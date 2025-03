Polívka a Donutil znova spolu na plátne: nová komédia Ako sa nám to mohlo stať

„Miroslav Donutil a Bolek Polívka sú jednými z najlepších komikov u nás, a to už dlhú dobu,“ hovorí režisér filmu Petr Zahrádka . „Sú to zrelí sedemdesiatnici, ale pred kamerou sú obaja stále nezastaviteľní.“

Bolek Polívka a Miroslav Donutil sa spoločne na filmových plátnach objavili viackrát, najznámejšie je zrejme ich spojenie v kultovej komédii Pelíšky . Práve teraz prišla do slovenských nová komédia, v ktorej sa dostanú do vzájomných konfliktov, keď sú spoločne so svojimi rodinami konfrontovaní s nečakanými zisteniami… Samých seba sa budú, v súlade s názvom filmu, pýtať – Ako sa nám to mohlo stať ?

