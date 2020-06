Najvyššie svetové rekordy v rýchlosti vozidiel, strojov či lietadiel

Svet vedy a techniky prináša množstvo zaujímavých prvenstiev a rekordov. Každý stroj má šancu byť v niečom najlepší a aj šancu zostať neprekonaný. Je len otázkou času, kedy sa niečo rekordné podarí novej a novej technológii. Ak sa pozrieme na svet techniky rozdielnymi očami podľa typov vozidiel, strojov, lietadiel, rušňov, alebo plavidiel, môžeme nájsť niekoľko zaujímavých rekordov.

V článku sa dozviete napríklad:

ktoré stroje pokorili aké rýchlostné rekordy

ktoré rekordy už zrejme viac nebudú prekonané

ako vyzerali najrýchlejšie pozemské stroje

ktorý zo strojov z rekordérov sa dal kúpiť aj bežným smrteľníkom

kde sa nachádzajú niektoré zo strojov dnes

ktorá doprava by nám mohla ušetriť množstvo času pri bežnom cestovaní

Najrýchlejšia helikoptéra sveta

Dosiaľ najvyššiu rýchlosť pri helikoptére zaznamenali pri stroji, ktorý bol pre rýchlosť aj zostrojený. Ide o Westland Lynx AH.1. Dosiahla rýchlosť letu vzduchom až 400,87 km/h s posádkou pilotov Trevora Eggintona s Derekom Clewsom. Išlo o oficiálny test zameraný na záznam. Vo svete sú však známe aj iné rekordy, ktoré však neboli zdokumentované a zaznamenané ako pravdivé. Napríklad stroj Sikorsky XH-59A ABC mal dosiahnuť rýchlosť až 487 km/h, hoci pri tomto stroji ide o špeciálny hybrid kombinovaný s lietadlom.



Najrýchlejšia loď sveta:

V roku 1978 bol stanovený rekord na vode, rýchlosť 511,11 km/h. Loď s názvom Spirit of Australia 8. októbra 1978 pod vedením pilota Kena Warbyho dosiahla míľnik vďaka pohonu motora Westinghouse J34 jet, ktorý bol skonštruovaný po II. svetovej vojne pre stíhačky. Dnes je Spirit of Australia, pýcha autrálskeho konštruktérstva, vystavená v Austrálskom národnom námornom múzeu v Sydney.

Najrýchlejšie prúdové lietadlo:

Za najrýchlejšie prúdové lietadlo je považovaný slávny čierny vták. Americké armádne lietadlo SR-71 Blackbird dokáže vďaka svojej aerodynamike a silným motorom letieť neuveriteľnou rýchlosťou 3529,6 km/h a vysokú rýchlosť dosahuje aj vo vysokých výškach s extrémne riedkym vzduchom. Je ťažké si predstaviť pocity pilota pri zrýchlení a ešte viac manévre pri brzdení.

foto: Blackbird SR-71

Najrýchlejšia plachetnica:

Plachetnice sú plavidlá využívajúce druhý najbežnejší princíp v histórii lodnej prepravy od jej počiatkov. Kým prvá hybná sila je ľudská, tou druhou je vietor. Plachetnica, ktorá dosiahla rýchlostný rekord v novodobej histórii je Vestas Sailrocket 2. Dosiahla rýchlosť 121,06 km/h. Len veríme, že na rovnej vodnej hladine.

Najrýchlejšia parná lokomotíva:

Rekordérom v železničnej doprave „po starom“, čiže na parný pohon, je A4 Mallard s rekordnou rýchlosťou 203 km/h dosiahnutou ešte v roku 1936. Odvtedy sa neobjavil žiaden pokoryteľ a zrejme ani neobjaví. Parná technológia nie je už využívaná a pôsobí zastaralo po viacerých technických stránkach. Nemusí tak už nájsť v pôvodnom znení svoje uplatnenie a vyrobiť pokoryteľa by bol mimoriadne drahý špás.

Najrýchlejší vlak sveta:

Za najrýchlejší vlak na svete môžeme považovať experimentálny model vlaku Maglev s označením SCMaglev L0. Nie je súčasťou bežnej prevádzky a pre jeho rýchlosť existuje len málo tratí, ktoré by ho boli schopné „uspokojiť“. Rýchlosť 603 km/h dosiahnutá v roku 2015 je niečo, čo by dovolilo presúvať sa medzi veľkomestami asi tak rýchlo, ako ľuďom z Ivanky pri Dunaji do práce v rannej špičke.

Najrýchlejšie predajné auto sveta:

V rámci vozidiel, ktoré kedy jazdili po svetových cestách, narazíme na rôzne skvosty s rýchlostnými rekordami. V rámci vozidiel, ktoré však naozaj aj bolo možné kúpiť a dnes sú skôr záležitosťou pre zberateľov a milovníkov drahých luxusných áut, je rekordérom Bugatti Veyron 16,4 Super Sport. Zaujímavosťou bolo, že pôvodne bol pre tento model rekord 407 km/h, no v roku 2007 ho prekonalo vozidlo SSC Ultimate Aero TT s rýchlosťou 413,66 km/h. O pár rokov si ale Bugatti predsa len otestovala svoje vozidlo na testovacom okruhu a dosiahla svoje prvenstvo znovu. Rýchlosťou 430,9 km/h a údajne aj ďalšou nameranou rýchlosťou 431,07 km/h. Dvojtonové vozidlo vyrábali medzi rokmi 2005 až 2015 a najdôležitejšou zaujímavosťou pre Slovákov, hoci ide o cenovo nedostupné vozidlo je, že podstatnú časť dizajnu Bugatti Veyron má na svedomí dizajnér Jozef Kabaň z Oravy.

Najrýchlejšie pozemné vozidlo histórie

Po zemskom povrchu sa dosiaľ nepohyboval žiaden ľudský výtvor rýchlejšie než vozidlo Trust SSC v roku 1997. Supersonické auto Trust prekonáva rýchlosť zvuku a vzhľadom pripomína skôr stíhačku. Vyrobili ho britskí konštruktéri. Svetový rekord dosiahnutý na zemi nastavilo vozidlo 15. októbra 1997 rýchlosťou 1227,9 km/h dosiahnutú na krátky čas a dodnes je spomínané v učebniciach fyzicky, aj v azda každej encyklopédii venovanej technike. S vozidlom Trust2 rovnaký tím konštruktérov dosiahol v roku 1983 predošlý rekord v podobe 1019,5 km/h.