V meste Bardejov vzniká nové Múzeum židovskej kultúry

Mesto Bardejov, ktoré dýcha históriou a pýši sa zápisom v UNESCO, pridáva do svojej mozaiky ďalší kameň. V autentických priestoroch unikátneho židovského suburbia vznikne Múzeum židovskej kultúry. Organizátori oslovili verejnosť so žiadosťou aby darovali, alebo požičali autentické predmety po židovských rodinách, napríklad knihy, fotografie, dokumenty, náboženské či osobné veci. Predmety a ich príbeh sa tak zachovajú pre budúce generácie.
Radomír Jančošek, riaditeľ OOCR „ŠARIŠ“ – Bardejov k tomu poznamenáva: ,,Vznik Múzea židovskej kultúry v priestoroch suburbia nie je len lokálnym projektom, ale medzinárodným signálom, že Bardejov si ctí svoju multikultúrnu minulosť. Židovské dedičstvo je v kombinácii s ďalšími pamiatkami UNESCO unikátnym produktom, ktorý už teraz do nášho regiónu priťahuje klientelu z celého sveta, vrátane Izraela a USA. Očakávame, že porastie záujem cestovateľov o korene a dedičstvo, ktoré v tomto regióne zanechala prekvitajúca komunita.“
Židovské suburbium: Urbanistický unikát svetového formátu
Židovské suburbium v Bardejove predstavuje výnimočný urbanistický celok, ktorý v roku 2000 zásadným spôsobom prispel k zápisu mesta do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Ide o komplex budov, ktoré v minulosti slúžili duchovným a spoločenským potrebám komunity.
V centre pozornosti stojí Stará synagóga, jedna z najstarších dochovaných stavieb svojho druhu na Slovensku. Okrem nej areál zahŕňa rituálne kúpele (mikve), školu (bet hamidraš) a hospodárske budovy. Múzeum bude prezentovať nielen náboženské rituály, ale aj každodenný život bardejovských Židov, ich prínos k obchodu, remeslám a kultúre mesta. Expozícia sa zameria aj na tragické obdobie holokaustu, pričom v susedstve už dnes stojí pôsobivý Pamätník obetiam holokaustu, ktorý je miestom tichej reflexie pre návštevníkov zo všetkých kontinentov.
Magnet pre svetových turistov a silné väzby s Izraelom
Prínos židovských pamiatok pre turistický ruch je nespochybniteľný. Bardejov sa už roky úspešne prezentuje na medzinárodných veľtrhoch, vrátane veľtrhu IMTM v Tel Avive. Izraelskí turisti vnímajú Bardejov ako jedno z kľúčových miest na mape strednej Európy, ktoré je úzko spojené s ich rodinnou históriou a chasidskými tradíciami.
,,Nové múzeum zvýši atraktivitu mesta ako destinácie pre „heritage tourism“ (turizmus dedičstva). Pre cestovateľov z Izraela nie je Bardejov len bodom na mape, ale živým odkazom na ich predkov. Rozšírenie ponuky o modernú múzejnú expozíciu predĺži dĺžku pobytu turistov v meste, čo priamo podporí miestnych hoteliérov, gastrosektor a poskytovateľov služieb. V spojení s legendárnymi Bardejovskými Kúpeľmi tak vzniká komplexná ponuka, ktorá uspokojí túžbu po poznaní aj potrebu relaxu,“ uzatvára R.Jančošek.
Bardejovské Kúpele majú bohaté skúsenosti s náročnou židovskou klientelou spred niekoľkých rokov. Boli obdobia, keď počas leta navštívilo kúpele aj 300 izraelských klientov s priemernou dĺžkou 14 nocí. Trvalo to zhruba 5 rokov, keď kúpele pravidelne v lete zabezpečovali autobusy pre prichádzajúcich klientov a vozili ich do hotela Ozón. Lietadlá vtedy mali medzipristátie v Košiciach a pokračovali smer Bratislava. Ukazuje sa, že kľúčom k tejto klientele je vyhovujúce letecké spojenie, ktoré teraz chýba.
Sakrálne poklady: Od Bardejova po Svidník
Región OOCR Šariš-Bardejov nie je len o okrese meste Bardejov, ale aj Svidník.
Integruje sa tak unikátna trasu sakrálneho umenia, ktorej dominujú drevené kostolíky zapísané v UNESCO.
Hervartov: Rímskokatolícky Kostol sv. Františka z Assisi (UNESCO) je najstarším a najzachovalejším dreveným kostolom na Slovensku. Jeho interiér s gotickými maľbami vyráža dych každému milovníkovi umenia.
Ladomirová a Bodružal (okres Svidník): Gréckokatolícke chrámy, ktoré sú skvostami východného obradu. Tieto stavby postavené bez použitia jediného klinca sú dôkazom neuveriteľnej zručnosti a viery našich predkov.
Svidník a okolie: Okrem sakrálnych pamiatok ponúka okres Svidník aj silný zážitok z vojenskej histórie (Dukliansky priesmyk, Údolie smrti), čo dopĺňa mozaiku historického turizmu v regióne.
Centrum Bardejova: Srdce UNESCO, ktoré musíte zažiť
Židovské pamiatky sú len jednou stranou mince. Tou druhou je samotné historické jadro Bardejova, ktoré je považované za najviac zachované stredoveké mesto na Slovensku.
Bazilika minor sv. Egídia: Táto gotická perla dominuje Radničnému námestiu. Jej 11 gotických krídlových oltárov z 15. a 16. storočia predstavuje európsky unikát. Výstup na kostolnú vežu ponúka dych berúci výhľad na celé mesto a okolité kopce pohoria Čergov.
Mestská radnica: Prvá renesančná stavba na Slovensku, postavená na začiatku 16. storočia, stojí uprostred námestia ako symbol svetskej moci a bohatstva mesta. Dnes v nej sídli Šarišské múzeum s expozíciou „Slobodné kráľovské mesto Bardejov“, kde nájdete vzácne artefakty vrátane mestských privilégií a stredovekých zbraní.
Mestské opevnenie: Bardejovský obranný systém patrí k najkompletnejším v strednej Európe. Bašty, hradby a vodné priekopy dodávajú mestu nezameniteľný charakter a vytvárajú ideálne podmienky pre romantické prechádzky, ktoré turistov prenesú o päť storočí späť.
Budúcnosť cestovného ruchu
„ŠARIŠ“ – Bardejov sa ako región stáva modernou a vyhľadávanou destináciou. Investície do infraštruktúry, cyklotrás a nových kultúrnych stánkov, sú prísľubom, že ostane na špičke slovenského cestovného ruchu.
Bardejov i Svidník, to nie sú len ciele ciest, je to zážitok, ktorý v človeku rezonuje ešte dlho po odchode. Či už hľadáte pokoj v drevených chrámoch, spiritualitu v synagógach alebo majestátnosť stredovekého námestia, tento región vám ponúkne odpoveď.
Viac je na : www.bardejov.sk, www.kupele-bj.sk,www.svidnik.sk,www.visitbardejov.sk