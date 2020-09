Osobná váha by nemala len vážiť, ale byť aj osobným priateľom

Od priateľov očakávame väčšiu úprimnosť, než akej sa nám dostane od bežných známych. Tak je to aj s osobnou váhou. Na tej bežnej sa postavíte a jediný číselný údaj znamená vašu váhu. Nič viac sa nedozviete. Možno bežná predstava ani nepočíta so žiadnou ďalšou hodnotou, no v skutočnosti je údaj o váhe v jedinom čísle nesprávny. Nedozvieme sa tak napríklad to najdôležitejšie.

Či má nejaký účinok potenie v telocvični, beh na dlhé trate a celé fitness, ktorému ste sa začali venovať. Percento telesného tuku vám klasická váha neprezradí. Špecializované pracoviská odborníkov na výživu a diagnostické centrá však tvoria takéto analýzy základ ponuky. Prístrojov, ktoré rozširujú pojem osobnej váhy na niečo viac, je na trhu niekoľko. Je ním aj novší Tefal Body Signal ktorého cena sa pohybuje do 70 Eur.

Osobná váha s ďalšími hodnotami Tefal Body Signal

Hmotnosť človeka sa mení podľa mieri pohybu a dodržiavania vhodného jedálnička. Ovplyvňovať ju môže množstvo vody, nasadená liečba, pochopiteľne aj tehotenstvo, choroby, či hormonálna nerovnováha. Nie každý vie, že svalstvo je ťažšie než tuk. Znamená to aj fakt, že nárast svalstva a úbytok tuku sa môže prejaviť práve zdanlivým neúspechom v pohybe ručičky na váhe. Tento omyl sa snažia odhaliť práve zariadenia merajúce presne.

Inteligentná váha Body Signal (BM7100S6) zobrazuje hodnotu reálneho tuku v tele a zobrazuje stupnicu, ktorá bližšie približuje hranicu prípadne jej prekročenie v rámci tuku. Počíta pritom s pohlavím, výškou, vekom a opakované merania s odstupom času je možné zanalyzovať a presnejšie vyhodnotiť aj ako vývoj úspešnosti jednotlivých meraní. Zelená krivka je dôvod na radosť, oranžová je dôkazom o stagnácií a červená o zhoršujúcom stave. Jednoduché identifikovanie úspešnosti a neúspešnosti je doplnená o možnosť nastaviť si svoje ciele.

Konkrétny model má pamäť na 4 rôzne profily / osoby / členov domácnosti, ktorým môže zobrazovať hodnoty. Váha ich rozozná, stačí sa postaviť. Skladná váha je navrhnutá pre váhu vážených ľudí max. 160 kg. Je osobnou váhou, určenou pre ľudí. Plne automatický prístroj má automatiku v rámci zapnutia a vypnutia.

Na trh uvádza Tefal, viac na www.tefal.sk