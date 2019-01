Navštívili sme Čičmany v zime a miestny Kaštieľ Čičmany. Čo ponúkajú?

Čičmany sú známou slovenskou obcou, ktorá sa preslávila pomaľovanými domčekmi s charakteristickými kresbami. Tie inšpirovali vzory suvenírov, olympijské odevy a zastupujú slovenské vzory aj na všeličom inom. Čičmany sú zaujímavé v lete aj v zime. Prilákali viacerých turistov aj počas Silvestra.

foto: Radenov dom

Čičmany v zime

Čičmany v zime 2019 sú poznačené hustým snežením. Áut cez obec neprechádza veľa, takže v niektorých hodinách sa prejdete po hlavnej ceste podobne ako po chodníku. Možno má na tom podiel aj cestné značenie tri obce južne, kde si prečítate varovanie o neudržiavaní cesty v zime. Čo to znamená? Čičmany patria do Žilinského kraja a ležia tesne pred hranicou Trenčianskeho kraja. Presne na hranici sa stráca neudržiavaná cesta a začína cesta zasnežená. Pozor preto na snehové podmienky, ktoré môžu vašu cestu sem zdržať, alebo siahnite po reťaziach. Ťažko povedať, ako veľmi tento fakt tvorí príjemnú pokojnú atmosféru v Čičmanoch. Teda aspoň do chvíle, než sa dávno po Silvestri nebudú ozývať delobuchy pred penziónom Javorinka od návštevníkov miestnych penziónov.

Čičmany sú v zime krásne. Miestna informačná kancelária vám ponúkne azda všetko s tematikou Čičmian, alebo od výmyslu sveta v rámci suvenírov. Tam dostanete akúkoľvek informáciu, aj keď zamrzí, že človek s túžbou fotografovať môže vzbudzovať dojem nekalých úmyslov (šlo nám o fotografiu do článku, ale neboli sme dobre pochopení). Platobný terminál na karty však chýba, preto majte hotovosť. V obci fungujú potraviny, pošta, pohostinstvo, kaštieľ s reštauráciou, reštaurácia Javorinka aj ďalšie služby. Centrum tvorí hlavná cesta, ale aj chodník, medzi sebou oddelené potokom. Celá obec zasnežená je tak trochu aj rozprávková, najmä v miestach, kde sú zachované pôvodné, či aspoň nové pokreslené domčeky s čičmianskym vzorom. Ako päsť na oko pôsobia niektoré nové, ktoré akoby naschvál chceli byť zo svetlého dreva, pritom stačí tak málo a dá sa ťažiť z miestneho kultúrneho dedičstva.

Čičmany v zime je dobré spríjemniť si návštevou najznámejšej stavby obce, Radenovho domu. Miestne múzeum je súčasťou Považského múzea v Žiline – prezentuje dedinský život, zvonce, obydlie čičmianskeho ľudu, odievania a miesto je tiež predajcom pár suvenírov. Najznámejšia stavba v Čičmanoch je prístupná v určité hodiny, nachádzame ho v piatok otvorený až o 14:00, bežne je otvorený od ôsmej do šestnástej. Pred Radenovým domom od poslednej sezóny pribudla tabuľa s výrezmi na hlavu s postavami štyroch postáv v krojoch. Úspešná atrakcia láka ľudí a dokonca sa na ňu stojí rad. Pred Radenovým domom je Dom Ondreja Gregora s ponukou suvenírov, odevov, rôznych ručných výrobkov a občerstvenia. V okolí je niekoľko ďalších domov s typickým zdobením.

Obec vzdeláva. Na viacerých miestach nájdete cedule, miesta náučného chodníka, alebo len informácie k nejakej oblasti, ktorá charakterizuje obec. Žiadne billboardy, hoci nejaká reklama tu predsa len je.

