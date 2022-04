Najznámejší „pneuseuris“ na Slovensku je ten v Hubovej, vďaka nápisu

Pneuservisy na Slovensku môžu pre svoj marketing spraviť naozaj mnohé. Ak si však máte spomenúť na jeden konkrétny pneuservis, ktorý poznáte napriek tomu, že ho nenavštevujete, o ktorý by šlo? Pre mnohých Slovákov je jeden pneuservis známy, hoci nemusia byť zákazníkmi. Poznajú ho tí, ktorí križujú zo západu na východ severnou trasou a nedá sa prehliadnuť. Vďaka gramatickej chybe a veľmi jednoduchému riešeniu reklamy. Nápis je totiž napísaný výrazným bielym písmom na tmavej plechovej streche. Ide o strechu domu, ktorý by ste za iných okolností prehliadli.

Pneuseuris v dedinke Hubová je slávny

Pneuservis, ktorý si na strechu napísal obrovské písmená v snahe upozorniť na predmet podnikania, si nedal pozor. Pri veľkých písmenách možno ušla pozornosť, že na mieste, kde má byť R a následne V sa objavujú iné písmená. Dedinka Hubová je tým známa a rovnako túto zaujímavosť vnímajú ako raritnú súčasť dedinky ľudia už vyše desaťročie. Za celé roky nedošlo k oprave. Po tak dlhej dobe jednoducho zámerne. Nápis patrí k Hubovej ako Eiffelovka k Parížu.

Malý domček ukrytý v zástavbe po pravej strane v Hubovej na hlavnom cestnom ťahu v smere do Ružomberka, Tatier a k východnému Slovensku sa jednoducho nedá minút. Každý, kto smeruje do Tatier, ho má možnosť zazrieť, ak strecha práve nie je zasnežená. Dôležité je však spomenúť, že podnik naozaj funguje už dlhé roky a nemá núdzu o spokojných zákazníkov.

Hubová môže byť zaujímavejšia

Na iné pamätihodnosti dedinky Hubové je nutné na chvíľu sa v obci zastaviť. Na jej začiatku v smere od Žiliny sa nachádza náučný chodník a miestny pamätník. Zaujímavou môže byť aj miestna príroda a jednotliví zaujímaví ľudia…. no zvyšok Slovenska si spojí Hubovú zrejme práve vďaka nápisu na streche. Aj takto zaujímavým úsmevným detailom občas možno zviditeľniť miesta, ktoré by sme inak len prehliadli počas trasy z bodu A do bodu B. Miest na tejto rase je však mnoho oveľa zaujímavejších.