Fotografia Šanghaja s miliardou pixelov vám ukáže aj tváre ľudí - ZN.SK

Dokážete si predstaviť fotografiu s miliardou pixelov? Táto snímka zachytávajúca časť mesta Šanghaj je zaujímavosťou silného kalibru. To preto, že hoci ide o snímku z neba, ide o mimoriadne veľký záber zložený z obrovského množstva menších zlúčených vo veľkej rýchlosti do seba. Vznikla fotografia s tak precíznymi detailmi, že hoci sa pozeráte z hora, dokážete si priblížiť detaily až tak veľmi, že vidíte tvár, výraz, emóciu ľudí prechádzajúcich po ulici. Boli ste niekedy v Šanghaji? Skúste to teraz. Zážitok je zaručený.

Fotografia je v plnom rozlíšení približovateľná cez mobil prstami alebo cez tlačidlá + a – aj cez počítač.

Viac na doméne: http://sh-meet.bigpixel.cn/

Šanghaj, ako ste ho doteraz nevideli

Nemuseli ste byť doteraz v Šanghaji, aby ste mohli získať predstavu o tom, ako mesto vyzerá. Jeho moderné centrum je zariadené naozaj zaujímavo. Žiadne smeti, postriekané steny, neporiadok a chaos. Kdekoľvek sa rozhodnete na tejto stránke vojsť a nazrieť, tam si budete môcť priblížiť veľmi blízko záber až na špáry dlažby na chodníku. Inde môžete nazrieť do áut, do izieb, na detaily dvoroch a architektúry, ako nikdy predtým. Čo na tom, že dané miesto je v 120 metrovej výške?

Foto: našli sme Kapitána Ameriku, ako súperí so Spidermanom

Nemusíte pritom prejsť len pod seba, do obchodu Disney produktov, na ktorý sa stojí rad, môžete nazrieť na zaujímavý peší objazd ponad rušné ulice, nazrieť do výškových budov, na strechy niektorých nižších. Naraziť môžete na viacero zaujímavostí, keďže ľudí zachytáva snímka nepripravených na to, že ich niečo vidí. Snímka je pre veľkosť náročná na objem dát, rovnako ako aj na hardware počítača.

Foto: našli sme aj ruku, ktorá nikomu nepatrí. Možno pánovi, ktorý ju sleduje. (výsledok viacerých fotiek a snímania, kým sú predmety v pohybe.)

Hra

Zahrajme si jednu hru. Čo poviete? Ak nám napíšete, kde hľadať nasledovné miesta ako prvý do komentárov, pošleme vám zaujímavú knižnú novinku. Podarilo sa nám nájsť niekoľko zaujímavostí, ako:

odtrhnutá levitujúca ruka (strih snímky osoby v pohybe) (indícia: Disney)

oranžový KOI kapor v jazierku upútal pozornosť ženy na brehu. (indícia: za budovou)

žeriav stojí pri nižšej budove, na ktorej streche majú trávnik bez jediného miesta na sedenie a vedie sem výťah. (indícia: na brehu)

dievčatá si robia selfie (indícia: pešia ulica)

na okennej rímse stojaci pes (indícia: nízka budova)

deti bojujúce a oblečené ako superhrdinovia

dvaja čističi okien s “vaničkou” značky Gomyl. (indícia: pod tebou a viac pri brehu)

kancelárske priestory a kancelárie, kde za väčšinou stolou zamestnanci schovávajú papierové tašky. Zrejme podnikové darčeky. (indícia: blízko čističov)

osoba s červeným dáždnikom pod modrým slnečníkom (indícia: veľmi ďaleko)

budova s veľkým písmenom M na svojom „čele“, za ktorou je iná s číslom 6566989… a viac z nej nevidno. (indícia: budova vysoká, no nehľadajte jasné M)

pamätník pred ktorým sú dva červené kvetinové záhony (indícia: pri kanáli s tmavšou vodou)

Hotelové izby s bielym povlečením pod ktorým má obchod známa módna znač, ktorú poznáme vďaka parfému číslo 5 (indícia: na streche robotníci s modrými prilbami)

Z dvanástich miest nájdete aspoň deväť? Alebo čo zaujímavé ste našli vy? Pochváľte sa v našich komentároch. Tešíme sa.