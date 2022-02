Texaský masaker motorovou pílou (2022), “bulharská” novinka na Netflixe

Nemálo filmových fanúšikov sa tak trochu stráca v tom, čo všetko už vyšlo s názvom Texaský masaker motorovou pílou (Texas Chainsaw Masacre). Jedno je však isté. Každý jeden film je príbehom šialenca, ktorý má mimoriadny úspech pri štartovaní píly a tá nie je nijakou osvedčenou značkou, ktorá by sa spájala s toľkou spoľahlivosťou a výdržou bez zásadnej údržby. Motorová píla vzbudzuje rešpekt a proti rozbehnutej reťazi v rukách šialenca neexistuje ľahká obrana. Na efekt strašidelného zvuku píly opäť stavia tím filmárov, tentoraz z Netflixu.

Naposledy sme si mohli pozrieť horor o žene, ktorá si prichádza prevziať dedičstvo aj s ukrytým nechutným prekvapením. Šlo o film prekvapivo s názvom Texaský masaker motorovou pílou z roku 2013. Práve teraz sa však v ponuke Netflixu objavuje ďalší film s rovnakým názvom… Texaský masaker motorovou pílou. Ten je už iným príbehom, ktorý však pokračuje stále s rovnakým pôvodcom zla a smrti, ako doteraz.

Kožená tvár stále žije

Najnovšie spracovanie, ktoré si samo škodí používaním stále rovnakého názvu, čo sťažuje rozlišovanie od filmu z roku 2003 aj od staršieho z 1974, je verné aktuálnej dobe. Na scéne sa objavujú influenceri. Zaujíma ich mesto duchov, opustené a spustnuté, v ktorom nachádzajú inšpiráciu na príspevky pre sociálnu sieť. No zároveň tu prežíva muž s cudzou kožou na tvári, ktorého už nadšenci hororu veľmi dobre poznajú. Filmu opäť nechýba napätie, no čo je dôležité, ani český dabing, ktorý ho tak sprístupňuje komukoľvek, nech už je akokoľvek jazykovo zdatný.

: Sarah Yarkin, Elsie Fisher, Mark Burnham, Jacob Latimore, Moe Dunford, Olwen Fouéré, Alice Krige, Jessica Allain, Nell Hudson a ďalší Stránky filmu na službe Netflix

Made in Bulgaria

Ako neuveriteľné sa môže zdať, že film nakrúcali v Bulharsku. Filmová ilúzia v tomto prípade siahla po východnej Európe a okolí hlavného mesta Sofia. Slnečnicové polia, hory v pozadí a aj kulisy postavené v štýle staršej architektúry malomesta niekde v USA… to všetko bolo nakrúcané v Bulharsku, kde filmári s hercami strávili niekoľko mesiacov a dojem z “Texasu” tak docielili pomerne slušne. Divák totiž nemá ani možnosť spoznať, že filmový dej sa vôbec môže odohrávať niekde inde. Ako prebieha také nakrúcanie a výber filmových miest, ale tiež ako veľmi môže stvárňovať aj Slovensko ulice Viedne, či lokality v New Yorku sa dočítate v knihe Filmové miesta. AJ takto sa dá nakrúcať film. Príležitosť pre Slovensko zaujať filmárov, ktorí nechcú nakrúcať za milióny, keď sa to dá v Európe za státisíce…