Nezabudnuteľná rozprávková Perinbaba oslavuje významné výročie!

Od svetovej premiéry legendárnej rozprávky Juraja Jakubiska v Benátkach uplynulo presne 35 rokov. Napriek tomu, že pre jej režiséra to nebol benátsky debut, získala významné ocenenia a bola veľkým návratom pre jej hlavnú predstaviteľku – Giuliettu Massina. Tá sa vďaka súčasným technológiám objaví aj v rozprávke 21. storočia – Perinbaba a dva svety. V dlho očakávanom pokračovaní.

foto: Jakubisko Film

Kým v Československu sa o veľkolepej premiére Perinbaby na Benátskom filmovom festivale nehovorilo a nepísalo, jej režisér sa v Taliansku už vtedy tešil veľkej obľube a popularite. Predtým totiž ponúkol fanúšikom a divákom festivalu dve svoje snímky. „O prvú moju senzáciu v Benátkach sa postarali Zbehovia a pútnici, písali sa vtedy 60. roky. Neskôr som uspel s Tisícročnou včelou, a tak ma talianski novinári v roku 1985 už dôverne oslovovali krstným menom. Zaslúžil sa o to aj samotný Federico Fellini, s ktorým som sa spriatelil natoľko, že ma jeden z najväčších tvorcov svetovej kinematografie považoval za brata a často ma u seba hostil,“ približuje režisér Perinbaby Juraj Jakubisko

Bravúrna slovenčina Perinbaby

Keďže tvorba Juraja Jakubiska nebola organizátorom Benátskeho filmového festivalu neznáma, šancu dostal aj v roku 1985. Tento raz práve s rozprávkou Perinbaba. Tá na festivale získala napríklad Osobitné uznanie Sergia Trassatiho. Dôvod na oslavu však mala aj hlavná predstaviteľka Perinbaby, Giulietta Masina. „Naša rozprávka bola jej veľkým návratom na strieborné plátno po 20. rokoch, a tak si festival patrične užívala. Perinbaba bola premietaná v slovenskom znení, no niektorí novinári si mysleli, že hlas Evy Krížikovej patrí práve Giuliette, nakoľko boli veľmi podobné. Na otázku, či bolo ťažké naučiť sa po slovensky, bez zaváhania a s úsmevom odpovedala: Je to ľahký jazyk, za týždeň sa ho naučíte tak ako ja,“ spomína si na milú príhodu Juraj Jakubisko.

foto: SFÚ

Rozprávku si po premiére zamilovali Taliani na dlhé desaťročia, sledujú ju tam dones. Nečudo, veď z Benátok si odniesla tiež platinovú plaketu televízie RAI. Medzi cenami je aj vatikánska Gondola a mnohé ďalšie. „Spolu je to viac ako desať ocenení z filmových festivalov po celom svete. Dokonca i z miest, ktoré som osobne vôbec nenavštívil, napríklad až z ďalekého Buenos Aires,“ vymenúva režisér. Veľkej obľube sa teší aj v Nemecku, kde sa tiež spája s Vianocami. Podľa Juraja Jakubiska za to môže najmä prapôvodný námet v rozprávke bratov Grimmovcov a tiež herec, ktorý stvárnil Jakubka – Nemec Tobias Hoesl.

foto: SFÚ

Aj koprodukcia so zahraničnými tvorcami teda dostala Jakubiska s Perinbabou na svetové filmové festivaly. „Vtedajšie filmové štúdio na Kolibe spolupracovalo s Nemcami, za čo získavalo nemecké marky. Po svetovej premiére v Benátkach sme Perinbabu priniesli aj našim divákom. Práve vďaka valutám kritika komunistického režimu prižmúrila oči a spomínam si len na jednu negatívnu recenziu. Tú napísala stranícka novinárka a išlo o očividnú objednávku. Napísala totiž recenziu na rozprávku Pán Boh daj šťastia, lavička, a tak bolo jasné, že Perinbabu vôbec nevidela. To ma pobavilo,“ smeje sa na vtedajších pomeroch režisér. O niekoľko desaťročí sa o našu Perinbabu začal zaujímať aj Broadway. Muzikál mal dokonca režírovať samotný Juraj Jakubisko, no pre práce na veľkofilme Bathory túto ponuku odmietol.

Život mu mení Perinbaba a dva svety

Vianoce si bez Perinbaby, Zubatej, Alžbetky, Jakubka či nezabudnuteľnej hudby nedokážu predstaviť mnohí z nás. Vyrástla na nej nejedna generácia, no maestro Jakubisko s odstupom času tvrdí, že život mu Perinbaba zmenila dlhé roky po slávnostnej premiére v Benátkach. „Diváci mi veľmi často písali listy, aby som nakrútil pokračovanie Perinbaby. Žiaľ, Giulietta Masina už nebola na našom svete. Nemohol som im vyhovieť, keďže som si nedokázal predstaviť, že by ju mala stvárniť iná herečka. Našťastie, súčasné technológie mi môj názor pomohli zmeniť. Preto prichádzam s novým príbehom, s rozprávkou 21. storočia – Perinbaba a dva svety, ktorá vráti nám všetkým aj milovanú Giliettu Masina,“ dodáva režisér. Jej slovenská premiéra je plánovaná na 3. december 2020.