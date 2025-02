Ben Affleck sa vráti na plátna kín v krimi-thrilleri Účtovník 2

V roku 2016 sa Ben Affleck na plátnach kín predstavil v netradičnej úlohe. Zahral si mimoriadne svojského matematického génia Christiana Wolffa, ktorý má k číslam omnoho lepší vzťah než k ľuďom. Popri práci v malej účtovníckej kancelárii pomáha vybavovať účty tým najnebezpečnejším zločineckým organizáciám na svete. Dostane sa vďaka tomu do situácie, v ktorej musí bojovať o vlastný život, pričom mu osud spletie cesty aj s vlastným odcudzeným bratom. 24. apríla sa známy herec do svojej úlohy vráti vo filme Účtovník 2 .

