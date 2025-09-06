Jaskyne v Malých Karpatoch: je ich viac než len Jaskyňa Driny

Malé Karpaty patria medzi významné prírodné celky Slovenska. Rozprestierajú sa na západe krajiny a tvoria súčasť chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty s rozlohou približne 646 km². Hoci sa toto pohorie spája najmä s vinohradníctvom (chránené vinohradnícke označenie pôvodu: Malokarpatská vinohradnícka oblasť), turistickými chodníkmi či hradmi, ukrýva aj množstvo podzemných priestorov. Verejnosť má najčastejšie v povedomí len jednu sprístupnenú jaskyňu – známu jaskyňu Driny pri Smoleniciach. Aspoň takto to máme zaužívané, keďže je jedinou, ktorú má v správe a údržbe Slovenská správa jaskýň. V skutočnosti však prírodné dedičstvo v Malých Karpatoch ponúka viacero možností, ako spoznať jeho krasové tajomstvá.
Jaskyňa Driny – turistická klasika
Jaskyňa Driny je jedinou oficiálne sprístupnenou jaskyňou v Malých Karpatoch pod správou Slovenskej správy jaskýň. Ostatné jaskyne už nie sú v správe tejto organizácie, takže sa nedajte pomýliť. Nie je totiž jedinou v pohorí. Nachádza sa v Smolenickom krase a do jej priestorov môžu návštevníci vstúpiť len so sprievodcom. Objavená bola začiatkom 20. storočia a pre verejnosť sprístupnená v roku 1932. Je známa najmä kvapľovou výzdobou a prístupným chodníkom, ktorý je bezpečný aj pre rodiny s deťmi. Jaskyňa sa stala stabilným cieľom turistov nielen z okolia, ale aj zo zahraničia. Podľa knihy Filmové miesta sa tu dokonca nakrúcalo zopár filmov, či seriál.
Voľne prístupné jaskyne v Malých Karpatoch
Okrem Driny pribúdajú v Malých Karpatoch aj lokality, ktoré sú verejnosti voľne dostupné. Ide o menšie jaskyne, ktoré nevyžadujú vstup so sprievodcom, no zároveň si zachovávajú vysokú prírodnú hodnotu. Od návštevníkov sa očakáva, že budú k miestu pristupovať s ohľaduplnosťou.
- Deravá skala pri Plaveckom Mikuláši je výrazným prírodným útvarom, ktorý turistom umožňuje nahliadnuť do krasových procesov bez väčších obmedzení.
- Veľká pec patrí k tradične navštevovaným miestam a je známa ako priestranný prírodný priestor pripomínajúci skalný otvor.
- Mníchove diery, respektíve prvá z nich Mníchova diera 1, ktorá sa nachádza pri Smoleniciach nad dolinou Hlboča, bola sprístupnená pre verejnosť 1. novembra 2024. Hoci nejde o veľkú jaskyňu, je zaujímavá svojím pôvodom – vznikla činnosťou riečneho toku a poskytuje pohľad na geologický vývoj pohoria. Mníchove diery sú skupinou menších jaskýň nachádzajúcich sa v skalných častiach severnej strany Doliny Hlboča v smere na Smolenice, ale prístupná je práve len Mníchova diera 1. GPS: 48°30’40″N, 17°25’16″E
- Od 1. septembra 2025 sa zoznam rozšíri o ďalšie dve lokality v Borinskom krase. Prielezná jaskyňa bude dostupná celoročne, zatiaľ čo Zbojnícka jaskyňa (GPS súradnice: 48°15’41″N, 17°7’6″E) bude prístupná od mája do konca októbra.
Tieto nové možnosti majú prispieť k rozvoju turizmu v regióne a zároveň k osvete o ochrane prírody.
Počet jaskýň v Malých Karpatoch
Malé Karpaty ukrývajú približne 370 jaskýň, z ktorých väčšina je neprístupná a slúži na odborný výskum či ochranu prírody. Sprístupňovanie ďalších lokalít je preto starostlivo vyberané, aby sa zachovala rovnováha medzi ochranou prírodného dedičstva a záujmom verejnosti. Dôležitým aspektom je aj bezpečnosť, preto sa väčšie a náročnejšie jaskyne dostávajú pod správu špecializovaných organizácií. Je to pre zachovanie prírodného dedičstva a jeho ochranu, ale aj zachovanie klímy, teploty a prípadného života v takomto prostredí. 93 jaskýň je možné lokalizovať vďaka presnej polohe aj pomocou oma.sk
Jaskyne ako súčasť turizmu
Rozširovanie zoznamu voľne prístupných jaskýň v Malých Karpatoch je vítaným krokom. Ponúka návštevníkom zážitok z objavovania podzemia bez toho, aby boli odkázaní výlučne na jednu lokalitu. Každá z jaskýň má svoj osobitý charakter – od kvapľovej výzdoby Driny, cez priestranné otvory Veľkej pece až po menšie, ale geologicky zaujímavé priestory, ako je Mníchova diera č. 1.
Pre región to znamená nové turistické trasy a atraktivity, ktoré môžu prilákať nielen domácich turistov, ale aj návštevníkov zo zahraničia. Zároveň ide o možnosť prepojenia turistiky s ochranou prírody a podporou miestnych obcí, ktoré profitujú z návštevnosti. Pri objavovaní takýchto voľne prístupných jaskýň sa môžeme často stretnúť s častým problémom. Sú pre nás prístreškom v čase dažďov, ale rovnako tak sú pre niektorých v správnej chvíli miestom na odľahčenie. Ale aj to je záležitosť vlastného svedomia a úcty k miestu, ako aj ostatným návštevníkom.