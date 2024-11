The Mothman (Človek-motýľ), záhadný tvor a americká legenda

Mothman sa dostal aj do literatúry a popkultúry. Najznámejšou knihou o tomto tvorovi je „The Mothman Prophecies“ od Johna Keela, ktorá vyšla v roku 1975. Keel vo svojej knihe popisuje svoje vlastné skúmanie tohto fenoménu a spája ho s ďalšími paranormálnymi udalosťami, ako sú stretnutia s UFO. Kniha sa stala bestsellerom a v roku 2002 bola adaptovaná do rovnomenného filmu „The Mothman Prophecies“ , kde si hlavnú úlohu zahral Richard Gere. Tento film ešte viac zvýšil záujem o Mothmana a pomohol rozšíriť jeho legendu do celosvetového povedomia.

Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: cookie policy