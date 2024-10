Ako zistiť, či bol môj účet hacknutý? (Facebook, Instagram, Email)

Ak ste už raz zažili hacknutie účtu, je dôležité urobiť preventívne opatrenia, aby sa to v budúcnosti neopakovalo. Tu sú kroky, ktoré by ste mali zvážiť pre všetky typy účtov:

Na mnohé takéto problémy už ľudia doplatili aj na Slovensku. Viacero ich príbehov je obsiahnutých v knihe Temná stránka slovenského internetu a mohli by tak byť varovaním pred nedôslednou ochranou. Je však dobré vedieť, ak máte pochybnosti, ako zistíte, či vaše účty neboli hacknuté. Pozor. Účet môže byť hacknutý aj v takom prípade, kedy sa do neho stále dokážete prihlásiť a neprišli ste o kontrolu nad ním.

