Najznámejšie reality show, ktoré zmenili televíznu históriu

Reality show sa stali fenoménom televízneho vysielania a mnohé z nich ovplyvnili celé generácie divákov. Našu prvú Superstar ešte ako čisto slovenskú si mnohí pamätáme, akoby to bolo včera. Zvíťazila Katka Koščová nad Martinou Šindlerovou a to napätie, keď Adela a Pyco dávali ruky na plecia, je skrátka nezabudnuteľné. Na Slovensku si pamätáme prvú reality show, v ktorej boli izolovaní ľudia a mohli sme ich sledovať Vyvolení. Pôvodom maďarská reality show, ktorou začínala TV JOJ a v podstate to bola televízna premiéra Martina Cifru známeho ako Sajfa. Dobre známy boli aj Mojsejovci, ktorí sa do pamäte vryli aj ústrednou hymnou, najúspešnejšou skladbou hudobníka Braňa Mojseja, pričom skladba nebola ani jeho, ak bola pretextovaná slávna skladba od Suzi Quatro. Milovali sme Poštu pre teba, aj slávne kuchárske šou.

V každom prípade, naše televízie sa držali trendov zo sveta. Nezostávali bokom a ak sa vo svete objavila populárna šou, ktorá by bola realizovateľná aj u nás, zhostili sa jej. To najhoršie, čo nám televízie prezentovali bolo Mama ožeň ma a tomu podobné. To najlepšie a najsilnejšie – komerčne najsilnejšie boli určite šou zamerané na talenty. Ktoré veľké reality show patria medzi svetové TOP, ak sa chceme vyhnúť všetkým tým novým a netflixovým, v ktorých majú šancu iba ak influenceri a modelky?

Svetové reality show, ktoré písali dejiny TV

1. Big Brother (1999)

Pôvod: Holandsko (Endemol)

Holandsko (Endemol) Koncept: Skupina ľudí žila v uzavretom dome pod nepretržitým dohľadom kamier. Diváci hlasovali, kto zostane a kto vypadne. Víťaz získal finančnú odmenu.

Skupina ľudí žila v uzavretom dome pod nepretržitým dohľadom kamier. Diváci hlasovali, kto zostane a kto vypadne. Víťaz získal finančnú odmenu. Globálna popularita: Show sa odvysielala vo viac ako 70 krajinách.

2. Survivor (2000)

Pôvod: USA (adaptácia zo švédskeho „Expedition Robinson“)

USA (adaptácia zo švédskeho „Expedition Robinson“) Koncept: Skupina súťažiacich bola vysadená na opustenom ostrove, kde museli prežiť a súťažiť v rôznych úlohách. Každý týždeň niekoho vylúčili.

Skupina súťažiacich bola vysadená na opustenom ostrove, kde museli prežiť a súťažiť v rôznych úlohách. Každý týždeň niekoho vylúčili. Dôležitosť: Jeden z prvých hitov amerického televízneho reality žánru.

3. Pop Idol (2001) / American Idol (2002)

Pôvod: Veľká Británia (Pop Idol), USA (American Idol)

Veľká Británia (Pop Idol), USA (American Idol) Koncept: Hudobná talentová show, kde súťažiaci prechádzali konkurzmi a vystúpeniami pred porotou a divákmi, ktorí hlasovali o víťazovi.

Hudobná talentová show, kde súťažiaci prechádzali konkurzmi a vystúpeniami pred porotou a divákmi, ktorí hlasovali o víťazovi. Globálna expanzia: Inšpirovala desiatky verzií po celom svete.

4. The Voice (2010)

Pôvod: Holandsko

Holandsko Koncept: Spevácka súťaž, kde porotcovia rozhodovali naslepo len na základe hlasu. Súťažiaci sa časom trénovali v tímoch pod vedením slávnych koučov.

Spevácka súťaž, kde porotcovia rozhodovali naslepo len na základe hlasu. Súťažiaci sa časom trénovali v tímoch pod vedením slávnych koučov. Dôležitosť: Odlišný prístup oproti iným talentovým show.

5. America’s Got Talent (2006)

Pôvod: USA (zakladateľ Simon Cowell, ktorý si tak poistil porotcovskú stoličku)

USA (zakladateľ Simon Cowell, ktorý si tak poistil porotcovskú stoličku) Koncept: Otvorená súťaž pre akékoľvek talenty (spev, tanec, akrobacia, čary atď.), kde porota a diváci rozhodovali o postupujúcich.

Otvorená súťaž pre akékoľvek talenty (spev, tanec, akrobacia, čary atď.), kde porota a diváci rozhodovali o postupujúcich. Fakt: TV JOJ tento formát reprízuje a opakuje niekoľkokrát. Neustále tak vidíme v rôznom čase zostrihy, takže sa už strácame v tom, či ide o nové, alebo reprízované diely. pravidelným porotcom je Jaro Slávik.

