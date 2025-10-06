HP a nové technológie: AI a inteligentné riešenia pre každodennú prácu

Spoločnosť HP Inc. predstavila nové produkty a služby, ktoré menia spôsob, akým ľudia pracujú v hybridnom prostredí. Inovácie sú zamerané na vyššiu produktivitu, jednoduchosť a prepojenie, pričom využívajú potenciál umelej inteligencie (AI). Cieľom je uľahčiť prácu v kancelárii, doma aj na cestách a pomôcť firmám aj jednotlivcom dosiahnuť viac vďaka inteligentným riešeniam, ktoré šetria čas a zvyšujú sústredenie. Novinky HP nadväzujú na zistenia z prieskumu HP Work Relationship Index 2025, podľa ktorého len pätina zamestnancov cíti, že má prístup k technológiám, ktoré im efektívne uľahčujú hybridnú prácu.
Podpora práce bez prekážok
Zamestnanci dneška očakávajú technológie, ktoré im umožnia pracovať kdekoľvek a bez obmedzení. HP preto prichádza so sériou zariadení, ktoré spájajú výkon, jednoduchosť a personalizáciu.
Personalizované pracovné prostredie
Nový HP Series 5 Pro 14″ Portable Monitor je prvý komerčný prenosný Neo:LED displej s 100 % pokrytím farieb a rozlíšením WQXGA. Je určený pre profesionálov, ktorí potrebujú druhú obrazovku s presnou farebnosťou, no zároveň si cenia mobilitu a dizajn.
Druhou novinkou je HP Series 5 Pro 49″ Conference Monitor, prvý skutočne širokouhlý konferenčný monitor s integrovanou AI redukciou šumu a funkciou Virtual Multiple Display, ktorá rozdeľuje obrazovku na tri virtuálne pracovné plochy pre efektívnejšiu prácu.
Pre bezproblémový prechod medzi stretnutiami a prácou HP uvádza HP USB-C 100W G6 Dock – dokovaciu stanicu s aktiváciou na základe vzdialenosti. Funkcia HP Quick Connect automaticky rozpozná priblížené zariadenie cez Bluetooth a okamžite aktivuje pracovné prostredie. Dock dokáže napájať viacero 4K displejov a umožňuje aj diaľkovú správu pre IT administrátorov.
Portfólio dopĺňajú nové periférne zariadenia, ako napríklad HP Ultra-Fast Scroll Wireless Mouse 785M – prvá bezdrôtová myš napájaná superkapacitorom bez klasických batérií, či HP Tilt Ergonomic Mouse 725M s ergonomickým sklonom 21°. K dispozícii je aj kombinácia HP Multi-Device Dual-Mode Mouse and Keyboard Combo 580C/585C s pohodlnou opierkou pre dlaň.
Udávajú smer novej éry vývoja AI
HP posúva hranice výpočtového výkonu pre vývoj umelej inteligencie. Nová HP ZGX Nano G1n AI Station prináša výkon petaFLOP triedy v kompaktnom stolnom prevedení. Vďaka čipu NVIDIA GB10 Grace Blackwell poskytuje až 1 000 TOPS a 128 GB jednotnej systémovej pamäte. Ide o riešenie pre vývojárov, výskumníkov a dátových vedcov, ktorí chcú trénovať rozsiahle modely priamo na pracovnej stanici.
Dopĺňa ju softvérový balík HP ZGX Toolkit, ktorý ponúka automatizované vyhodnocovanie modelov prostredníctvom platformy Ollama a jednoduché lokálne nasadzovanie. ZGX Nano tak umožňuje vývojárom rýchlo prechádzať od pracovnej stanice k cloudu a využívať výpočtový výkon pre autonómnych AI agentov, rozhodovacie systémy aj edge aplikácie.
Podpora IT bez obmedzení
Flexibilita a spoľahlivosť sú základom modernej práce. HP preto rozvíja svoju platformu HP Workforce Experience Platform (WXP), ktorá spája softvérové a servisné nástroje pre správu zariadení počas celého ich životného cyklu. (viac aj na: https://workforceexperience.hp.com/software.admin.hp.com/software.)
Nová funkcia Remote Connect umožňuje IT tímom bezpečne pristupovať k zariadeniam zamestnancov, diagnostikovať problémy v reálnom čase a riešiť závady na diaľku. WXP zobrazuje aj históriu zariadenia, telemetriu a analytiku, vďaka čomu dokáže odhaliť systémové problémy ešte predtým, než ovplyvnia používateľov.
Platforma navyše prináša rozšírenú vizualizáciu dát, metriky teploty procesora, stav softvéru a nové prehľady založené na strojovom učení. Funkcia WXP Collaboration (predtým HP Vyopta) pomáha IT oddeleniam rýchlejšie detegovať problémy s pripojením či konferenčnými službami.
Inteligentné zabezpečenie
Zamestnanci očakávajú výkonné zariadenia, ktoré zároveň garantujú vysokú úroveň ochrany. HP preto rozširuje ponuku počítačov s procesormi Snapdragon®. Ide o prvé zariadenia s hardvérovo chránenou izoláciou hrozieb založenou na virtualizácii, určené pre podnikové prostredia. S podporou HP Sure Click Enterprise a Wolf Pro Security dokážu tieto zariadenia chrániť používateľov pred ransomvérom či phishingom, pričom si zachovávajú dlhú výdrž batérie a výkon potrebný pre hybridnú prácu.
Budúcnosť tlače s podporou AI
HP prináša aj nové inteligentné riešenia pre kancelárie a domácnosti, ktoré využívajú umelú inteligenciu pre efektívnejšiu tlač a skenovanie.
Inovácie v oblasti tlače založené na umelej inteligencii
Pre malé a stredné podniky je určená funkcia HP AI Scan, ktorá zabezpečuje automaticky formátované skeny s korekciou obrazu a pomenovaním súborov. Od októbra pribudne aj možnosť Scan-to-Email, ktorá pomocou AI zhrnie obsah dokumentu a pripraví ho na okamžité odoslanie.
Funkcia HP AI Print umožňuje presné tlačenie webových stránok a e-mailov bez zbytočného obsahu, čím šetrí papier a čas. Nová 24-palcová tlačiareň HP DesignJet T870, platforma HP Build Workspace a aktualizácie HP SitePrint prepájajú fyzické a digitálne pracovné procesy architektov, inžinierov a dizajnérov. Do domácností mieri rad tlačiarní HP Envy Photo 7200/7900, ktoré využívajú AI na inteligentnú tlač fotografií a dokumentov. Tlačiarne obsahujú atrament optimalizovaný pre fotografie, verné farby a intuitívny dotykový displej. Pri výrobe sa používa najmenej 60 % recyklovaných materiálov, čím HP opäť potvrdzuje svoj záväzok k udržateľnosti.
HP tak redefinuje moderné pracovisko prostredníctvom umelej inteligencie – od dizajnu pracovného priestoru, cez správu zariadení, až po inteligentnú tlač. Nové produkty a služby majú spoločný cieľ: odstrániť prekážky, ktoré brzdia produktivitu, a umožniť ľuďom sústrediť sa na to, čo má skutočnú hodnotu.