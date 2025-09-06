12.8 C
Nový filmový trailer ukáže „Búrlivé výšiny“, aké nepoznáme

Pripravil ZN.SK

Prvý trailer na očakávaný film „Búrlivé výšiny“ práve zasiahol internet a okamžite vyvolal veľkú diskusiu. Tento nový film je temnou, nekompromisnou a vášnivou interpretáciou klasickej knihy od Emily Brontëovej, ktorá teraz dostáva omnoho drsnejší, sexuálnejší a kontroverznejší pohľad.

Búrlivé výšiny s Margot Robbie, Continental film
Búrlivé výšiny s Margot Robbie, Continental film

Búrlivé výšiny s Margot Robbie

V traileri sa diváci môžu tešiť na silný a provokatívny zážitok. Margot Robbie ako Catherine Earnshaw a Jacob Elordi ako Heathcliff predvádzajú intenzívne a horúce emocionálne výbuchy, ktoré presahujú rámec predchádzajúcich adaptácií. Film sa nezdráha ukázať pravú podstatu vášne medzi nimi, a to vášne, ktorá neničí len ich duše, ale aj všetko, čoho sa dotkne. Diváci si môžu byť istí, že tieto nové „Búrlivé výšiny“ nebudú ako tie, ktoré poznali z predchádzajúcich filmových a literárnych predlôh.

V pustých yorkshirských vresoviskách sa rodí láska, ktorá nemá milosrdenstvo. Catherine Earnshaw (Margot Robbie) a Heathcliff (Jacob Elordi) sú spojení vášnivým citom, ktorý pohlcuje všetko okolo. Žiarlivosť, zrada a túžba po moci ich vtiahnu do špirály nenávisti, ktorá presahuje hranice života a smrti.

Piesne od Charlie XCX

Snímka vznikla pod taktovkou Emerald Fennell, ktorá si tento projekt vzala na starosť ako svoj režisérsky debut. Fennell nie je u filmových tvorcov neznámou. Za film Nádejná mladá žena získala Oscara za najlepší scenár. Teraz prináša ešte silnejšiu a podmanivejšiu víziu. Jej snímky sa vyznačujú nielen svojím štýlom, ale aj odvahou zobraziť nekompromisné a živočíšne momenty, ktoré sú na hranici tabu. V traileri k „Búrlivým výšinám“ vidíme nielen dramatickú, ale aj zmyselnú stránku vzťahu medzi Catherine a Heathcliffom, ktorý je postavený na vášnivej a deštruktívnej láske. Každé ich rozhodnutia, každé stretnutie, každý dotyk, je skutočnou výzvou, ktorá môže zmeniť všetko.

Trailer je okrem vyzývavých a drsných scén dokonale sprevádzaný hudbou Charlie XCX. Skladba „Everything is romantic“, ktorá znie v traileri, sa perfektne prepletá s vášnivým príbehom. Fanúšikovia očakávajú, že Charli XCX poskytne niekoľko originálnych skladieb, ktoré sa stanú súčasťou soundtracku. Pre viacerých je to skvelá trefa do čierna, jej skladby môžu posilniť temnú a vášnivú atmosféru snímky.

Diváci si môžu tento silný a kontroverzný pohľad na „Búrlivé výšiny“ vychutnať už na Valentína 14. februára 2026, kedy film vstúpi v distribúcii Continental film do slovenských kín.

