potom Marla a Del uniknú do špiónskej sekvencie, ktorá zase vyzerá ako retro futuristická bondovská klasika s niektorými prekvapivými prvkami, atmosférickou nocou a ,záporákmi‛, ktorí snujú temné plány. Osvetlenie a vonkajšie sekvencie by sa dali prirovnať k noirovému filmu, saturácia farieb je tlmená a je tam aj hmla, aby lepšie vynikli tiene a svetlo. To potom zase dobre kontrastuje s jasne žiariacou budovou laboratória zločincov a ich úchvatnými retro počítačmi.“

Potom tam máme šíre pláne okolo diaľnice nasledované farebným svetom Konštantínopolu a cisárom bažiacim po moci. „Maximus má prístup k moderným technológiám, takže hry, ktoré organizuje, sme mohli premeniť na gigantickú svetelnú šou, ktorá divákov upúta,“ dopĺňa Rémi Salmon. „Potom sa zase presunieme do rušného, ​​futuristického mesta Glinary. Chceli sme, aby táto časť trochu pripomínala filmy Piaty element alebo filmy J. J. Abramsa – zvláštne bytosti, roboti, nekonečné sklenené budovy a odlesky v protisvetle. V tomto Áziou inšpirovanom svete sa priekupníci najlepšie ukryjú v obrovskom karaoke stroji.“

Salmon dodáva, že rozprávková sekvencia sa odohráva v dvoch rôznych prostrediach. „Najskôr máme desivý, sivý les, z ktorého Marla nedokáže uniknúť. Je tam veľa rôzne pokrivených stromov, ktoré zároveň slúžia ako prirovnanie k jej zamotanej mysli. Potom sa presúvame do žiarivého rozprávkového mesta, ktoré jej vráti nádej a znova ukáže cestu za bratom,“ upozorňuje. „Ako vidíte, keď sme farebný svet Playmobilu dávali dokopy, pekne sme sa pohrali s pozadím príbehu a rôznymi žánrami.“

Herci, v pôvodnom anglickom znení

MARLA BRENNEROVÁ (ANYA TAYLOROVÁ-JOYOVÁ)

Hlavnou hrdinkou Playmobilu vo filme je Marla Brennerová, oduševnená mladá žena, ktorá sa ocitne v čarovnom svete Playmobilu, keď sa jej mladší brat Charlie stratí v tomto fantastickom vesmíre, plnom hračiek. Herečka Anya Taylorová-Joyová (napr. filmy Čarodejnica, Rozpoltený, Emma) priznáva, že hneď ako jej projekt predstavili, doslova „skočila“ po šanci zahrať si vo filme hlavnú úlohu.

„Keď som sa prvýkrát stretla s režisérom Linom, zahral mi niekoľko pesničiek a ja som sa rozplakala,” spomína. „Na Marle ma priťahovala jej hrdinská povaha. Ako dieťa som sa často hrávala s princeznami a rytiermi, ale nikdy som nebola princeznou. Vždy som chcela byť rytierom! Na začiatku filmu je Marla plná života, srší z nej nadšenie. Potom ale jej brat zmizne a obidvaja sa ocitnú uprostred dobrodružstva v krajine Playmobilu. Ona ho musí nájsť. Film má krásny príbeh plný odvahy a lásky k rodine, ale je zároveň aj veľmi vtipný a zábavný.”

„Na filme je zábavné, že v každom jednom svete preberáme jeho žáner aj jazyk,” hovorí scenárista Blaise Hemingway. „Marla bude úplne vedľa, keď skočí zo sveta kung-fu do sveta sci-fi. Z ničoho nič potom zrazu ide na dinosaurovi. Playmobil nám toto umožňuje, lebo jeho svety sú také rozmanité.”

CHARLIE BRENNER (GABRIEL BATEMAN)

Charlieho Brennera, Marlinho mladšieho brata, ktorého vlastná predstavivosť a zvedavosť zavedie do úžasného sveta Playmobilu, stvárnil vo filme Gabriel Bateman. Malý herec priznáva, že keď sa prvýkrát stretol s Linom DiSalvom a videl jeho nadšenie pre film, okamžite chcel byť súčasťou projektu. „Vedel som, že to bude dobrý film,” hovorí Bateman. „Pár playmobilových stavebníc som mal doma aj ja. Sú dosť prepracované a veľmi farebné, majú rôzne tvary a veľkosti. Okrem toho sú realistickejšie než niektoré iné hračky, preto sa na ne tak dobre pozerá.”

