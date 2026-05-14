Princezná Holandska narodená v Kanade a tulipány, ktoré kvitnú dodnes

Počas druhej svetovej vojny sa Kanada stala dočasným domovom pre časť holandskej kráľovskej rodiny. Nacisti obsadili Holandsko a keďže kráľovská rodina by mohla byť politickou trofejou, z krajiny utiekla. Práve v Ottawe sa v januári 1943 odohrala udalosť, ktorá spojila Kanadu a Holandsko spôsobom, na ktorý sa nezabudlo ani po viac ako ôsmich desaťročiach. Narodenie princeznej Margriet a následné dary miliónov tulipánov vytvorili tradíciu, ktorá každú jar pripomína vďačnosť aj priateľstvo medzi dvoma krajinami.
Holandská kráľovská rodina v bezpečí v Kanade
Keď v máji 1940 nacistické Nemecko obsadilo Holandsko, kráľovná Wilhelmina odišla do exilu do Spojeného kráľovstva. Jej dcéra, korunná princezná Juliana, sa krátko nato presunula so svojimi dvoma dcérami Beatrix a Irene do Kanady. Ottawa sa stala ich domovom počas veľkej časti vojny.
Princezná Juliana bývala v rezidencii Stornoway, ktorá dnes slúži ako oficiálne sídlo lídra kanadskej opozície. V Kanade našla bezpečné zázemie v čase, keď bolo Holandsko pod okupáciou a jeho obyvatelia čelili tvrdým vojnovým podmienkam. Juliana však nosila pod srdcom svoju tretiu dcéru, ktorá sa mala čoskoro vypýtať na svet. Zásadný problém však bol v zákonnom obmedzení toho, kto môže byť v nástupníctve holandského trónu bez ohľadu na pôvod. Existovala totiž podmienka, že línia nástupníctva na trón sa týka len členov kráľovskej rodiny, ktorí sa narodili na holandskom území. Pre pokračujúcu vojnu bolo niečo také nemožné.
Mimoriadne právne opatrenie pre narodenie princeznej Margriet
Dňa 19. januára 1943 sa v Ottawa Civic Hospital narodila princezná Margriet Francisca. Aby bolo isté, že novorodená princezná bude mať výlučne holandské občianstvo, kanadská vláda prijala špeciálne opatrenie. Miesto pôrodu bolo dočasne vyňaté spod kanadskej jurisdikcie z pohľadu pravidiel týkajúcich sa štátnej príslušnosti. Skrátka len tá konkrétna nemocničná izba sa na obdobie pôrodu malej princeznej stala územím, ktoré nepatrilo ani Kanade a ani Holandsku.
Vďaka tomu princezná Margriet nezískala kanadské občianstvo narodením na kanadskom území. Zároveň si zachovala plné postavenie v nástupníckej línii holandskej monarchie. Dodnes je jedinou holandskou princeznou narodenou v Severnej Amerike. Meno Margriet znamená po holandsky margaréta. Počas vojny bol tento kvet v Holandsku jedným zo symbolov nádeje a odporu voči nacistickej okupácii.
Sto tisíc tulipánov ako poďakovanie
Po skončení vojny sa princezná Juliana rozhodla poďakovať Kanade výnimočným darom. Do Ottawy poslala 100 000 cibuliek tulipánov. Dar bol prejavom vďačnosti za ochranu kráľovskej rodiny aj za úlohu kanadských vojakov pri oslobodzovaní Holandska.Dodnes existuje mnoho obrázkov mesta Ottawa, ale aj zážitkov ľudí, ktorí mesto navštívili, aká bohatá výzdoba v parkoch a námestiach v tomto meste je. A toto je ich tajomstvo, ktoré je tajomstvom len pre tých, ktorí nepoznajú historické súvislosti.
Kanadská armáda zohrala v rokoch 1944 a 1945 významnú úlohu počas bojov v Holandsku. Viac ako 7 600 kanadských vojakov pri oslobodzovaní krajiny zahynulo. Holanďania si túto pomoc dodnes veľmi vážia. Princezná Juliana neskôr darovala ďalšie tisíce cibuliek a od roku 1946 Holandsko každoročne posiela do Kanady približne 20 000 tulipánových cibuliek.
Ottawa každú jar rozkvitne miliónmi kvetov
Z pôvodného daru vznikol Canadian Tulip Festival, jeden z najväčších tulipánových festivalov na svete. Každý máj rozkvitnú v Ottawe a okolí milióny tulipánov. Farebné záhony lemujú najmä Rideau Canal, Commissioners Park a ďalšie verejné priestranstvá.
Festival každoročne priláka státisíce návštevníkov a pripomína nielen krásu kvetov, ale aj historické puto medzi Kanadou a Holandskom. Princezná Margriet sa počas života viackrát do Ottawy vrátila a zúčastnila sa na významných výročiach aj festivalových podujatiach.
Príbeh princeznej narodenej v kanadskej nemocnici ukazuje, že aj v období vojny môžu vzniknúť gestá, ktoré pretrvajú celé generácie. Tulipány v Ottawe sú dodnes živým symbolom vďačnosti, priateľstva a historickej pamäti.