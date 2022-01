Mýtus: Indikátor moču vo vode. Existuje detektor moču v bazéne?

Existuje veľmi silné povedomie o tom, že močenie do bazéna môžu detekovať farbivá. Údajne sa indikátor moču používa v akvaparkoch, verejných bazénoch, plavárňach a môžu ich používať aj luxusné bazény v súkromí. Nech sa pýtate akokoľvek u predajcov bazénovej chémie, budú krútiť hlavami. Nie len na Slovensku, ale aj vo Švajčiarsku, v Dubaji, aj USA. Asi každý si pritom spomenie na dvojicu slávnych amerických komédií, ktoré priniesli verziu o modrej tekutine, ale zväčša to zámerne nebudú spomínať, aby sa toho veľmi niekto nechytal.

Existuje teda detektor moču v bazéne? Indikátor prezdrádzajúci moč vo vode, ktorý by zažiaril, alebo nebodaj zapípal, alebo by sfarbil vodu do inej farby? Vo filme Dospeláci (Grow Up, 2010) sme videli rozhovor, kde pred povedomím spojením s močením do bazéna jeden názor varoval. Druhý tvrdil, že ide o fámu. Vtipné na tomto filme je, že v ňom predviedli to, čo žiaden chemik nečaká. Po vymočení jednej z filmových postáv do bazéna sa naozaj farba zmení do modra. Ostatní v bazéne sú tak ihneď varovaní pred tým, že niekto predsa len porušil dôležité pravidlo o močení do bazéna. Zaujímavé pritom je aj to, že v druhom diely všetci mali v rovnakej sekunde jasno v tom, čo modrá voda znamená a nepovažovali to za niečo menej nebezpečné.



Ide pritom o nacvičenú filmovú scénku, ktorú v žiadnom prípade nemožno brať za slovo. Čo je nutné pridať do bazéna, aby sa sfarbila voda po objavení moču?

Pravda je menej šokujúca – žiadna veda

Indikátor moču v bazéne neexistuje

Neexistuje látka, ktorá by indikovala moč a bola použiteľná v bazénoch. Neexistuje nič také ani u predajcov bazénov a bazénovej chémie. Krásnu modrú farbu získať z indikácie v podstate sterilnej tekutiny akou je moč, nezískame s použitím žiadnej látky. Výmysel vo filme mal pobaviť, no zhltla ho verejnosť. Dokonca sú niektorí ľudia pri hádkach schopní využívať komédiu z produkcie Adama Sandlera ako potvrdenie existencie takéhoto indikátora. Komédia však aspoň úspešne ovplyvnila myseľ tých, ktorí sa k niečomu takému odhodlajú zväčša pre vlastné pohodlie.

Hrozí tu niečo oveľa horšie

Horšie je, že moč reagujúci s chlórom vytvára trichlorkyán a trichloramín. Ako plyny sa držia tesne nad hladinou, čo nie je dobré pre ľudské oči a pľúca. Moč je teda hrozbou pre naše zdravie, pritom dochádza k jeho uvoľňovaniu počas plávania aj nechcene. Preto sa používa chlór, aby neutralizoval hrozby spojené s jeho rozkladaním, ako aj s prejavom ďalších baktérií, plesní a podobne. Ide o veľký objem vody, ktorý moč rozptýli a chlór, ktorý prípadné neželané prejavy môžu neutralizovať. Povedomie o existencii indikátora však nepatrí medzi škodlivé mýty. Chráni nás to pred mládežou, ktorá neváha vypustiť telesný odpad priamo do vody… Nechráni nás to však pred pohybovo menej zdatnými a imobilnými ľuďmi, a ľuďmi postihnutými inkontinenciou, ktorí nemusia mať na výber. Od batoliat po najstaršiu generáciu.

Bazénová chémia: Reaktanty a indikátory v labáku a v realite

Bežnou súčasťou úpravy vody v bazénoch sú prípravky dezinfekčné, ktoré sa zaoberajú likvidáciou baktérií, ale aj rias. Sú prípravky, ktoré nám slúžia na úpravu studňovej vody a aj prípravky určené nazazimovanie bazénov. Nie však k tomu, o čom nás presvedčili ľudové tvrdenia, ceduľky v bazénoch (ktoré to ale mysleli dobre). Dôvodom tohto článku nie je ani tak pokus o spôsobenie problémov vo vode, ako o príspevok k sporom a hádkam vzájomných protinázorov, kedy aktuálne poznatky a ich popieranie môže viesť k obvineniam z konšpirácií a podobne.

Indikátory moču vo vode v skutočnosti existujú – stále by pritom šlo o laboratórny rozbor a následne získanie informácie, nie okamžité zafarbenie tekutiny. Určené sú skôr pre laboratórne podmienky pre oblasť chémie a výskumu. Nie pre také použitie, o akom kolujú fámy a objavuje sa vo filmoch. Rozlišujme preto vedu a výskum v laboratórnych podmienkach v malých nádobách s použitím rozborových prístrojov a systémy, ktoré by zreagovali a vytvárali inú farbu vody na obrovskej ploche. Veľmi zaujímavou je reportáž Českej televízie na tomto odkaze.