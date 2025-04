Bratislava, 16. apríl 2025 – Slovensko sa stáva svedkom technologického pokroku v oblasti ochrany vody. Spoločnosť Slovak Eco Treatment priniesla na slovenský trh inovatívne riešenie čistenia priesakových vôd priamo na mieste ich vzniku – na skládkach odpadov. Kým v zahraničí ide o bežnú prax, na Slovensku je táto metóda novinkou, ktorej účinnosť bola už úspešne preukázaná na skládke odpadov v okrese Skalica.



Priesaková voda vzniká, keď dažďová voda či voda z povrchových a podpovrchových tokov presakuje cez teleso skládky, pričom so sebou odnáša kontaminanty ako ťažké kovy, pesticídy a iné toxické látky. Tieto vody predstavujú dlhodobé riziko pre podzemné aj povrchové vody. Na Slovensku sa tradične odvážajú do čistiarní odpadových vôd (ČOV), no na trhu existuje aj alternatíva, ktorá umožňuje čistenie vody priamo na mieste. Nemecká technológia využíva dvojstupňovú reverznú osmózu, ktorá dokáže vyčistiť až 75 % priesakovej vody, pričom účinnosť závisí od jej zloženia. „Vyčistená voda, tzv. permeát, svojimi parametrami spĺňa požiadavky na kvalitu závlahovej vody podľa platnej slovenskej legislatívy. To znamená, že voda, ktorá by inak predstavovala environmentálne riziko, sa môže stať užitočným zdrojom. Naša technológia navyše minimalizuje ekologickú stopu a ponúka udržateľné riešenie, ktoré je dostupné pre rôzne typy skládok,“ vysvetľuje Róbert Láska, odborník na riešenia pre priesakové a odpadové vody zo spoločnosti Slovak Eco Treatment.

Vysoká účinnosť potvrdená v zahraničí aj doma



Technológia je vhodná nielen pre aktívne skládky, ale aj pre uzatvorené a zrekultivované alebo neudržiavané skládky, čím otvára možnosti riešenia environmentálnych záťaží. Pred uvedením jednotky na slovenský trh prebiehalo niekoľkomesačné testovanie na jednej z najväčších skládok v Maďarsku, kde technológia preukázala svoju efektivitu. Podobné riešenie využili aj v rumunskej župe Kluž, kde zosun skládky v dôsledku silných dažďov spôsobil únik odpadu do potoka Zăpodie, čo úrady vyhlásili za environmentálnu katastrofu. V Nemecku je technológia využívaná už cez 30 rokov. Prvým miestom na Slovensku, kde bola táto technológia nasadená, je skládka odpadu v obci Mokrý Háj v okrese Skalica. „Čistenie priesakových vôd pomocou našej technológie sa ukázalo ako rýchle a efektívne riešenie. Vďaka okamžitému nasadeniu mobilného zariadenia priamo na mieste vzniku sa nám podarilo znížiť objem priesakových vôd a eliminovať ich možný negatívny vplyv na životné prostredie,“ vysvetlil Róbert Láska.

Ekonomická a ekologická výhoda

Jednou z hlavných výhod tejto technológie je konkurencieschopná cena oproti tradičnému odvážaniu priesakových vôd na ČOV. „Veľkým plusom je spracovanie priesakovej vody priamo na mieste jej vzniku, čím výrazne znižujeme náklady spojené s transportom a spracovaním. Cena nášho riešenia je preto konkurencieschopná, pričom nezanedbáva environmentálne a technické požiadavky na efektívne a udržateľné spracovanie priesakových vôd,“ dodáva Róbert Láska. Technológia Slovak Eco Treatment je dostupná vo forme mobilnej kontajnerovej jednotky, ktorá sa môže využívať celoročne, alebo ako stacionárne zariadenie na trvalé riešenie.

Prináša na Slovensko nový štandard v oblasti ochrany životného prostredia. Okrem skládok odpadov môže byť využitá aj v ďalších odvetviach, kde dochádza k produkcii kontaminovaných vôd. „Nová smernica EÚ o skládkach navyše stanovuje povinnosť likvidovať odpadové vody priamo v mieste ich vzniku, čo naša technológia plne spĺňa a je na tento proces priamo určená. Použitím našej technológie skládka už na pohľad lepšie „sadne“, čo výrazne zlepšuje podmienky na jej prevádzku a stabilizáciu. Tým sa zjednodušuje jej spravovanie a minimalizuje environmentálne riziko,“ uzatvára Róbert Láska, odborník na riešenia pre priesakové a odpadové vody zo spoločnosti Slovak Eco Treatment.

