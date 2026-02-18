Ktoré štáty používajú euro? Kde je oficiálnou menou a kde je prijímané

Euro (EUR) je oficiálnou menou časti členských štátov Európskej únie, ktoré tvoria tzv. eurozónu. Zavedené bolo v bezhotovostnej podobe v roku 1999 a bankovky a mince vstúpili do obehu v roku 2002. Ide o jednu z najvýznamnejších svetových rezervných mien a patrí medzi najpoužívanejšie meny v medzinárodnom obchode.
Štáty, kde je euro oficiálnou menou
Euro je zákonným platidlom v týchto členských štátoch Európskej únie:
Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Španielsko, Portugalsko, Belgicko, Holandsko, Luxembursko, Rakúsko, Írsko, Fínsko, Grécko, Slovinsko, Slovensko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Cyprus, Malta a Chorvátsko (od roku 2023) a Bulharsko práve od roku 2026. Tieto štáty spĺňajú tzv. maastrichtské kritériá a sú členmi eurozóny. Euro tu plne nahradilo národné meny.
Krajiny mimo EÚ, ktoré používajú euro
Existujú aj európske štáty a územia, ktoré používajú euro na základe osobitných dohôd s EÚ alebo jednostranne: Na základe dohody s EÚ používajú euro napríklad Andorra, Monako, San Maríno a Vatikán. Jednostranne prijali euro ako oficiálnu menu napríklad Čierna Hora a Kosovo, hoci nie sú členmi Európskej únie ani eurozóny.
Kde euro nie je oficiálne, ale býva prijímané
Euro nie je zákonným platidlom mimo uvedených krajín, no v praxi je často akceptované v turistických oblastiach, najmä tam, kde je silný prílev európskych návštevníkov. Ide napríklad o niektoré časti Balkánu, severnej Afriky, Turecka či Ázie. Obchodníci, hotely alebo poskytovatelia služieb môžu prijímať hotovosť v eurách, hoci oficiálnou menou je iná národná mena.
Dôvod je pragmatický: euro je považované za stabilnú a medzinárodne dôveryhodnú menu, ktorú je možné pomerne jednoducho zameniť v bankách a zmenárňach. V turistickom sektore býva často vítané aj ako forma sprepitného – napríklad pre hotelový personál alebo sprievodcov, vrátane krajín mimo Európy. V takýchto prípadoch však nejde o zákonné platidlo, ale o dobrovoľnú dohodu medzi zákazníkom a poskytovateľom služby.
Je však potrebné počítať s tým, že kurz použitý obchodníkom nemusí byť výhodný a výdavok sa môže zaokrúhliť. Oficiálne ceny sa v týchto krajinách uvádzajú v miestnej mene.
Zaujímavosti o eure
Euro patrí medzi najvýznamnejšie svetové meny popri americkom dolári. Je jednou z hlavných rezervných mien centrálnych bánk. Bankovky majú jednotný dizajn pre všetky štáty eurozóny, zatiaľ čo mince majú spoločnú európsku stranu a národnú stranu konkrétneho štátu. Na bankovkách sú mosty, ktoré však nestoja a nikdy nestáli v žiadnej krajine. Ide totiž len o návrhy architektúry rôznych štýlov a období, ktoré sa Európy týkajú, no žiadna krajina si motív privlastniť nemôže sama pre seba.
Používanie spoločnej meny zjednodušuje obchod, cestovanie aj porovnávanie cien medzi členskými krajinami. Na druhej strane si vyžaduje koordináciu hospodárskej politiky a dodržiavanie rozpočtových pravidiel. Hoci pred zavedením eura u nás existovalo viacero iniciatív proti, reálne sa medzi nimi nenachádzali tie, ktoré by viedli ekonomicky vzdelaní ľudia a úspešní podnikatelia. Tí totiž zastávali prevažne názor, ktorý euro vítal. Jeho ekonomický prínos je totiž výrazný predovšetkým v rámci turizmu a medzinárodného obchodu.