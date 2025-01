Brownov dlhoročný britský vydavateľ Bill Scott-Kerr uviedol: „Vydávať Dana Browna je pre nás už viac ako 25 rokov výsadou a potešením. Aj keď sa o to pokúšali mnohí, nikto nevyrozpráva príbeh tak ako on. Tie prvky, ktoré som miloval, keď som ho čítal prvýkrát, sú aj po toľkých rokoch stále veľmi výrazné. Vždy ma prekvapí šírka a hĺbka jeho vedomostí, jeho zvedavosť a vynaliezavosť. Práve tie sa výrazne prejavia aj v tejto novinke. Nikdy nesklame a vždy prinesie svojim čitateľom vzrušujúci zážitok.“

Generálny riaditeľ Penguin Random House Global Nihar Malaviya dodáva: „Dan Brown vytvoril nový triler s Robertom Langdonom, ktorý očarí a poteší jeho čitateľov na celom svete. Nájdeme v ňom charakteristické znaky Danových kníh: kódy, umenie, históriu, náboženstvo a špičkovú vedu, a, samozrejme, to všetko spojené v strhujúcom príbehu. Jedného z najväčších hrdinov trilerov Roberta Langdona stretávame zamilovaného a na úteku v jednom z najzáhadnejších a najkrajších miest na svete. The Secret of Secrets je Danov najlepší román a bude to najväčšia vydavateľská udalosť roku 2025.“

Autor Dan Brown o novej knihe hovorí: „ The Secret of Secrets je zďaleka najzložitejší a najambicióznejší román, aký som doteraz napísal – a tiež najzábavnejší. Jeho písanie bolo pre mňa nezabudnuteľnou cestou objavovania.“

Na jeseň 2025 vyjde nová kniha Dana Browna: The Secret of Secrets

