HP a nové technológie: AI a inteligentné riešenia pre každodennú prácu

Spoločnosť HP Inc. predstavila nové produkty a služby, ktoré menia spôsob, akým ľudia pracujú v hybridnom prostredí. Inovácie sú zamerané na vyššiu produktivitu, jednoduchosť a prepojenie, pričom využívajú potenciál umelej inteligencie (AI). Cieľom je uľahčiť prácu v kancelárii, doma aj na cestách a pomôcť firmám aj jednotlivcom dosiahnuť viac vďaka inteligentným riešeniam, ktoré šetria čas a zvyšujú sústredenie. Novinky HP nadväzujú na zistenia z prieskumu HP Work Relationship Index 2025, podľa ktorého len pätina zamestnancov cíti, že má prístup k technológiám, ktoré im efektívne uľahčujú hybridnú prácu.

Podpora práce bez prekážok

Zamestnanci dneška očakávajú technológie, ktoré im umožnia pracovať kdekoľvek a bez obmedzení. HP preto prichádza so sériou zariadení, ktoré spájajú výkon, jednoduchosť a personalizáciu.

Personalizované pracovné prostredie

Nový HP Series 5 Pro 14″ Portable Monitor je prvý komerčný prenosný Neo:LED displej s 100 % pokrytím farieb a rozlíšením WQXGA. Je určený pre profesionálov, ktorí potrebujú druhú obrazovku s presnou farebnosťou, no zároveň si cenia mobilitu a dizajn.

Druhou novinkou je HP Series 5 Pro 49″ Conference Monitor, prvý skutočne širokouhlý konferenčný monitor s integrovanou AI redukciou šumu a funkciou Virtual Multiple Display, ktorá rozdeľuje obrazovku na tri virtuálne pracovné plochy pre efektívnejšiu prácu.

Dokovacia stanica USB-C 100W G6

Pre bezproblémový prechod medzi stretnutiami a prácou HP uvádza HP USB-C 100W G6 Dock – dokovaciu stanicu s aktiváciou na základe vzdialenosti. Funkcia HP Quick Connect automaticky rozpozná priblížené zariadenie cez Bluetooth a okamžite aktivuje pracovné prostredie. Dock dokáže napájať viacero 4K displejov a umožňuje aj diaľkovú správu pre IT administrátorov.

HP Multi-Device Dual-Mode Mouse and Keyboard Combo with Palm Rest 585C

Portfólio dopĺňajú nové periférne zariadenia, ako napríklad HP Ultra-Fast Scroll Wireless Mouse 785M – prvá bezdrôtová myš napájaná superkapacitorom bez klasických batérií, či HP Tilt Ergonomic Mouse 725M s ergonomickým sklonom 21°. K dispozícii je aj kombinácia HP Multi-Device Dual-Mode Mouse and Keyboard Combo 580C/585C s pohodlnou opierkou pre dlaň.

Najlepšie spôsoby zálohovania dát: bezpečné uchovanie dát na roky

Udávajú smer novej éry vývoja AI

HP posúva hranice výpočtového výkonu pre vývoj umelej inteligencie. Nová HP ZGX Nano G1n AI Station prináša výkon petaFLOP triedy v kompaktnom stolnom prevedení. Vďaka čipu NVIDIA GB10 Grace Blackwell poskytuje až 1 000 TOPS a 128 GB jednotnej systémovej pamäte. Ide o riešenie pre vývojárov, výskumníkov a dátových vedcov, ktorí chcú trénovať rozsiahle modely priamo na pracovnej stanici.

Dopĺňa ju softvérový balík HP ZGX Toolkit, ktorý ponúka automatizované vyhodnocovanie modelov prostredníctvom platformy Ollama a jednoduché lokálne nasadzovanie. ZGX Nano tak umožňuje vývojárom rýchlo prechádzať od pracovnej stanice k cloudu a využívať výpočtový výkon pre autonómnych AI agentov, rozhodovacie systémy aj edge aplikácie.

Podpora IT bez obmedzení

Flexibilita a spoľahlivosť sú základom modernej práce. HP preto rozvíja svoju platformu HP Workforce Experience Platform (WXP), ktorá spája softvérové a servisné nástroje pre správu zariadení počas celého ich životného cyklu. (viac aj na: https://workforceexperience.hp.com/software.admin.hp.com/software.)

Nová funkcia Remote Connect umožňuje IT tímom bezpečne pristupovať k zariadeniam zamestnancov, diagnostikovať problémy v reálnom čase a riešiť závady na diaľku. WXP zobrazuje aj históriu zariadenia, telemetriu a analytiku, vďaka čomu dokáže odhaliť systémové problémy ešte predtým, než ovplyvnia používateľov.

Platforma navyše prináša rozšírenú vizualizáciu dát, metriky teploty procesora, stav softvéru a nové prehľady založené na strojovom učení. Funkcia WXP Collaboration (predtým HP Vyopta) pomáha IT oddeleniam rýchlejšie detegovať problémy s pripojením či konferenčnými službami.

Inteligentné zabezpečenie

Zamestnanci očakávajú výkonné zariadenia, ktoré zároveň garantujú vysokú úroveň ochrany. HP preto rozširuje ponuku počítačov s procesormi Snapdragon®. Ide o prvé zariadenia s hardvérovo chránenou izoláciou hrozieb založenou na virtualizácii, určené pre podnikové prostredia. S podporou HP Sure Click Enterprise a Wolf Pro Security dokážu tieto zariadenia chrániť používateľov pred ransomvérom či phishingom, pričom si zachovávajú dlhú výdrž batérie a výkon potrebný pre hybridnú prácu.

Budúcnosť tlače s podporou AI

HP prináša aj nové inteligentné riešenia pre kancelárie a domácnosti, ktoré využívajú umelú inteligenciu pre efektívnejšiu tlač a skenovanie.

Inovácie v oblasti tlače založené na umelej inteligencii

Pre malé a stredné podniky je určená funkcia HP AI Scan, ktorá zabezpečuje automaticky formátované skeny s korekciou obrazu a pomenovaním súborov. Od októbra pribudne aj možnosť Scan-to-Email, ktorá pomocou AI zhrnie obsah dokumentu a pripraví ho na okamžité odoslanie.

Funkcia HP AI Print umožňuje presné tlačenie webových stránok a e-mailov bez zbytočného obsahu, čím šetrí papier a čas. Nová 24-palcová tlačiareň HP DesignJet T870, platforma HP Build Workspace a aktualizácie HP SitePrint prepájajú fyzické a digitálne pracovné procesy architektov, inžinierov a dizajnérov. Do domácností mieri rad tlačiarní HP Envy Photo 7200/7900, ktoré využívajú AI na inteligentnú tlač fotografií a dokumentov. Tlačiarne obsahujú atrament optimalizovaný pre fotografie, verné farby a intuitívny dotykový displej. Pri výrobe sa používa najmenej 60 % recyklovaných materiálov, čím HP opäť potvrdzuje svoj záväzok k udržateľnosti.

Do kín sa blíži Spoločník, tajomný film o AI so skvelými prvými ohlasmi!

Tlačiareň HP Envy Photo

HP tak redefinuje moderné pracovisko prostredníctvom umelej inteligencie – od dizajnu pracovného priestoru, cez správu zariadení, až po inteligentnú tlač. Nové produkty a služby majú spoločný cieľ: odstrániť prekážky, ktoré brzdia produktivitu, a umožniť ľuďom sústrediť sa na to, čo má skutočnú hodnotu.

