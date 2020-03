Nasťa Kuzminova a jej kniha Ja a moje zelená ja je malou záhadou

Už dva dni sa objavujú vo vysielaní reklamy na novú knihu “Ja a moje zelená ja”. Uvádza ju samotná Anastasia Kuzminova, naša najúspešnejšia biatlonistka. Kniha má byť o nej, no informácie o knihe len tak nenájdete. Ak má ísť o knihu, očakávate, že bude súčasťou bežnej ponuky online kníhkupectiev. Chýba v ponuke Martinus.sk, chýba v ponuke Bux.sk a veľa o nej nezískate ani v Panta Rhei. Zmienka v reklame je tou jedinou, ktorá nám o knihe niečo hovorí. Len okrajovo existuje zmienka o produkte s názvom „Ja a moje zelená ja“ na stránkach bonusového klubu Slovnaftu v akejsi testovacej neprístupnej verzii. Nič viac však v súvislosti s knihou neexistuje. Môžeme tak hádať, o čo môže ísť.

Prečo zelená ja a nie biele ja?

Vzhľadom na kariéru Nasti Kuzminovej a jej profesiu v časoch profesionálnej činnosti môže ísť o knihu venovanú športu, podpore a vyvolanie záujmu o šport medzi deťmi. Biatlon nie je síce masový šport, no aj kniha môže byť cestou, ako ho vyvolať. Prekvapením je skôr farba, ktorá má mať s Nasťou spojenie. So zelenou si ju totiž nespájame, pretože nemáme prečo. S futbalistami skôr, golfistami, možno hráčmi tenisu, bedmintonu, či dostihov. K zelenej chýba spojenie. Farba, ktorá by jej pristala viac, je biela, pre sneh ako nevyhnutnú súčasť jej športu, v ktorom vynikala. Pokiaľ by šlo o propagovanie kontajnerov na zber separovaných surovín, alebo snahu zahrať na ekologickú nôtu, Nasťa tak môže byť len tvárou projektu a spojitosť so športom tak nemusíme nájsť vôbec. Pre osobnosť našej úspešnej športovkyne môže mať akýkoľvek projekt tú správnu viditeľnosť. Škoda len, že sa s viditeľnosťou neponáhľajú aj v online prostredí, v reklame nezaznie žiadna www adresa, či podrobné vysvetlenie.

foto: Google odhaľuje jedinú zmienku, tú v Bonusklube na stránkach s neplatným certifikátom.

Kto je Nasťa Kuzminová?

Našťa Kuzminová, úradným menom Anastasiya Vladimirovna Kuzmina, sa narodila 28. augusta 1984 v ruskom Ťumeni. Je našou najúspešnejšou biatlonistkou, hoci za jej talent a schopnosti nemôžu slovenské gény. Pred reprezentovaním Slovenska zastupovala Rusko. Pretekanie pod slovenskou vlajkou ale Nasti prinieslo sympatie Slovákov a s tým súvisiacu podporu. Je držiteľkou troch zlatých (Vancouver 2010, Soči 2014, Pchjongčchang 2018) a troch strieborných medailí (Vancouver 2010, 2x Pchjongčchang 2018) v biatlone na Olympijských hrách a majsterkou sveta v šprinte na 7,5 km (Ostersund 2019), striebro získala na MS Pchjongčchangu 2009 a bronz na MS Chanty-Mansjisk 2011. Slovenské občianstvo má od roku 2008. Je matkou dvoch detí, žije v Banskej Bystrici a po ukončení profesionálnej kariéry v roku 2018 sa venuje rôznym oblastiam športu, či jeho propagácie.