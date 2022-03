Ako potešiť polovičku nielen po nevydarenom sviatku zamilovaných?

Dohodli ste sa s partnerkou alebo partnerom, že si nebudete kupovať darčeky na Valentína, no jeden z vás to porušil? Alebo ste naň dokonca zabudli? Poradíme vám, ako si to „vyžehliť,“ a tiež ako svojej polovičke spríjemniť aj všedné dni. Veď láska sa má oslavovať stále a nielen jeden deň v roku.

Predtým ako sa pustíte do naprávania škôd, sa ale partnerovi ospravedlňte, že ste zabudli. Pokojne sa porozprávajte a zistite, kde sa stala chyba. To vám napovie, ako svoj prehrešok čo najlepšie odčiniť a potešiť partnera.

Wellness pobyt

Doprajte si pobyt v kúpeľoch alebo v dobrom hoteli v horách a načerpajte spolu energiu. Viete o ubytovaní, po ktorom váš partner potajme túži? Zarezervujte v ňom izbu a prekvapte ho napríklad masážou či voňavou kozmetikou.

Ak patríte medzi aktívnejšie páry, pokojne skombinujte oddych s ľahšou turistikou či zimnou lyžovačkou. Po dni v pohybe si užite príjemný večer a relax vo wellnesse. Po skvelom víkende si na pokazený Valentín už ani nespomeniete.

Zdroj: Pexels.com

Zážitok

Vyjdite zo svojej komfortnej zóny a doprajte partnerovi či partnerke zážitok, po ktorom už dlho túži, určite to ocení. Viete, že už dávno chce vyskúšať skok padákom, ale zatiaľ nenabral odvahu? Potešte ho týmto zážitkom, pri ktorom prekonáte strach spoločne.

Ak patrí medzi auto-moto nadšencov, určite sa do sýtosti vybláznite na motokárach. Choďte aj s partiou kamarátov a prebuďte v sebe súťaživého ducha.

Umelecké a kreatívne duše zase poteší kurz maľovania či hrnčiarstva. To, čo si spoločne vytvoríte, si môžete doma vystaviť, a vždy keď sa na to pozriete, sa vám vynoria príjemné spomienky.

Chutná večera

Príjemným spôsobom ako vynahradiť pokazený Valentín, je zobrať svoju drahú polovičku na večeru. Dožičte si gastronomický zážitok v podobe vynikajúcich jedál či kvalitného vína. Stavte na váš obľúbený podnik alebo vyskúšajte niečo nové.

Ak chcete spraviť romantickejšie gesto, pripravte večeru pri sviečkach doma a vlastnoručne. Partnera to veľmi poteší, najmä v prípade, že nevaríte často a radi, a to aj keď sa vám všetko nepodarí na sto percent. Takisto môžete premeniť obývačku na kino s projektorom a množstvom vankúšov a zakončiť večer filmovým maratónom.

V prípade, že ste obaja príliš pracovne vyťažení, pošlite polovičke prekvapenie do práce. Objednajte im obed z obľúbenej reštaurácie s vlastnoručne napísaným odkazom. Budú sa cítiť špeciálne a ukážete im, že na nich myslíte.

Víkendový pobyt v zahraničí

Prekvapte partnera a strávte predĺžený víkend pri pláži alebo v kúzelnom historickom meste. Stavte na miesto, ktoré už dávno chcete navštíviť, no nikdy na nebol ten správny čas.

Skúste utajiť svoje plány alebo aspoň miesto, kam pôjdete, o to väčšie prekvapenie to bude.

Ak nemáte vysnívanú destináciu, stavte na overené klasiky ako Rím, Paríž, Miláno či Istanbul. Sú to nádherné miesta, kde sa určite nebudete nudiť, a užijete si tam vynikajúce jedlo a veľa romantiky.

Večer doma vo dvojici

Kedy ste boli naposledy sami dvaja v kine či na večeri? Svoje deti určite milujte, no občas si od nich aj oddýchnite. Ako darček či odčinenie pokazeného Valentína vybavte stráženie.

Doprajte si zaslúžený čas len pre vás dvoch a vyrazte na rande – na prechádzku, do kina či na večeru. Alebo ostatne doma iba s partnerom, objednajte si dobré jedlo a vychutnajte si jeden druhého.