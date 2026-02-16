-0.5 C
Bratislava
štvrtok, 19 februára, 2026
Film

Bára Poláková a pieseň KLÍČE k rodinnej komédii Nečakané leto

Pripravil Tlačové správy

Populárna česká herečka a speváčka Bára Poláková prichádza s novým singlom KLÍČE, ktorý je súčasťou soundtracku rodinnej komédie Nečakané leto režiséra Milana Cieslara. V hviezdne obsadenom filme si zahrala jednu z hlavných úloh po boku Jordana Haja. Príbeh plný humoru, lásky a životnej múdrosti pripomína, že niekedy je najlepšie prestať plánovať a nechať sa unášať prúdom života.

Nečakané leto

Bára Poláková

Bára Poláková patrí medzi najúspešnejšie české hudobníčky súčasnosti a okrem hudby je etablovanou herečkou s dvoma nomináciami na Českého leva. Kariéru začala v roku 2012 singlom Kráva a presadila sa hitom Nafrněná, s ktorým v roku 2015 získala Cenu Anděl v kategórii Pieseň roka a ocenenie Objav roka. V roku 2025 založila spolu s hercom Janom Cinom a Marekom Adamczykom hudobnú skupinu Ťupíci. V tom istom roku naspievala so svojím partnerom, spevákom Štěpánom Urbanom, štvrté album Sršeň, ktoré je v prednominácii na dve ceny Anděl.

Hudba päťnásobnej držiteľky ceny Anděl sa pohybuje na pomedzí alternatívneho popu a artovej piesňovej tvorby s výrazným osobitým rukopisom. Jej tvorba kombinuje poetické texty s melódiami, ktoré spájajú jemnosť aj silu. Polákovej sa darí prepájať autentický prístup k aranžmánom a zvuku s prístupnosťou a emocionalitou, ktorá oslovuje široké publikum.

Skladba Klíče

„Skladba Klíče vznikla výlučne pre postavu Denisy z filmu. Chceli sme v nej zachytiť moment ‚človek mieni, život mení‘, ktorý pozná každý z nás. A tiež to, že keď niečo nefunguje, je dobré to pustiť a veriť, že sa objaví niečo nové,“ hovorí Bára Poláková.

Nečakané leto

Vo filme Nečakané leto stvárňuje Denisu, zaneprázdnenú lekárku a mamu dvoch detí, ktorá žije podľa prísne dodržiavaného rozvrhu a dôkladného plánovania. Keď sa však s deťmi vydáva na vysnívanú dovolenku do Talianska, kvôli papagájovi skončí v odľahlom českom kempe. Tam sa stretáva s lyžiarskym inštruktorom Petrom, ktorého hrá Jordan Haj.

Okrem Báry Polákovej a Jordana Haje sa vo filme objavia aj ďalšie hviezdy českej filmovej a televíznej scény: Zuzana Mauréry a Jaroslav Dušek ako Petrovi rodičia, ďalej Linda Rybová, Jiří Vyorálek, Petr Čtvrtníček, Leoš Noha a v cameo role aj Tomáš Klus. Scenár napísala Monika Wildová spolu s producentom Danielom Severom, hudbu zložil Ondřej Soukup a na soundtracku okrem Báry Polákovej a Štěpána Urbana spolupracovali aj Jordan Haj, Emma Smetana a Tomáš Klus.

Rodinná komédia Nečakané leto dorazí do slovenských kín v distribúcii Continental film 26. februára. Singel KLÍČE od Báry Polákovej vychádza u vydavateľstva Supraphon.

