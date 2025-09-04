Dinosaury a ich popularita: od Cesty do pravěku po atrakcie

Dinosaury a s nimi spojená dinománia. Pojem, ktorým sa nazýva ošiaľ a popularita dinosaurov. Už sa objavila v rôznych vlnách, zasiahla rôzne generácie a priniesla atrakcie, filmy, dokumenty, množstvo hračiek a ešte o mnoho viac. Dinománia sa objavila lokálne v rôznych regiónoch aj v odborných kruhoch, keď sa objavili prvé fosílie a rozvíjali postupy, ako z niektorých nálezov zachrániť celé kostry. Rozvoj paleontológie priniesol úžasné kostry prehistorických tvorov do múzeí. No dinománie boli značne regionálne, alebo len pre návštevníkov daného múzea.
Keď sa však objavila filmová výroba, kiná, televízne vysielanie a médiá, prinieslo to aj dinosaurom iný rozmer popularity. Ak si dinosaury mohli ľudia pozrieť v pohybe, alebo aj s hlasovými efektami, kostry ožili a priniesli celkom iný zážitok. Svoj podiel na tom najmä v našich končinách mal jeden unikátny film.
Československý rozmer: Cesta do pravěku a Abíčko
U nás bol jedným z prvých impulzov v rámci záujmu o dinosaury film Cesta do pravěku (1955), ktorý režíroval Karel Zeman. Film, inšpirovaný dielami paleontológa Josefa Augustu a výtvarníka Zdeňka Buriana, kombinoval herecké vsuvky so stop-motion a 2D aj 3D modelmi preukazujúcimi predjurský svet. Tento poetický náčrt minulosti si obľúbili generácie divákov v Československu aj v zahraničí.
Podobný efekt mali aj populárne detské časopisy, najmä legendárne ABC (Abíčko, hoci len ako okrajová téma). Články o dinosauroch s farebnými ilustráciami vždy prilákali pozornosť mladších čitateľov a pomáhali im prvýkrát „oživiť“ tieto zaujímavé tvory v predstavivosti. Na hodinách dejepisu bola téma dinosaury odvtedy najobľúbenejšia. Mimochodom, vedeli ste, že Cesta do pravěku sa nakrúcala aj pri Šali? Kniha Filmové miesta 2 obsahuje naozaj veľa filmových zaujímavostí.
Globálne prebudenie záujmu: Spielberg a media
Najvýraznejším celosvetovým medzníkom bolo uvedenie filmu Jurský park (Jurassic Park, 1993) – technologicky náročný, vizuálne prelomový film, ktorý znovu pretlačil dinosaury do hlavného prúdu populárnej kultúry. Muzeá zaznamenali prudký nárast návštevnosti, pričom dinosaurie výstavy sa stali masovým lákadlom. Tieto filmy rozšírili fenomén dinosaurov ako komerčne silný crossover medzi vedou, filmom a hračkami.
Ďalšie medzníky, ktoré pohli masami
- Dinosaur Renaissance (1960–70. roky): vedecká revolúcia, kedy odborníci ako Robert Bakker či John Ostrom presadili myšlienku, že dinosaury boli aktívni, teplokrvní tvorovia – a nie len pomalé šupinaté jaštery. Táto zmena vedomostí silne ovplyvnila aj verejnosť a umelecké zobrazenia dinosaurov.
- Dippy – Diplodocus v Carnegie Museum: socha tejto kostry (nazvanej Dippy) sa stala jedným z najfamóznejších dinosaurov, keď Andrew Carnegie nechal odliatky exponátu umiestňovať do múzeí po celom svete. Pre mnohých to bol prvý fyzický a obdivuhodný kontakt s dinosaurami.
Výstavy a múzeá ako lokálne impulzy
Preslávené výstavy, ako The Dinosaurs of Jurassic Park (USA, 1993) či následné putovné expozície so skeletmi, filmovými rekvizitami a lekciou v pohybe, vytvorili nový štandard múzejných zážitkov. V Európe zas otvorenie Jurassic Museum of Asturias zaručilo regionálne zvýšený záujem – expozície v spojení s lokálnou krajinou a výzvy Mesozoika pritiahli viac než 1 milión návštevníkov. Pamätáte si ešte, keď začal chodiť seriál dokumentárnych filmov Putovanie s dinosaurami? Šlo o kombináciu animácie, porovnávanie s veľkosťou ľudí a pohľad do minulosti, ktorý tiež naštartoval záujem o literatúru venovanú dinosaurom a filmy.
Vývoj popularizácie dinosaurov – stručný prehľad
- 1955 (ČSSR) – Cesta do pravěku – prvý masový záujem medzi domácimi divákmi.
- 1960–70. roky – vedecký posun vnímania vyvoláva “renesanciu dinosaurov”.
- 1899–1905 – Dippy súčasťou múzejných kolekcií na celom svete.
- 1993 – Jurassic Park definuje modernú cykoľkú ako mainstreamový fenomén, sprevádzaný médiami, hračkami, výstavami.
- 2000+ – výstavníci, múzeá, zábavný priemysel a edukačné inštitúcie využívajú dinosaurov ako magnet návštevnosti a záujmu. Vo svete fungujú rôzne DINOPARKy s modelmi, či robotickými dinosaurami.
- Súčasnosť: do určitej miery prináša zvýšený záujem o dinosaury každé vydania filmu v sérii Jurrasic Park. Môže za to predovšetkým silný marketing, spojenie s inými znakami, napríklad ako plyšové hračky a nákupné žetóny v sieti Tesco pred pár rokmi, či rôzne iné darčekové predmety a nákupné bonusové akcie.