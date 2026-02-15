Najhorúcejšie kúpele sveta: kde sa ľudia kúpu vo vode, ktorá bolí?

Horúce kúpele a termálne pramene patria k najstarším formám oddychu, liečby a spoločenského života. Zatiaľ čo v bežnej domácnosti je voda nad 40 °C považovaná za rizikovú, v niektorých častiach sveta existujú kúpele, kde sa ľudia dobrovoľne kúpu vo vode s teplotami, ktoré by v domácej vani mohli spôsobiť popáleniny. Tieto miesta sú prístupné verejnosti, no len za prísnych pravidiel a s jasnými varovaniami.
Prečo sú niektoré horúce pramene extrémne teplé
Horúce pramene vznikajú v oblastiach s geotermálnou aktivitou, kde sa podzemná voda zohrieva kontaktom s horúcimi horninami alebo magmatickými zónami. Voda sa môže na povrch dostávať s teplotami výrazne presahujúcimi hranicu bezpečnú pre ľudskú pokožku. Prístupné kúpele sú preto často regulované, riedené studenšou vodou alebo určené len na krátky pobyt.
Jigokudani Onsen, Japonsko – horúca voda na hranici znesiteľnosti
Japonsko je svetovou veľmocou horúcich kúpeľov a onsenov. Oblasť Jigokudani, známa ako „Údolie pekla“, je preslávená extrémne horúcimi prameňmi s teplotami vody, ktoré v prírodnom stave presahujú 90 °C. Do kúpeľov je však vpúšťaná len ochladená voda.
Niektoré verejné onseny v tejto oblasti ponúkajú kúpanie vo vode s teplotou približne 42 až 45 °C, čo je na hranici komfortu aj pre skúsených návštevníkov. Vstup je často podmienený krátkym pobytom a jasnými pokynmi týkajúcimi sa času kúpeľa.
Deildartunguhver, Island – jeden z najhorúcejších prameňov Európy
Island je známy svojou geotermálnou aktivitou a množstvom horúcich prameňov. Deildartunguhver patrí medzi najvýdatnejšie a najhorúcejšie termálne pramene v Európe, s teplotou vody okolo 97 °C priamo pri vývere.
Samotný prameň nie je určený na kúpanie, no jeho voda sa využíva v regulovaných kúpeľoch v okolí. Niektoré bazény v islandských kúpeľných komplexoch dosahujú teploty 40 až 44 °C, pričom sú sprevádzané výraznými varovaniami a časovým obmedzením pobytu.
Hammam Meskoutine, Alžírsko – kúpele nad 45 °C
Hammam Meskoutine v severnom Alžírsku patrí medzi najhorúcejšie verejne prístupné termálne kúpele na svete. Pramene v tejto oblasti dosahujú teploty až 95 °C, no kúpeľné bazény sú nastavené na extrémne vysoké hodnoty v rozmedzí 45 až 47 °C.
Tieto kúpele sú známe prísnymi pravidlami. Pobyt v bazénoch je krátky, často len niekoľko minút, a návštevníci sú upozorňovaní na riziko prehriatia, najmä pri vyššej vlhkosti vzduchu.
Beppu Onsen, Japonsko – horúce kúpele s jasnými limitmi
Mesto Beppu je jednou z najznámejších kúpeľných oblastí Japonska. Niektoré tradičné onseny tu ponúkajú kúpanie vo vode s teplotami 44 až 46 °C, čo je výrazne nad bežným európskym štandardom.
Miesta sú vybavené informačnými tabuľami, ktoré upozorňujú na maximálny odporúčaný čas kúpeľa. Vstup do vody sa odporúča postupne a len po krátkej adaptácii tela.
Prečo to doma neskúšať?
Rozdiel medzi domácou vaňou a prírodnými horúcimi kúpeľmi spočíva v kontrole prostredia. V kúpeľoch je zabezpečený dohľad, regulácia teploty a jasné pravidlá správania. Návštevníci sú informovaní o rizikách a kúpanie je dobrovoľné, krátke a prispôsobené skúsenostiam jednotlivca. Napriek tomu odborníci upozorňujú, že voda nad 40 °C už predstavuje zvýšenú záťaž pre organizmus. Pri teplotách nad 45 °C môže dôjsť k popáleniu pokožky, kolapsu alebo výraznému poklesu krvného tlaku, najmä pri dlhšom pobyte.
V domácej kúpeľni chýba kontrola, ktorú poskytujú kúpeľné zariadenia. Horúca voda v uzavretom priestore zvyšuje vlhkosť vzduchu, zhoršuje ochladzovanie tela a zvyšuje riziko prehriatia. To, čo je v kúpeľoch prísne regulované a časovo obmedzené, by doma mohlo viesť k vážnym zdravotným problémom.