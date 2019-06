Leto v znamení jednorazového riadu. Ten ekologický boduje čoraz viac

Je smutné, že až plávajúci kontinent tvorený plastom uprostred prúdenia všetkých svetových oceánov rozhýbal svet k ekológii. Pritom ekologické varianty šiat, nástrojov, tašiek, či riadov sme tu mali už celé roky predtým. Ľudstvo sa snaží byť lepším a tak nachádzajú zmysel aj ekologické riady. Práve tie sú pritom čoraz viac aktuálnejšie a sú nie len vecou imidžu, investície do budúcnosti, ale sú aj vecou organizovanej spolupráce, či dobrého PR. Je leto, takže téma gastronómie v exteriéri je aktuálnejšia, než kedykoľvek inokedy počas roka.

Jednorazový riad ako hrozba, alebo aj nie

Plastové poháre ako také sa v reálnom druhotnom spracovaní odpadu, podľa niektorých reportáží v zberniach odpadu, nedajú vždy recyklovať. Podľa všeobecného názoru sa však plastový téglik (alebo zaužívaný názov kelímok), či jednorazový tanier zbiera v rámci triedeného odpadu ako plast a až v triedičke je rozhodnuté, či je vhodný, alebo nie, na ďalšiu recykláciu. Inak putuje do spaľovne.

Počas leta sa v exteriéri koná mnoho letných festivalov, gulášových, či iných súťaží. Rybárske stretnutia majú súťaže vo varení halászlé. Na Kysuciach, na Orave a na Liptove sa konajú súťaže vo varení halušiek. Letné zábavy ako aj letné terasy, pláže a športové areály ponúkajú v tomto čase najmä plastové riady. Jednorazový riad vídame aj v podobe riadov z polystyrénu, aj keď…

Je zvláštnosťou, že pri extrémne horúcich polievkach, kedy sa mierne narúša stabilita polystyrénového materiálu, nikto dosiaľ neupozornil na chuť takýchto jedál. Najmä preto, že polystyrén pri vysokých teplotách vylučuje zapáchajúce, nepochybne nie zdraviu prospešné, látky. Na tie neupozorňuje výrobca polystyrénových nádob určených na polievky v bežnom veľkoobchodnom predaji. Len pomaly pritom badať trend využívania ekologických alternatív.

Ekologické materiály pri jednorazovom riade

Objavuje sa pritom papier ako hlavný materiál využívaný pri téglikoch, baleniach a tanieroch. Pri tekutých jedlách je ideálna náhrada skôr cukrová trstina. Tá sa osvedčuje posledné roky ako v prírode dobre degradovateľný materiál nepoškodzujúci životné prostredie. Riady z cukrovej trstiny využívajú cateringové agentúry, hostiny a svadby pod holým nebom, môžu byť štýlové, držia svoj tvar a neohýbajú sa. Na ich výrobu sa používa bagass, ako hovoria odpadu vznikajúceho pri spracovaní cukrovej trstiny. Materiál ideálny pre hlboký tanier. Cukrová trstina môže v názve výrobku obsahovať označenie BIO CT.

Na príbory sa používa buď drevo, brúsené prírodné a nelakované. Prípadne, oveľa cenovo dostupnejší je BIO plast. Ten sa samozrejme len tak pohodený v lese sám nerozloží, preto je vhodné ho hádzať do nádob pre plast. BIO plast je pomerne známy materiál, ako aj dizajn jednotlivých príborových dielov. Slamky, ktoré sú symbolom jednorazového riadu a hrozba pre oceány, kam sa ľahko dostávajú cez rieky a menšie moria, majú tiež svoje alternatívy. Je ňou opäť ekologický Bio plast PLA, alebo cukrová trstina. Luxusnejší variant je nerezová slamka, ktorá však už nie je jednorazovým riadom a je skôr akousi osobnou výbavou jej majiteľa.

Platí:

Jednorazový riad sa nakupuje vo väčších baleniach. Kúpte ho viac, čím je výhodnejšia cena, no zároveň vie poslúžiť na viac rokov dopredu.

Najbežnejšími materiálmi sú BIO plast a cukrová trstina.

V rámci výbavy exteriérového stravovania a občerstvenia má svoju ekologickú alternatívu azda všetko potrebné: https://regina.sk/t/ekologick%C3%A9+gastro

Recyklovateľný je aj polystyrén. Ten patrí do klasického plastu, avšak polystyrén využívaný pri jednorazovom riade nie je možné spracovať, keďže nenájde využitie v recyklovaných polystyrénových zmesiach.

Rozlišujeme však stále medzi rozložiteľný a rozložiteľný

Na trhu existujú aj biologicky rozložiteľné plasty, rôzne alternatívy, ktoré majú značku ekologického riadu. Na to, aby sme mohli považovať materiál za biologicky rozložiteľný, je nevyhnutné rozlišovať dva rôzne prípady a posúdenia. Väčšina z materiálov je reálne rozložiteľná len ak by na ne vplývalo prostredie, ako vlhkosť, zemina, pôsobenie baktérií a v prírode vyskytujúcej sa chémie. Za takýchto okolností je degradovateľných – čiže v prírode rozložiteľných mnoho materiálov. Samé však musia byť v malom množstve obklopené kompostom.

Skutočne rozložiteľný je však v bežnom svete materiál, ktorý nie je v hromade s ostatnými. Postačí mu akékoľvek prírodné prostredie a nevadí mu prítomnosť ďalšieho takéhoto materiálu. Nahromadený pritom neohrozuje nijako prírodu a v prípade recyklácie ho je možné ďalej spracovať, či kompostovať aj vo väčšom množstve. Nuž a práve takýto materiál je naozaj rozložiteľný. Ako pritom taký riad rozložiť? Ide o priemyselné kompostovanie – urýchlené a viac objemové. Nuž a práve to nie je stále úplnou samozrejmosťou všade na Slovensku.

Triedenie netriedenie

Mali sme možnosť v nemenovanom nákupnom centre vidieť upratovaciu službu, ktorá separované smetné koše na papier, plast a komunálny odpad aj tak sypala do jediného čierneho odpadového vreca. Výsledok? Je zbytočné sa snažiť o triedenie, ak sa nakoniec všetok odpad aj tak spojí do jednej nádoby. Tento jav je pritom bežný skôr na festivaloch, kde sa do jedného koša vhadzuje kompletne všetko. Papierové vreckovky, plastové poháre, nedojedené zvyšky, nápoje, igelit aj sklo.

Nové trendy a záujem o životné prostredie však vytvára tlak aj na organizátorov a ďalších subdodávateľov. Je pravdepodobné, že čoraz viac si podobné podujatia budú dávať pozor na odpad. Aj preto, že na nedostatky môžu ľahšie upozorniť všímaví návštevníci. Práve zavádzanie alternatívnych materiálov pritom podujatia využívajú do svojho PR. Chcú sa odlíšiť od ostatných, hoci reálne sa len odlišujú od vlastných predchádzajúcich ročníkov a žehlia si vlastné pochybenia pri miešaní odpadu z minulosti. Nuž a na druhej strane, sú tu aj domáce záhradné slávnosti, vlastné oslavy, grilovačky a susedské slávnosti, ktoré si žiadajú jednorazové riešenia. Nie každý vytiahne sklenené riady a nie každému sa chce stráviť večer pri umývadle s hubkou na riad.