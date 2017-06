Miley Cyrus, už dávno nie Hannah Montana – život a zaujímavosti - ZN.SK

Keď počujeme meno Miley Cyrus, bežní slovenskí rodičia majú pred očami množstvo predmetov od peračníka po zošity s postavou Hannah Montana. Tínedžeri si spomenú na Disney Channel a mimoriadne trápnu seriálovú tvorbu, ktorá v podstate funguje v plnej miere bez zásadných zmien aj dnes. Avšak Miley Cyrus je najmä speváčka, ktorá zanechala nevinný detský výraz tváre a nasilu sa stala rebelkou. Nemala na výber. Musela. Celý svet ju vnímal ako infantilné dievča skrývajúce svoju totožnosť slávnej speváčky vo svete bežných ľudí (Hannah Montana) a tejto nálepky sa nemohla zbaviť, kým sa neostrihala, nevyzliekla a nevyplazila svetu jazyk. Od tej chvíle je práve toto pravý popis Miley Cyrus, hoci v poslednom čase sa opäť “upokojila”.

Miley Cyrus, foto: facebook.com

Biografia: O živote Miley Cyrus

Miley Ray Cyrus, vlastným menom Destiny Hope Cyrus je americká speváčka, herečka a textárka, ktorá sa narodila 23. novembra 1992 v meste Franklin (Tennessee), USA. Jej rodičmi sú country spevák Billy Ray Cyrus a Leticia Jean ‘Tish’ Cyrus. Miley má dvoch vlastných súrodencov Braisona a Noah a troch nevlastných Trace, Brandi a Christophera.

Vyrastala na veľkom statku vo Frankline. Chodila na základnú školu Heritage, popri natáčaní seriálu Hannah Montana chodila do mládežníckych škôl a študovala so súkromným učiteľom. V roku 2001 sa celá jej rodina presťahovala do Toronta. Otec ju vzal na divadelné predstavenie Mama Mia a ona mu povedala, že sa chce stať herečkou.

V roku 2003 si zahrala v seriáli Doc, neskôr ju obsadili ako Mladú Ruthie vo filme Tima Burtona Veľká ryba. Počas nakrúcania tohto filmu skúšala s TayloromLautnerom celovečerný film Dobrodružstvo Sharkboy a Lavagirl v 3D.

Tvorba a úspechy

Miley sa zúčastnila konkurzu televíznej stanice Disney Channel do pripravovaného seriálu Hannah Montana, keď mala 11 rokov. Seriálmal premiéru v marci 2006 a hneď sa zaradil medzi top seriály na TV stanici Disney Channel. Miley sa ihneď stala idolom pre mnohých tínedžerov.

V septembri 2006 mala turné The Cheetah Girls ako Hannah Montana, kde spievala piesne z prvej série seriálu. Soundtrack sa umiestnil v BillBoard 200 a predalo sa viac ako 3 milióny albumov.V júni 2007 vydala dvoj cd Hannah Montana: Meet Miley Cyrus. Prvé CD bol soundtrack k druhej sérii Hannah Montana a druhé CD bolo publikované ako prvý štúdiový album Miley Cyrus. Ako hlavný singel z albumu vydala pieseň See You Again. V rokoch 2007-2008 bola na svojom úspešnom turné Bestof Both World Tour. Turné bolo také úspešné, že sa Miley rozhodla vydať 3D koncertný film Hannah Montana a Miley Cyrus: To najlepšie z oboch svetových koncertov. V roku 2008 vydala svoj prvý štúdiový album Breakout. V marci 2009 vydala singel The Climb, ktorý bol úvodnou piesňou k jej filmu Hannah Montana: The Movie.

V tom istom roku vydala svoj druhý štúdiový album The Time of our Life. Z neho vyšiel jej veľmi populárny hit Party in the USA a stal sa jej doteraz najlepším singlom. V roku 2009 ju BillBoard zaradil na štvrté miesto v kategórii najpredávanejší ženský umelec. V roku 2010 natočila film The Last Song, kde hrala so svojim súčasným snúbencom austrálskym hercom Liamom Hemsworthom. V tom istom roku vydala som tretí štúdiový album Can’t be Tamed, v ktorom sa pokúsila o zmenu. V apríli 2011 sa vydala na svoje turné Gypsy Heart Tour. O rok neskôr si zahrala vo filmoch LOL s Demi Moore a So Undercover. V roku 2013 vydala som štvrtý štúdiový album s názvom Bangerz. Z albumu vypustila úspešné single We Can’t Stop, Wrecking Ball. V roku 2014 sa začalo jej kontroverzné turné Bangerz Tour, ktoré ľudia prijali pozitívne.

Vyhlásila, že potrebuje mať čas na hudbu a že album nevydá dovtedy, kým nebude pripravená. Počas väčšiny času nahrávala album a začala chodiť s Patrickom Schwarzenegerom. Ďalej pracovala aj na filmoch The Night Before (2015) a A Very Murray Christmas (2015). Po vystúpení na MTV Video Music Award 2015 odhalila svoj piaty štúdiový album Miley Cyrus & Her Dead Petz, ktorý bol k dispozícii na SoundCloude.

Album pôsobil psychedelicky a experimentálne. Hlavnými prvkami na albume bol psychedelický pop, psychedelický rock a alternatívny pop. Po vydaní piateho albumu začala pracovať na svojom šiestom štúdiovom albume.

Miley sa objavila v desiatej sérii úspešnej speváckej súťaže The Voice ako mentorka. O rok neskôr sa takisto objavila ako náhrada za Gwen Stefani v The Voice. V októbri 2016 oznámila, že sa so svojim priateľom zasnúbila. 11. mája 2017 vydala Miley singel Malibu ako hlavnú pieseň z jej šiesteho štúdiového albumu. Singel si na Youtube pozrelo za dva týždne vyše 87 miliónov užívateľov.

Zaujímavosti o Miley

Jej krstnou mamou je Dolly Parton

Miley je hypoglykemička

Miluje zvieratá, doma má niekoľko psov

Miley je vegánka

Pripravila Katarína