Herec dodáva, že väčšina filmov, ktoré ho dohnali až k slzám, bola animovaná. „Animované filmy dokážu ‚zabrnkať‛ na tu správnu strunu. Možno je to preto, lebo sa od nich neočakáva, že by nás mohli hlbšie zasiahnuť alebo že by mali mať nejaký hlbší význam. Keď ale pracujete s takým skvelým tvorcom, ako je Lino, môžu mať animované snímky väčší emocionálny dosah než klasické hrané filmy.”

DEL (JIM GAFFIGAN)

Prvou z postáv, s ktorými sa Marla vo svete Playmobilu stretne, je Del, energický vodič pojazdného bistra, ktorý sa rozhodne pomôcť jej na ceste. „Stále s niečím niekde vypomáha,” hovorí herec a komik Jim Gaffigan, ktorý prepožičal postave svoj hlas. „Stretnutie s Marlou mu v určitých smeroch zmení život. Del je človek, ktorý sa dokáže pohybovať medzi rôznymi svetmi Playmobilu a, ako sa tiež dozvieme, má zlaté srdce.”

Gaffigan chváli film za to, že oslavuje silu ľudskej predstavivosti. „Film pekným spôsobom vzdáva hold radosti z hry a hrania sa na niekoho iného,” uzatvára. „Čaro predstavivosti je očividné vo všetkých svetoch Playmobilu. Všetko sa nám zdá známe, pretože pre niektorých z nás to vlastne nie je až taká vzdialená spomienka. A pre deti je to svet, ktorý veľmi dobre poznajú. Preto je celé to dobrodružstvo taká zábava.”

REX DASHER (DANIEL RADCLIFFE)

Úlohu uhladeného a dôvtipného tajného agenta Rexa Dashera si zahral Daniel Radcliffe, ktorého celý svet pozná ako hviezdu obľúbenej série filmov o Harrym Potterovi. Britský herec priznáva, že úlohu prijal veľmi rýchlo, lebo nikdy na ničom podobnom nepracoval. „Ja rozhodne nie som taký namyslený ako Rex Dasher, takže pre mňa bolo veľmi zábavné usídliť sa v mysli človeka s príliš vysokým sebavedomím, oveľa vyšším, než si skutočne zaslúži,” hovorí Radcliffe. „On je takým Jamesom Bondom Playmobilu. Je ale skôr akousi playmobilovou paródiou na Jamesa Bonda, má v sebe tú pochabosť z éry Rogera Moora na rozdiel od súčasného stvárnenia Bonda v podaní Daniela Craiga,” upozorňuje herec.

Daniel Radcliffe hovorí, že ho animovaný svet fascinuje celý život. „Úprimne povedané, keď mám čas, radšej ho strávim sledovaním animovaného filmu alebo televíznej šou než sledovaním hraného filmu,” priznáva. „Keď som hovoril s režisérom Linom a on mi predstavil svoju víziu filmu, jeho nadšenie pre vec a radosť boli nákazlivé. Zaujalo ma, že by som hral playmobilového Jamesa Bonda, scenár sa mi zdal veľmi zábavný a milý. Som tiež rád, že sa podieľam na filme, na ktorý sa môžu pozerať aj moje krstňatá.”

Tak ako mnohí z ďalších hercov a členov kreatívneho tímu filmu, spomína aj Daniel Radcliffe rád na časy, keď sa s Playmobilom hrával ako dieťa. „Mal som playmobilový ostrov s palmou a pirátsku loď. Doteraz vo mne žije ten sedemročný chlapec, ktorý mi hovorí: ,Je to super, poď sa teraz hrať!‛ Som Playmobilu vďačný za ten radostný čas, keď som sa s ním hral a ďakujem aj za svojich rodičov, ktorí sa ma vďaka nemu vždy na pár hodín zbavili.”

Radcliffe si na režisérovi DiSalvovi cení aj necynický a nadšený prístup k veci. „Je to veľmi ambiciózny počin, lebo ide o film, ktorý je sčasti hraný a sčasti animovaný. Je to muzikál, komédia aj dobrodružný film,” dodáva. „Lino sa projektu venuje s obrovskou precíznosťou a pozornosťou a vytvára tak film, ktorý milým spôsobom vzdáva hold svetu fantázie a upozorňuje na to, ako hračky dokážu rozdúchať našu predstavivosť a spojiť nás s ostatnými. Dúfam, že film ako celok bude presýtený rovnakou dávkou radosti, objavovania a takých pekných rodinných vzťahov, ako je ten Marlin a Charlieho. Viem, že je film podobný všetkým dobrým filmom pro deti, je vtipný, roztopašný a zábavný, ale má navyše aj veľmi krásne posolstvo, ktoré sa deťom bude páčiť a niečo im prinesie.“

VÍLA (MEGHAN TRAINOROVÁ)

„Víla je najlepšia!” hovorí herečka a speváčka Meghan Trainorová, ktorá v Playmobile vo filme stvárnila šarmantnú rozprávkovú postavu. „Je skvelá a praktická. Keby som ja mala svoju vílu kmotričku, chcela by som, aby bola ako ona.”

