Letné pneumatiky: ako sa v nich vyznať a správne si vybrať? - ZN.SK

Spolu zo zimnými mesiacmi nám pomaly ale určite odchádza aj sneh. Zimné bundy odložíme a vymeníme za tie jarné. Zimné pneumatiky by sme mali odložiť tiež a prezuť za tie letné. Ako si však vybrať tie správne letné pneumatiky?

S autom to človek nikdy nemá ľahké. Nejeden užívateľ štvorkolesového miláčika by sa stotožnil s tým, že auto berie ako ďalšie dieťa, o ktoré sa treba starať, potrebuje tankovať a samozrejme, prezúvať sa. Letné pneumatiky by sme však podceňovať nemali. Je samozrejmé, že zvýšená opatrnosť na cestách je v zimných mesiacoch, avšak obdobie okolo zimy by nám nemalo byť ľahostajné.

Mokré vozovky, daždivé počasie, mláky. S týmto všetkých sa musíme zapodievať a výber pneumatík by nám mal tieto problémy zjednodušiť. Toto rozhodnutie by sme nemali nechať na náhodu a dopredu sa naň pripraviť. Celej problematike však najprv musíme porozumieť.

Pneumatiky dokážu byť najnebezpečnejším faktorom, pokiaľ nie sú vybrané správne

Reč je o letných pneumatikách. Ak náhodou neviem rozlíšiť tie letné od zimných, rada je takáto: gumy s väčším dezénom patria do kategórie zimných pneumatík. Pred kúpou by sme však mali zistiť tri vlastnosti, o ktoré sa pri spomínanej kúpe budeme opierať, vlastnosti pneumatík ako rozmer, index rýchlosti a index nosnosti. Tieto údaje vyčítame z technického preukazu.

Letné pneumatiky

Prezuť na oplatí, jazdiť na zimných pneumatikách celoročne nie

Ak by sme začali hlbšie uvažovať, nejeden laik by si povedal, že jazda celoročne na zimných pneumatikách nemôže nikomu uškodiť. Ak pneumatiky vydržali zľadovatené plochy, mokré vozovky budú malina. Opak je však pravdou. Takáto jazda dokáže byť tiež veľmi nebezpečná. Ide o to, že zimné pneumatiky nie sú prispôsobené na takúto jazdu. Riadenie je horšie zvládnuteľné. Navyše, pri brzdení v zimných pneumatikách počas letnejších mesiacov brzdnú dráhu neskrátil, práve naopak trajektória bola podstatne dlhšia.

Plusové hodnoty na teplomere neznamenajú výhru

Mínusové teploty v očiach užívateľa vozidla signalizujú zimné pneumatiky. Za letnými pneumatikami sa ukrýva číslo 13. S pokojným svedomím môžeme prezuť pri teplote 13° Celzia. Mnoho ľudí možno prezúva skôr, avšak riaďme sa pravidlo: dvakrát meraj, raz strihaj. V našom prípade to znamená, že dokým si nie sme 100 percentne istí, že mráz nás už na vozovke neohrozuje, vtedy môžeme vymeniť pneumatiky. Najnovšie typy vozidiel totižto ukazujú možnosť poľadovice aj pri teplotách 3° a 4° Celzia. Nenechajme sa preto oklamať plusovými hodnotami. Nie je všetko zlato, čo sa blyští.

Je nutné brať ohľad aj na tlak v pneumatikách

Najlepšie možné pneumatiky neznamenajú úspech. Potreba spomenúť tlak v pneumatikách vyvoláva nutkanie nejedného experta. Ten rozhoduje o to, či je pneumatika bezpečná alebo naopak. Urobí viac škody ako úžitku. Ak máme nastavený správny tlak, auto získava dobré jazdné vlastnosti.

Pneumatikám sa tiež predlžuje životnosť. Ak je tlak vysoký, stredná časť dezénu sa stáva nadmerne opotrebovanou a dezén je pri pneumatikách dosť podstatná záležitosť. Ak naopak v pneumatikách nameriame nedostatočný tlak, opotrebuje sa kraj dezénov, dokonca auto má vyššiu spotrebu nevraviac o nadmernom prehriatí.