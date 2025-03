Alvinnn!!! a Chipmunkovia sú späť. Druhá séria štartuje na Minimaxe

AMC Networks (AMCX) je domovom mnohých výnimočných televíznych a filmových príbehov a postáv. Tým sa stáva prémiovou destináciou pre nadšené a oddané fanúšikovské komunity z celého sveta. Spoločnosť vytvára a zastrešuje populárne seriály a filmy rôznych značiek a prináša ich divákom kdekoľvek na svete. Jej portfólio zahŕňa cielené streamovacie služby. Sú nimi AMC+, Acorn TV, Shudder, Sundance Now, ALLBLK a HIDIVE. Následne aj káblové TV siete AMC, BBC AMERICA (zahŕňa distribúciu a obchodné aktivity BBC News v USA), IFC, SundanceTV a We TV; a distribučné značky IFC Films a RIJE Films.