Trainorová, ktorá k filmu napísala aj pieseň Run Like the River, ďalej dodáva, že bola nadšená aj zo vzhľadu svojej postavy: „Páči sa mi, že má tetovanie a nie je obyčajná. Má sieťované rukavičky a ružové vlasy ozdobené kvetmi. Pripomína mi to videoklip k mojej piesni All About That Bass, len v trochu drsnejšej verzii.”

Vo filme pomôže víla Marle znova v sebe prebudiť jej osobnosť. „Snažím sa jej pomôcť a pripomenúť jej, že to dokáže,” hovorí Meghan. „Splním jej želanie a pomôžem jej dať sa znova dokopy. Poviem jej, aby vstala, ona ma nasleduje a nakoniec sa naučí aj lietať, aby svojho brata zachránila. Pripomeniem jej, že dokáže prekonať všetky prekážky a že má v sebe silu. To sa mi veľmi páči, lebo to pripomína aj mne samej, že dokážem všetko, pre čo sa rozhodnem, keď na tom budem tvrdo pracovať.”

CISÁR MAXIMUS (ADAM LAMBERT)

Playmobil vo filme je dabingovým debutom aj pre speváka Adama Lamberta, ktorý sa do siene slávy zapísal hlavne speváckou súťažou American Idol, tromi úspešnými albumami a angažmánom vo svetoznámej kapele Queen, v ktorej teraz pôsobí ako hlavný spevák. Talentovaný spevák/herec dal hlas výstrednému „záporákovi“ cisárovi Maximovi a zároveň pridal aj pieseň na filmový soundtrack.

„Cisár Maximus je hlavný zloduch filmu a zároveň úplný šialenec,“ vysvetľuje Lambert. „Podľa mňa je ale svojím spôsobom roztomilý. Je to detinský rozmaznanec a diktátor. Rozhodol sa, že si nad svojím ľudom udrží nadvládu tým, že im ukáže veľkú bitku v rímskom štýle. Je absolútne protivný. Je to záporná postava, ale taký ten typ ,záporáka‛, ktorého síce nenávidíte, ale vlastne ho máte radi.“

Spevák ďalej dodáva, že jednou z vecí, ktoré sa mu na role páčili, bolo to, že dostal príležitosť zaspievať si pieseň Give the People What They Want. „Tú pieseň treba zvládnuť s dychom, má veľa slov, je hlasná, intenzívna a energická,“ vysvetľuje Lambert. „Keď som v ten deň odchádzal z nahrávacieho štúdia, potreboval som sa na chvíľku natiahnuť. Bol som unavený, ale zároveň nadšený, že som do tej piesne dal svoje maximum. Nahrávanie ma veľmi bavilo.“

PIRÁT (KENAN THOMPSON)

Herec Kenan Thompson prepožičal vo filme hlas pirátovi. Slávny komik z americkej večernej šou Saturday Night Live zhodnotil spojenie hračiek značky Playmobil a filmu ako zaujímavé a vzrušujúce. „Vždy ma bavilo vymýšľať originálne hlasy so špecifickým prízvukom,“ hovorí. „Dúfal som, že mi dovolia použiť môj typický pirátsky hlas, niečo medzi Pirátmi z Karibiku a írskym prízvukom, nie v štýle somálskeho piráta. Bola to pre mňa veľká príležitosť upraviť si hlas presne podľa svojho gusta. Takáto miera slobody ma ako komika prirodzene priťahuje.“

Thompson ďalej spomína, že jeho postava je akýmsi koučom ostatných playmobilových postavičiek. „Často ostatným postavám dodáva odvahu. Stále im hovorí: ,Ľudia, nebojte sa! Dokážeme všetko na svete.‛ To sa mi tiež veľmi páčilo – mohol som mať takýto hlas a nemusel som sa báť, či ho ľudia berú vážne alebo nie len preto, lebo vedia, že som ho nahovoril práve ja. Azda sa diváci pobavia, pretože podľa mňa znie aj celkom prirodzene!“