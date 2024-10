Najlepšie spôsoby zálohovania dát: bezpečné uchovanie dát na roky

Všetko má svoju životnosť a využívaním minimálne dvoch možností zálohovania súčasne pre tie isté dáta zaistíte, že o ne neprídete definitívne. Chce to len vedieť o tom, že jedna z metód zlyhala, aby ste z poslednej funkčnej mohli opäť urobiť dve. Aj preto sme zostavili rebríček toho, čo reálne dokáže zachrániť dáta a rodinné fotografie. DVD to určite nie sú. BD tobôž nie.

Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: cookie policy