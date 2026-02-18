Oscarový režisér Gore Verbinski prichádza s novinkou Veľa šťastia, zdravia, nezomri. Prvá ukážka naznačuje, že pôjde o akciou nabitú jazdu s nečakanými zvratmi so Samom Rockwellom v hlavnej úlohe. Pripravte sa na jeden z najbláznivejších filmových zážitkov roka.
Veľa šťastia, zdravia, nezomri.
„Nebudem to prikrášľovať. Čaká vás naozaj zvláštna noc!“ Týmito slovami sa začína trailer, ktorý okamžite vtiahne diváka do víru absurdity, napätia a čierneho humoru.
Príbeh sa odohráva počas dusnej noci v losangeleskej reštaurácii, kde vtrhne záhadný muž z budúcnosti. Tvrdí, že sa sem už niekoľkokrát vrátil, aby zostavil tím, ktorý musí zastaviť vzbúrenú umelú inteligenciu a zabrániť zotročeniu ľudstva. „Tu sa začína revolúcia!“ vyhlasuje postava, ktorú stvárňuje držiteľ Oscara herec Sam Rockwell.
Rockwell sa v traileri objavuje v bláznivom kostýme a s energiou na hrane šialenstva. Okolo neho sa rozbieha vír udalostí. Od bežných ľudí vtiahnutých do boja proti temnej budúcnosti až po bizarné momenty, v ktorých nechýbajú ani chodiace bábiky. Ukážka pôsobí ako adrenalínová jazda bez bŕzd, kde sa sci-fi mieša s komédiou, akciou a existenciálnou úzkosťou.
Herecké obsadenie dopĺňajú Haley Lu Richardson, Michael Peña, Zazie Beetz, Stevel Marc, Asim Chaudhry a Juno Temple. Dobré úmysly a priemerná odvaha sa v ich podaní spájajú proti osudu, ktorý nikto nečakal.
Verbinski a Rockwell je dokonalé duo
Režisérom tejto absurdnej jazdy je oscarový režisér Gore Verbinski. Ten sa podpísal pod úspešné filmy ako Piráti z Karibiku, Osamelý jazdec, animovaný film Rango alebo mysteriózny horor Kruh. Verbinski opisuje film ako rande film: „Niektorí hovoria, že je úplne bláznivý. Ale bláznivosť môže znižovať úzkosť. Pozrite si film, zájdite na koláč a rozhovor a možno sa aj vy pridáte k revolúcii,“ prezrádza režisér a dodáva: „Každý film je svojím spôsobom príbehom outsidera. Filmy potrebujú neustály prísun malých zázrakov.“
Producent Robert Kulzer dodáva: „Veľa šťastia, zdravia, nezomri je odvážny, jedinečný film a veľký príbeh, ktorý sa dotýka niečoho univerzálneho. Dúfame, že divákom pomôže vyrovnať sa so šialenstvom dnešného sveta.“
Verbinski
Verbinski hovorí, že keď sa mu do rúk dostal scenár od Matthewa Robinsona, okamžite to zafungovalo. „Postava Sama Rockwella je od začiatku pod tlakom času. V každom momente cítiť naliehavosť a paranoju. Je vtipná, ale aj nebezpečná, pretože v nej cítiť hlbokú bolesť a stratu. Sam dokáže, aby celá kombinácia pôsobila ľahko. Predvádza tu veľmi špecifický a výnimočný výkon.“
Vizuálne nápady, výstredné postavy a nevyspytateľný tón sľubujú riadny punk, ktorý môže milo prekvapiť. Film Veľa šťastia, zdravia, nezomri vstúpi do kín 12. marca v distribúcii Continental film.