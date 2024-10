Najznámejšie obete inkvizície a prípady popravených žien

Marguerite Porete bola francúzska mystička a autorka kontroverznej knihy Zrkadlo jednoduchých duší (The Mirror of Simple Souls), ktorá podporovala špekulatívnu mystiku a hovorila o zjednotení ľudskej duše s Bohom. Jej dielo bolo považované za kacírske, pretože vyvolávalo myšlienky, že ľudská duša môže dosiahnuť taký stav blízkosti s Bohom, že nevyžaduje ďalšie náboženské pravidlá alebo zákony. Po dlhom vyšetrovaní bola odsúdená za herézu a upálená v Paríži v roku 1310. Jej smrť sa stala symbolom toho, ako inkvizícia potláčala nezávislé myslenie v náboženskej oblasti.