6. The Real World (1992)

Pôvod: USA (MTV)

USA (MTV) Koncept: Skôr, než sa objavilo niečo podobné, prišlo THE REAL WORLD. Skupina mladých dospelých žila spolu v jednom byte a ich životy boli dokumentované.

Skôr, než sa objavilo niečo podobné, prišlo THE REAL WORLD. Skupina mladých dospelých žila spolu v jednom byte a ich životy boli dokumentované. Význam: Predchodca moderných reality show. Odvážny projekt, ktorý inšpiroval ďalšie.



7. Fear Factor (2001)

Pôvod: USA

USA Koncept: Súťažiaci museli prekonávať svoje strachy a plniť extrémne úlohy, ako napr. jedenie hmyzu alebo skoky z výšok.

Súťažiaci museli prekonávať svoje strachy a plniť extrémne úlohy, ako napr. jedenie hmyzu alebo skoky z výšok. Vplyv: Jedna z najkontroverznejších reality show.



8. The Amazing Race (2001)

Pôvod: USA

USA Koncept: Tímy dvoch ľudí cestovali po svete a riešili rôzne úlohy na rôznych miestach, aby sa dostali do cieľa.

Tímy dvoch ľudí cestovali po svete a riešili rôzne úlohy na rôznych miestach, aby sa dostali do cieľa. Ocenenia: Viacero cien Emmy za najlepšiu reality show.

9. Vyvolení (2005)

Pôvod: Maďarsko

Maďarsko Koncept: Podobné ako Big Brother – súťažiaci boli izolovaní od vonkajšieho sveta a diváci rozhodovali o víťazovi.

Podobné ako Big Brother – súťažiaci boli izolovaní od vonkajšieho sveta a diváci rozhodovali o víťazovi. Popularita: Veľmi sledovaná v Česku a na Slovensku. Zvučku naspievala Dara Rolins a prvú sériu u nás vyhrala Linda Drevenková. Žiaľ, šou vyprodukovala aj hviezdu menom Desperado. Na konci článku viac. V každom prípade slovenskí Vyvolení boli v niečom jedineční. Súčasne sa nakrúcalo aj v ČR, kde sa však objavili problémy s priestormi a účastníci šou museli odísť počas nakrúcania. Štáby v ČR a SR sa však spojili, dohodli a českí súťažiaci prišli do slovenskej súťažnej vily. Spojili sa tak tváre slovenského a českého vysielania. Českú šou nakoniec vyhral Vladko. Tento diel si môžete pozrieť nižšie. Slovenské a české štáby si tu otestovali, že je možné spolupracovať.



10. Hotel Paradise (2003)

Pôvod: USA, Švédsko

USA, Švédsko Koncept: Súťažiaci žili v luxusnom rezorte, kde sa vytvárali a rozpadali vzťahy.

Súťažiaci žili v luxusnom rezorte, kde sa vytvárali a rozpadali vzťahy. Kontroverzia: Veľka dôraz na drámu a konflikty.

11. X Factor (2004)

Pôvod: Veľká Británia

Veľká Británia Koncept: Spevácka súťaž so silným dôrazom na osobné príbehy súťažiacich.

Spevácka súťaž so silným dôrazom na osobné príbehy súťažiacich. Význam: Objavil hviezdy ako One Direction a Leona Lewis.

12. Temptation Island (2001)

Pôvod: USA

USA Koncept: Páry boli odlúčené a vystavené zvodom nezadaných súťažiacich.

Páry boli odlúčené a vystavené zvodom nezadaných súťažiacich. Vplyv: Priekopník reality show zameraných na vzťahy.

To najhoršie, čo sme mohli vidieť

Desperada si z Vyvolených TV JOJ opakovane držala ako tvár. Dokonca ním spestrila, presnejšie pokazila Slovákom Vianoce vianočným špeciálom. Martinka z Turca sa v špeciálnej relácii na Vianoce stretla s princom Desperadom, vlastným menom Roland Ricco. Pôvodom Róm, ktorý zaprel vlastnú matku, pôvod, aj rodinu a pokračoval výmyslami o talianskom, či pakistanskom pôvode. A možno po celý čas tvrdil pravdu a bulvár ho len vtedy nenávidel.

Originalitou nás trápi v súčasnosti Farma. V minulosti svojou prízemnosťou až zvrátenosťou nás trápila Mama ožeň ma a podobné šou na TV JOJ. Absolútne najväčšia hrôza, ktorá sa v TV histórii u nás udiala, boli pokazené Vianoce. Vtedy, keď nám televízia naservírovala unikátny vianočný program. Youtube pamätá. Tento vianočný program: