Manneken Pis, známa bronzová socha chlapčeka cikajúceho do fontány, patrí medzi najikonickejšie symboly Bruselu. Hoci je malá (má len okolo 61 cm), jeho popularita ďaleko presahuje hranice Belgicka. Toto umelecké dielo zosobňuje humor, odvahu a slobodného ducha Bruselu a Belgicka, a jeho história siaha až do 17. storočia. Poburuje vás? Je to len a len váš problém. Podobných sôch bolo v Európe v rôznych obdobiach viac.

Nahí anjelikovia sú dodnes súčasťou kostolov. Aj oni majú svoje potreby a ten v Bruseli, hoci je len normálnym chlapcom má tiež svoje. A on to doslova demonštruje. Ako symbol sa pritom nehanbí a vykonáva svoju potrebu priamo. Samozrejme, že všetci vieme, že ide o sochu. Snahy o jeho zrušenie v hlavách súčasných jednotlivcov narazia na to, že ide o vzácnu pamiatku a tradíciu. Na tie sa nesiaha.

História cikajúceho chlapca Manneken Pis

Manneken Pis vznikol okolo roku 1619, keď ho vytvoril sochár Jérôme Duquesnoy starší. Socha bola inštalovaná na fontáne, ktorá mala zásobovať obyvateľov pitnou vodou. Predpokladá sa, že na rovnakom mieste stála podobná socha už od 15. storočia. Jej pôvodný význam je nejasný, ale jedna z teórií hovorí, že symbolizovala mesto, ktoré dokáže odolať akejkoľvek hrozbe s neporaziteľným duchom a nadhľadom.

Počas storočí sa socha stala symbolom mestského života a ironického prístupu Bruselu k vážnym veciam. Postupne si získala srdcia miestnych obyvateľov aj návštevníkov, ktorí obdivujú jej humoristickú formu a jedinečnú symboliku.

Legendy a príbehy o Manneken Pis

Existuje niekoľko legiend, ktoré vysvetľujú, ako socha vznikla a čo predstavuje. Jedna z najpopulárnejších hovorí o malom chlapcovi, ktorý zachránil mesto pred požiarom tak, že močom uhasil horiaci knôt na dynamite. Ďalší príbeh rozpráva o chlapcovi, ktorý sa stratil a jeho otec, bohatý mešťan, sľúbil postaviť sochu na mieste, kde ho našiel.

Jedna z najznámejších legiend hovorí o tom, že počas obliehania Bruselu v 14. storočí chlapec špehoval nepriateľov a svojím odvážnym činom – močením na armádu – im zmaril plán útoku. Tieto legendy sa stali súčasťou kolektívnej pamäte mesta a hoci ani o jednej nie je známe, že by bola tou pravou pravdou na pozadí vzniku sochy, prijímané sú všetky. Je to totiž kultúrne dedičstvo a aj vedomie, že to mohlo byť celé celkom inak si uvedomuje každý z tradujúcich. Legendou je, že ak vypijete vodu, ktorú chlapec naciká, získate extrémnu silu. Pre turistov určite lákadlo…

Tradície a rituály

Manneken Pis je známy tým, že má rozsiahlu garderóbu. Už od 17. storočia sa stalo zvykom obliekať sochu pri špeciálnych príležitostiach. Dnes má vyše 1000 rôznych kostýmov, ktoré predstavujú krajiny, športy, rôzne profesie, či oslavy sviatkov. Kostýmy sú vystavené v Múzeu mesta Brusel (Maison du Roi) a zahŕňajú róby z celého sveta – od tradičných krojov až po moderné uniformy.

Kostýmy sú menené pri špeciálnych príležitostiach, ako sú národné sviatky, oslavy alebo medzinárodné podujatia. Výmena kostýmov sa často koná so sprievodom hudby, ktorý sa prechádza cez Grand Place až k fontáne. Tieto udalosti priťahujú množstvo turistov, ktorí prichádzajú obdivovať nielen samotnú sochu, ale aj atmosféru, ktorú tieto oslavy vytvárajú. Nejde pritom o udalosť, ktorá by bola vyhradená pre Belgicko či Brusel. Práve otvorenosť mesta je vidieť aj na tom, že Maneken Pis niesol už nejeden kroj mimo Belgicka. Slovenský detviansky chlapčenský kroj si slávna socha obliekla pri príležitosti 20. výročia vstupu Slovenska do EÚ. Stalo sa tak v máji 2024 a zároveň šlo o podujatie, ktoré bolo prezentáciou slovenskej ľudovej kultúry. Slovenskej a žiadnej inej…

Manneken Pis ako symbol otvorenosti

Manneken Pis sa stal symbolom otvorenosti a tolerantného ducha Bruselu. Jeho socha, ktorá zosobňuje ľahkovážnosť a bezstarostnosť, odráža charakter mesta, kde ľudia dokážu brať vážne veci s humorom. Šetria nervy, duševný stav a neznepokojujú sa prehnane niečím, čo by stálo ďalšie starosti. Jeho poloha na verejnom mieste a fakt, že ide o malú, ale výraznú sochu, vôbec nevadí. Nájdete ju ľahko, pretože pri nej mnohí ľudia stoja a fotografujú si sochu zo všetkých strán skromného uhlu, z akých to ide.

Turisti z celého sveta prichádzajú do Bruselu, aby si sochu odfotili. Hoci malá, stala sa jednou z najnavštevovanejších pamiatok v meste. Návštevníci obdivujú nielen samotné umelecké spracovanie, ale aj ikonickú pozíciu, ktorú Manneken Pis zaujíma v kultúre a histórii Belgicka.



Snaha o zahalenie a ochrana

V priebehu rokov sa objavili pokusy zakryť alebo odstrániť Manneken Pis, keďže niektorí ľudia považovali jeho motív za kontroverzný alebo nevhodný. Napriek tomu však obyvatelia Bruselu vždy prejavili podporu soche a odmietli akékoľvek pokusy o jej odstránenie. Táto socha pre nich predstavuje viac než len umelecké dielo; je to symbol slobody a identity Bruselu. Občas podobné nenávistné a odmietavé názory vidieť aj na Slovensku. Je to však veľmi výnimočne, pretože dezinformátorom u nás zväčša chýba rozhľad a vzdelanie, aké kultúrne a turistický atraktívne miesta vlastne v Bruseli sú. Ak sa však podarí informovať aj toto publikum o súvislostiach, neváhajú komentovať symboliku cikajúceho chlapca a vlastnosti, ktoré pritom prisudzujú liberálnosti. Predovšetkým preto, že sa neobťažujú zisťovať hlbšiu minulosť, pôvod a vek samotnej sochy.

V súčasnosti je socha dôkladne chránená. Niekoľkokrát v histórii bola ukradnutá alebo poškodená, preto sa dnes na mieste nachádza replika, zatiaľ čo originál je uchovávaný v múzeu, aby bola zachovaná jej historická hodnota. Jeho význam pre mesto i krajinu zostáva dôležitý už viac než 400 rokov.