Originálny aj odvážny marketing: LIDL láka na zmenky a pilníky

Dnešok sa niesol v znamení rozsudku nad Mariánom Kočnerom a Pavlom Ruskom, ktorí za falšovanie zmeniek dostali 19 rokov odňatia slobody. Je celkom samozrejmé, že takáto udalosť okamžite vyvolala záujem u tvorcov rôznych vtipných, či menej vtipných obrázkov. Lenže súčasná doba, ktorá praje väčšej odvahe riešiť dlho neriešiteľné problémy a kauzy, praje aj väčšej odvahe v marketingu.

Kaufland použil kauzu Cibulková a jej očkovanie

Len včera sme si mohli všimnúť narážku na cibuľu v príspevku Kauflandu, ktorá poukazovala na až príliš medializovanú kauzu známej tenistky, ktorá sa predbehla v poradí na očkovanie. Marketéri starajúci sa o Facebook využili narážku na jej priezvisko a pohrali sa s textom na zaujatie ľudí.

Lidl ešte aktuálnejší

Priamo na dnes šitý príspevok LIDLu nie je v ničom pozadu. Možno svojou odvahou a narážkou pripomína jednu z hlavných udalostí dneška viac ako Kaufland včera. Práve spomínaný rozsudok, slovo zmenka a snaha o nápravu na slovo “zmena”, sú opäť len hrou so slovami. Každý, kto sleduje dianie na Slovensku tak má jasno. Príspevky, ktoré možno neprinesú reálny nákup, určite však zaujmú a prinášajú zaujímavé poznatky pre marketérov na Slovensku. Aktuálne dianie sa očividne a netradične premieta aj do aktuálneho marketingu v celkom odlišných odvetviach.

Verejnosť dokážu humorné, ironizujúce, alebo rébusové prvky často zaujať a zapísať sa do hlavy. Z takéto marketingu prakticky môže značka získať komentáre, v závislosti od témy aj útoky hejtingu. Len dotknuté strany budú v tomto prípade určite ticho. Kým známa tenistka schytala kameňovanie všetkými možnými spôsobmi a tak je už neprehľadné, kde všade sa o nej hovorí, dnešní odsúdení si status a ponuku na pilníky neprečítajú. Pilník je humorné zhmotnenie symboliky basy a snahy utiecť z nej v rôznych narážkach, no táto sa podarila. Z pohľadu marketingu určite. Zaujali nás obyčajné pilníky z LIDL… a veru hodili by sa. Vieme už dlhšie, že ponuka siete LIDL úspešne predáva aj náradie a prístroje pre kutilov, či profesionálov. Či zaujali z pohľadu verejnosti – to už musia posúdiť ľudia…