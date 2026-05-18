Na Slovensku AI aktívne používame v osobnom aj pracovnom živote

Prieskum agentúry Go4Insight ukazuje, že počet Slovákov, ktorí umelú inteligenciu vyskúšali, vzrástol medziročne o 30 percentuálnych bodov. Zvedavosť či nevyhnutnosť podnietila až 85 % Slovákov k tomu, aby vyskúšali niektorý z nástrojov umelej inteligencie. Každodenné či časté používanie AI však na Slovensku je stále pod európskym priemerom, hoci za posledný rok výrazne stúplo. Prieskum však ukázal dva zaujímavé fenomény – ľudia už AI len neskúšajú, ale intenzívne ju používajú, a to častejšie v osobnom živote ako vo svojej práci.
Podľa prieskumu siete WIN združujúcej prieskumné agentúry, do ktorej patrí aj slovenská prieskumná agentúra Go4Insight, celosvetový priemer ľudí, ktorí majú aspoň nejakú skúsenosť s AI, stúpol o 11 percentuálnych bodov. Medzi krajinami, kde najviac dospelých má aspoň nejakú skúsenosť s AI, vedie India (97 %). Ekvádor prudko vzrástol na 96 %, čím predbehol Čínu (92 %).
Až 85 % Slovákov majú aspoň nejakú skúsenosť s použitím AI, vďaka čomu sa v rebríčku pozorovaných krajín Slovensko umiestnilo na 11. priečke. V Európe je spolu so Srbskom na druhom mieste za Gréckom (92 %). Slovensko v tomto ohľade predbehlo aj ekonomicky silnejšie krajiny EÚ, ako Nemecko či Francúzsko, či Poľsko.
AI používame na prácu, no ešte častejšie v osobnom živote
Ešte výraznejší nárast je možné pozorovať vo frekvencii používania. Vo svete AI používa aspoň raz týždenne priemerne 39 % populácie, čo je o výrazný medziročný nárast o 24 percentuálnych bodov. Na Slovensku patrí medzi častých používateľov AI už 29 % dospelej populácie, čo je o 10 percentuálnych bodov menej ako je svetový a o 6 bodov menej ako európsky priemer.
„Kým zvedavosť dokázala Slovákov vyprovokovať k tomu, aby nové technológie aspoň raz vyskúšali, ich záujem o každodenné používanie je slabší ako je európsky priemer. V práci ju používame o 4 percentuálne body menej, v osobnom živote dokonca o 6 percentuálnych bodov menej ako je priemer,“ hovorí Rastislav Kočan, managing partner agentúry Go4Insight.
Prieskum ukázal na veľmi zaujímavý fenomén – celosvetovo začali ľudia používať AI v osobnom živote viac, ako ho firmy dokázali zaviesť do pracovného procesu. Denne používa AI pre osobné účely v priemere 12 % svetovej populácie a 10% používa denne AI v práci. Na Slovensku používa AI každý deň v práci 7 % ľudí a pre osobné použitie 8 %, pričom tieto čísla sú zhodné s európskym priemerom.
„Pomalšia adaptácia umelej inteligencie v rámci každodenného využitia v pracovnom prostredí môžu vysvetľovať firemné bezpečnostné politiky a obavy zo zneužitia, ale aj celkovú nižšiu adopciu AI slovenskými firmami a orgánmi štátnej správy“ upozorňuje R. Kočan.
AI formuje rozhodovanie a produktivitu práce. V celosvetovom meradle, ľudia využívajú AI najčastejšie na výskum a analýzu dát (38 %) a 28 % sa na ňu spolieha pri automatizácii pracovných postupov. Slováci v práci využívajú AI najviac na podporu rozhodovania a stratégií.
Doma je AI súčasťou každodenných rutín. Celosvetovo dominuje zábava (39 %), no užívatelia si ňou pomáhajú aj pri školských úlohách, učení a štúdiu (32 %) alebo na kreatívne využitie a tvorbu obsahu (31 %). TOP 3 na Slovensku je rovnaké, ale činnosti na 2. a 3. mieste sú v opačnom poradí.
„Mení sa frekvencia aj účel používania AI. Umelú inteligenciu používame výrazne častejšie ako v rovnakom období minulý rok. Zároveň, výrazne sa zmenil aj účel jej použitia. Tento výrazný posun ukazuje, že pre ľudí AI prestala byť experimentom a stala sa aktívnym návykom ľudí vo svete, ale aj na Slovensku,“ vysvetľuje R. Kočan.
Dezinformácie a strata zamestnania sú najväčšími obavami prameniacimi z AI
Hoci používanie AI rastie, verejná mienka je čoraz rozporuplnejšia a mierne vzrástli obavy z toho, aké riziká či hrozby so sebou AI prináša. Dezinformácie sa stali hlavnou globálnou obavou. Najväčší poplach zaznamenáva Európa (77 %), nasledovaná Amerikou (73 %), keďže obsah generovaný AI je čoraz ťažšie rozoznateľný od reality.
Obavy zo straty zamestnania a úniku údajov zostávajú relatívne vysoké a stabilné vo všetkých regiónoch. Európa zostáva najopatrnejším regiónom; hoci 74 % ľudí AI vyskúšalo, len 35 % ju používa často.
O prieskume
Informácie za Slovensko pochádzajú z reprezentatívneho prieskumu na populácii Slovenskej republiky vo veku 18-79 rokov, ktorý realizovala agentúra Go4insight na vzorke 1000 respondentov v termíne 16.1.2025 – 26.1.2026. Prieskum bol realizovaný metódou online dopytovania.
Prieskum bol súčasťou celosvetového exkluzívneho prieskumného projektu Worldviews Survey. Výsledky za ostatné krajiny sú záverom spoločného prieskumného projektu združenia WIN (Worldwide Independent Network of Market Reserach), do ktorého bolo zapojených 44 krajín z celého sveta. Zber dát v jednotlivých krajinách prebiehal počas januára 2026.