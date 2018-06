Koľko váži tieň? Aj tieň či svetlo majú svoju váhu - ZN.SK

Rozmýšľali ste niekedy nad tým, či majú tiene nejakú váhu? Na prvý pohľad veľmi hlúpa otázka. Veď tiene predsa nemajú žiadnu váhu. Nemôžu byť umiestnené na váhe. Nemáme ich ako zmerať.

Avšak, astrofyzici zistili, že tiene majú vplyv na hmotnosť objektov, keď padajú. Čo myslíte? Je tam nejaký rozdiel? Myslíte si, že hmotnosť objektu, na ktorý sa svieti, sa líši od hmotnosti toho istého objektu, keď je v tieni?

Fotón, základná jednotka svetla

Fotóny, základné jednotky svetla, zasahujú povrch objektu podobne ako lopta, keď narazí o stenu. Teda až na to, že táto “lopta” je v tomto prípade oveľa menšia. A teraz popremýšľajme. Fotóny predsa nemajú hmotnosť. Naozaj nie. Majú ale energiu a my vďaka Einsteinovi vieme, že energia a hmotnosť k sebe majú veľmi blízko.

V dôsledku toho častice, ktoré zasiahli povrch predmetov, vyvíjajú určitú silu. Táto sila vedie k veľmi malému, priam nebadateľnému zvýšeniu hmotnosti. Ak by sme ale zvážili prípad, kedy by išlo o väčšie plochy, tak by sa tieto menšie zmeny v hmote zmenili na väčšie hodnoty. A v tom momente už veci začínajú byť zaujímavé.

Slnečné žiarenie má tlak približne 10^(-9) lbs/ inch square, čo sú libry na palce štvorcové. V preklade na naše jednotky je to necelých 69 000^(-9) Pa. A teraz si zvážme povrch väčších plôch, ako sú napríklad krajiny či kontinenty presahujúce milióny kilometrov štvorcových. Vtedy sa celková sila vyvolaná slnečným žiarením mení na naozaj veľkú hodnotu.

Príklad: Vezmime si našu rodnú krajinu. Slovensko samozrejme nemôžeme odvážiť ani na váhach s najvyššou váživosťou, ale výpočet hovorí, že za slnečného dňa váži naša krajina o približne 11 tisíc kíl viac ako v noci. A to výhradne kvôli slnečnému žiareniu, pretože naň vyvíja tlak.

Svetlo má totiž svoju energiu. Táto energia mu umožňuje, aby sa správalo, ako keby malo hmotnosť. Tým umožňuje svetlu tlačiť akýkoľvek objekt, na ktorý “svieti”. Toto správanie je fyzikálny jav, ktorý umožňuje dokonca meniť obežnú dráhu Zeme. V slnečnej sústave totiž tlak slnečného žiarenia pôsobí aj na obiehajúce telesá. Je to veľmi malá sila, ale môže viditeľne pôsobiť napríklad na väčšie družice. Zaujímavé, však?

Čo z toho vyplýva?

Tiene naozaj nič nevážia. Zato však znižujú hmotnosť objektu. Objekt, ktorý je v tieni, má nižšiu hmotnosť, pretože ho už netlačí tlak slnečného žiarenia.

Autor: Lesana Vaneková