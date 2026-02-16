HP na ISE 2026 predstavuje technológie pre hybridnú spoluprácu

Bratislava, 17. februára 2026 – Na veľtrhu ISE 2026 v Barcelone predstavila spoločnosť HP rozšírenie svojho portfólia riešení pre hybridnú prácu. Novinky zahŕňajú nové generácie headsetov aj inteligentné riešenia pre videokonferencie a majú firmám uľahčiť spoluprácu v prostredí, kde je bežná práca na diaľku aj z kancelárie.
Profesionálne audio riešenia pripravené na hybridné pracovné prostredie
S odkazom na svoju tradíciu v oblasti profesionálnej komunikácie HP predstavuje rad HP Poly Mission Series – nové rady USB slúchadiel navrhnutých pre spoľahlivý a krištáľovo čistý zvuk v hybridnom pracovnom prostredí. Slúchadlá kombinujú pohodlnú a ľahkú konštrukciu s pokročilými technológiami, ktoré zaisťujú zrozumiteľnú komunikáciu aj v rušnom prostredí. Ponúkajú AI potlačenie hluku[i], ktoré obmedzuje rušivé zvuky v pozadí, a podporu super wideband audia, ktoré zaisťuje kvalitný prenos hlasu.
- Rad HP Poly Mission 400 je navrhnutý na pohodlné celodenné používanie a hodí sa tak na prácu v kancelárii, ako aj na diaľku.
- Rad HP Poly Mission 600 ponúka dvojicu mikrofónov s potlačením hluku pre účinnejšiu redukciu hluku v pozadí a rozšírené možnosti ovládania.
- Rad HP Poly Mission 800 kombinuje štyri mikrofóny s potlačením hluku a pokročilé aktívne potlačenie hluku (ANC) pre zabezpečenie maximálnej zrozumiteľnosti hlasu.
Všetky modely majú certifikát pre Microsoft Teams, Zoom, Google Meet a Google Voice[ii], čo zjednodušuje nákup aj správu zariadenia. Všetky slúchadlá radu Mission sú navrhnuté s ohľadom na udržateľnosť – využívajú vymeniteľné súčasti a zodpovedne získané materiály pre dlhší životný cyklus.
Slúchadlá radu HP Poly Mission sú navrhnuté tak, aby poskytovali krištáľovo čistú komunikáciu v akomkoľvek prostredí.
Moderná videospolupráca postavená na platforme HP Poly VideoOS 5.0
HP Poly VideoOS 5.0 prechádza na platformu Android 13 a prináša technický základ pre ďalší rozvoj video riešení HP Poly Studio. Vďaka tejto aktualizácii majú zariadenia vyšší výkon, dlhšiu softvérovú podporu a sú lepšie pripravené na budúce inovácie. Nová verzia zároveň umožňuje inteligentnejšiu prácu s kamerou, pokročilé potlačenie hluku pomocou AI, kombinovanie zvuku z viacerých mikrofónov a rýchlejšiu odozvu dotykového ovládania.
Nová generácia video portfólia HP Poly je certifikovaná pre Microsoft Teams a Zoom na platforme Android 13. Verzia VideoOS 5.0 zároveň vytvára základ pre budúcu aktualizáciu VideoOS 5.1, ktorá zahrnie automatické prepínanie kamier pomocou HP Poly DirectorAI, a pre ďalšie aktualizácie až na Android 17 s podporou do roku 2032[iii].
Zjednodušenie BYOD zasadacích miestností
HP redefinuje koncept BYOD (Bring Your Own Device) prostredníctvom kombinácie HP Poly Studio V12 video baru a HP Thunderbolt 4 180W G6 Dock. Toto riešenie ponúka jednoduché pripojenie jedným káblom pre okamžitý prístup k audiovizuálnemu systému zasadacej miestnosti, vrátane displejov, kamier, mikrofónov a reproduktorov, a zároveň umožňuje nabíjanie notebooku. Riešenie je navrhnuté pre používateľov systémov Windows, macOS aj ChromeOS. IT tímy môžu všetko spravovať na diaľku – od nastavení a aktualizácií firmvéru až po monitoring stavu zariadení – prostredníctvom jednotnej platformy HP Poly Lens.
HP Poly prináša video riešenia, ktoré zjednodušujú spoluprácu vďaka video baru HP Poly Studio V12, dokovacej stanici HP Thunderbolt 4 180W G6 Dock a platforme novej generácie Poly VideoOS 5.0.
HP Dimension s Google Beam mení podobu prepojenia pomocou AI
HP v spolupráci so spoločnosťou Google predstavuje HP Dimension with Google Beam (predtým Project Starline), AI riešenie pre realistickú 3D videokomunikáciu, ktoré posúva virtuálnu spoluprácu na novú úroveň. HP Dimension s Google Beam kombinuje prelomové 3D snímanie, adaptívne osvetlenie, záznam pomocou šiestich kamier, priestorový zvuk a umelú inteligenciu, čím aj bez použitia nositeľných zariadení vytvára realistický dojem osobného stretnutia.
Ceny a dostupnosť[iv]
- HP Poly Mission 400 Series budú dostupné na HP.com v marci za cenu od 57,95 USD
- HP Poly Mission 600 Series budú dostupné na HP.com v marci za cenu od 139,95 USD
- HP Poly Mission 800 Series budú dostupné na HP.com v máji za cenu od 179,95 USD
- HP Poly VideoOS 5.0 bude dostupný vo februári 2026
- Poly Studio V12 Video Bar a HP Thunderbolt 4 180W G6 Dock sú k dispozícii: Poly Studio za 899 USD a HP Thunderbolt 4 180W G6 Dock za 399,99 USD
