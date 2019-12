Internetový podvodník a falošná FB súťaž Vyhraj Darcek žiada čísla karty

Niekoľko tisíc Slovákov uverilo falošnej súťaži na stránke Vyhraj Darcek zavesenej na Facebooku. Podvodník stojaci za falošnou súťažou, akých je v poslednom roku neúrekom a predsa im ľudia dôverujú, oslovuje veľké množstvo ľudí s tým, že práve oni vyhrali súťaž o 500 EUR. Bežný oslovený Slovák je s takouto informáciou prekvapený, zaslepený a tak neuvažuje nad tým, že hoci sa zúčastnil súťaže o super novú kuchyňu a nie o peňažnú výhru. Kuchyňu s obrázkom ukradnutým z českého obchodu, ktorý s organizátorom podvodnej súťaže nemá nič spoločné. Oslovené veľké množstvo ľudí dostáva rovnakú správu, ktorá sa nezdržiava komunikáciou a lákaním ľudí do postupnej pasce. Páchateľ tohto podvodu rovno ľudí filtruje.

Podvodná súťaž a “organizátor” píše:

Gratulujeme k velkej vyhre :-) Ideme vam uz hned teraz odoslat vyhru priamo na vasu Kartu teda ucet :-) Na platobnej karte mate dlhe cislo to nam napiste ano? na Cislo uctu zial vyhra nepojde pretoze odosielame cez nas system a peniazky hned teraz od nas Prijmite ako Dar :-) Pockame na daj a ideme odoslat vyhru.

Upozornenie:

Dovoľujeme si upozorniť pred šialeným množstvom gramatických chýb, nezmyselných veľkých a malých písmen, veľmi zlej úprave. Nejde o SMS, takže je priestor na to, aby sa zachoval zmysel viet a používali sa čiarky a interpunkcia. Autor tohto podvodu a lákania platobnej karty rovno žiada od ľudí kartu. Filtruje teda ľudí medzi tými, čo veci neveria a medzi tými, ktorí rýchlo pošlú dlhé číslo zo svojej karty. Tí, ktorí vedia, že ide o podvod, sú ďalej ignorovaní, prípadne sa dostávajú do vulgárnej a arogantnej konfrontácie s neznámym na druhej strane komunikácie.

Zneužitie platobnej karty? Čo vám hrozí?

Bežný Slovák s menšími skúsenosťami s pohybom na internete a s menšími znalosťami o tom, ako je možné zneužiť platobnú kartu, môže byť dostatočne zaslepený vidinou krásnej výhry. V skutočnosti je nutné upozorniť na fakt, že na to, aby vám niekto poslal peniaze potrebuje a môže používať len IBAN formát bankového účtu. Aký je medzi tým rozdiel?

Platobná karta: platobná karta je váš osobný platobný nástroj s ochrannými prvkami, ktoré nepozná ani len banka. Nikdy neposielajte čísla z karty nikomu, slúžia len pre zadanie do platobnej brány na zabezpečených stránkach (vždy sídlia na adrese začínajúcej HTTPS:// a pokračujú bežnou adresou a aj to len cez dôveryhodné obchody) Pozná a overuje ich len technológia platobných brán – pri platbe na diaľku. Pri platbe v obchodoch sa používa identifikácia pomocou magnetického pásika, alebo bezkontaktnej technológie, kedy je nutné kartu len priložiť. Posielať peniaze na ňu je hlúposť. Reálne to ide jedine vtedy, ak ste cez konkrétny terminál už niečo platili a predajca robí storno – vracia chybnú čiastku na konkrétnu kartu späť. Prípadne sa vracia záloha za službu, kedy si predajca peniaze strhne, no čiastka zostáva vo virtuálnom vzduchoprázdne kým nevrátite golfové palice, auto z požičovne, a pod.

platobná karta je váš osobný platobný nástroj s ochrannými prvkami, ktoré nepozná ani len banka. Pozná a overuje ich len technológia platobných brán – pri platbe na diaľku. Pri platbe v obchodoch sa používa identifikácia pomocou magnetického pásika, alebo bezkontaktnej technológie, kedy je nutné kartu len priložiť. Posielať peniaze na ňu je hlúposť. Reálne to ide jedine vtedy, ak ste cez konkrétny terminál už niečo platili a predajca robí storno – vracia chybnú čiastku na konkrétnu kartu späť. Prípadne sa vracia záloha za službu, kedy si predajca peniaze strhne, no čiastka zostáva vo virtuálnom vzduchoprázdne kým nevrátite golfové palice, auto z požičovne, a pod. IBAN: svoj IBAN môžete poslať komukoľvek. Môže naň len poslať peniaze. Neexistuje šanca sa cez IBAN dostať do bankového konta ani nijako zneužiť peniaze na ňom. Ak vám chce niekto poslať peňažnú výhru, tak existuje len trojica prípustných spôsobov: 1) osobne, 2) poštovou poukážkou, 3) IBAN. Nikdy nič podobné.

Podvodník je úspešný už dlhší čas

Napriek tomu podvodník stojaci za týmto podvodom dostáva od veľkého množstva dôverčivých akčnejších obetí rýchle odpovede v ktorých je dlhá číslica. Následne prichádza od podvodníka požiadavka aj na platnosť karty a číslo vzadu na karte. Tu nastáva ďalší filter, kedy spozornie každý pozornejší od prvej skupiny ľudí. Do finále sa dostávajú len tí najdôverčivejší, ktorí reálne pošlú všetky ochranné prvky niekomu neznámemu na druhej strane komunikácie o ktorom nič netušia. Už niečo takéto je žiaľ veľmi smutné a svedčí o tom, že ľudia stále nie sú pripravení na používanie platobných kariet a internetu súčasne.

Škody sú v stovkách eur. Hlásia ich obete, ktoré kontaktovali portál hoax.sk so žiadosťou o pomoc. Jedinou pomocou je pritom vypátranie páchateľa. Začať takéto riešenie by malo podaním trestného oznámenia na policajnom oddelení, ktoromkoľvek vo vašom okolí. Bezodkladne. Slovenská realita nám však opakovane hovorí, že ani slovenská polícia ešte nie je dostatočne pripravená na to, aby dokázala takéto prípady riešiť, pretože s týmto problémom a s páchateľom absolútne rovnakého vyjadrovania sa stretávame už rok. Úspešne sa mu darí fungovať a zarábať prostredníctvom Facebooku, čo je zárukou toho, že zostáva nepostihnuteľný.

Na článku spolupracoval Dávid, Tomáš, TSolomon(Hoax.sk), snímka: Robert fb.com/Varovania