Zimná lyžovačka v Čičmanoch

Čičmany v Strážovských vrchoch sú aj o lyžovaní. Miestny lyžiarsky areál Javorinka disponuje piatimi vlekmi s kapacitu 3350 ľudí za hodinu a 3 zjazdovky. Jednu náročnú, ak aj jednu určenú pre začínajúcich a malých lyžiarov. Obsahuje požičovňu, servis aj lyžiarsku školu. Informácie nájdete na www.cicmany-ski.sk. V blízkosti sú ešte SKI Mojtín (skimojtin.sk) a SKI ARENA Fačkovské sedlo (skiarena-fackovskesedlo.sk).

Kaštieľ ponúka ubytovanie aj stravovanie

Pár minút od Radenovho domu a obecného úradu sa nachádza miestny kaštieľ s ponukou ubytovania aj stravovania. Kaštieľ postavený v barokovo-klasicistickom štýle z konca 18. storočia je zaujímavý tým, že naposledy patril grófovi Leopoldovi Bercholdovi, ministrovi zahraničia Rakúska-Uhorska a za čias socializmu slúžil ako štátny podnik pre stravovanie a ubytovanie. Veľkou rekonštrukciou prešiel v roku 2015 a dnes sa v ňom nachádza veľmi útulný hotel v ktorom máte pocit ubytovania v Čičmanoch a stále moderne. Na chodbách na prízemí si kultúrne dedičstvo spojené s Čičmanmi. V priestoroch reštaurácie sú vystavené originálne diely pôvodných krojov, záster, blúzok aj fragmenty vzorov výšivky.

Pre hostí je útulné ubytovanie, ktoré vzhľadom k Čičmanom nepôsobí rušivo. Každú izbu zdobí motív maľby dvoch holubíc, nejaký ten obraz ženy v krojoch. Na chodbe na poschodí sa nachádza ukážka modernejšieho umenia. V treskúcej mínusovej zime poteší dobre vykurované ubytovanie. Pre tých, čo potrebujú televízne správy a svoje seriály zase TV na izbe.

Medzi plusy, ktoré nie sú veľmi spomínané, sú určite:

Dog friendly hotel : hotel prijíma hotelov, nemá žiadne ťažkosti s tým, ak prídete so psom. Aj malý pes totiž pre mnoho hotelov na Slovensku predstavuje problém a ak aj psov prijímajú, existuje vysoký poplatok. V kaštieli Čičmany 5 EUR naozaj nie je problém.

: hotel prijíma hotelov, nemá žiadne ťažkosti s tým, ak prídete so psom. Aj malý pes totiž pre mnoho hotelov na Slovensku predstavuje problém a ak aj psov prijímajú, existuje vysoký poplatok. V kaštieli Čičmany 5 EUR naozaj nie je problém. Výborná kuchyňa : ceny nie sú premrštené a ponuka je celkom pekná. Ubytovanie s polpenziou má možnosti, ktoré vás v podstate neobmedzujú ani na ponúkanú polpenziu, ale môžete si dať aj z menu lístka za určitých podmienok. Chuť? Nemohli sme vyskúšať všetko, ale určite spokojnosť.

: ceny nie sú premrštené a ponuka je celkom pekná. Ubytovanie s polpenziou má možnosti, ktoré vás v podstate neobmedzujú ani na ponúkanú polpenziu, ale môžete si dať aj z menu lístka za určitých podmienok. Chuť? Nemohli sme vyskúšať všetko, ale určite spokojnosť. WIFI: pomôže, keď si viete večer napísať článok a rovno si ho vydať. Na izbe a bezplatne.

Hotel v kaštieli môže mať v čase vašej návštevy svoju recepciu presunutú do baru, takže čokoľvek v rámci ubytovania určite vybavíte tam. V našom prípade oceňujeme príjemný personál, priateľské vystupovanie, menej našich otázok pre komplexné uvedenie nového hosťa. Hotel láka lyžiarov, aj rodiny s deťmi, dokonca tými najmenšími. Na prízemí je miestnosť s posedením a hračkami pre deti, kde sa dá večerať či obedovať, ak ste ubytovaným hosťom. Stránky kaštieľa: kastielcicmany.sk