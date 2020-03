Lucie Bílá pre koronavírus ruší turné... fanúšikom dnes zaspieva online

Lucie Bílá, podobne ako iní umelci, musia zrušiť svoje koncerty. Turné Lucie Bílej, ktoré malo na Slovensku začať práve dnes v Trenčíne a malo pokračovať Prešovom 12.3., Žilinou 13.3., Nitrou 14.3. a Trnavou 15.3., mohlo byť pre speváčku náročné. Každý jeden deň ju malo čakať iné slovenské mesto a fanúšikovia. Vzhľadom na nariadenie vlády o obmedzení a zrušení kultúrnych podujatí sa nebudú konať ani spomenuté koncerty. Lucie Bílá sa preto prihovorila svojim fanúšikom na svojej sociálnej sieti, aby aj z jej strany mali vysvetlenie, prečo sa koncert konať nebude. Včera však prišla s ďalším príspevkom v ktorom má riešenie.

Živé vystúpenie online pre všetkých

Lucie Bílá priniesla riešenie. Dnes 11. marca má pre všetkých svojich fanúšikov vystúpiť online o 21:00. Ako sama píše: „Moji milovaní, nesmím za vámi ale mám řešení…zítra ve 21.00 si zapněte své telefony a počítače a já vám s láskou zazpívám přes instagram a Facebook ….živé vysílání s pianistou Petrem Maláskem, jen pro vás…🎤🎼🎹“

Znamená to tak, že hoci sa koncert nekoná, predsa len si jej vystúpenie užijú cez internet všetci, ktorí sa pripoja k jej Facebooku. Niečo podobné sme už vo svete videli, no v spojení s koronavírusom, obmedzeniami a v našich podmienkach je to pekné gesto, ktoré si len získa ďalších fanúšikov Lucie Bílej u nás medzi tými, ktorí zatiaľ neboli v spojení so známou hviezdou cez Facebook. Pokiaľ bude prenos robený na spôsob klasického Facebook LIVE vysielania, zrejme bude možné napísať speváčke aj odkaz. Je ťažké si predstaviť, že by existoval priestor na ich čítanie. V každom prípade, pôjde o živé prenášané vystúpenie, bez sponzorov, reklám, bez honoráru a to je niečo, čo bežne nevidieť.

Pre koronavírus bolo zrušených už viacero podujatí. Napríklad aj premiéra českej filmovej novinky Bobule 3 (3obule), či ďalšie predstavenia.

Viac a zdroj foto: https://www.facebook.com/luciebila/